Vì sao Mỹ tung gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina?

Một trong những nguyên nhân chính khiến Mỹ quyết định can thiệp là để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính có thể lan rộng đến Mỹ...

Mỹ đã quyết định cung cấp một gói hỗ trợ tài chính trị giá 20 tỷ USD cho Argentina thông qua một hạn ngạch hoán đổi tiền tệ với ngân hàng trung ương của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo quyết định được công bố bởi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên mạng xã hội X vào hôm thứ Năm tuần trước, hạn ngạch hoán đổi tiền tệ cho phép trao đổi đồng USD - giữ vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới - với đồng peso Argentina đang biến động mạnh nhằm giúp Argentina ổn định tỷ giá đồng nội tệ.

Sự giúp đỡ của Mỹ được đưa ra trong lúc Argentina đối mặt với thách thức về thanh khoản - vấn đề đe dọa sự ổn định quốc gia và chính quyền của Tổng thống Javier Milei ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng vào cuối tháng 10.

Theo hãng tin CNBC, một trong những nguyên nhân chính khiến Mỹ quyết định can thiệp là để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính tại một thị trường mới nổi có thể lan rộng đến Mỹ. Argentina không đặt ra rủi ro hệ thống ở mức độ lớn, nhưng sự bất ổn của quốc gia này có thể dẫn đến sự tháo chạy của dòng vốn và biến động mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ và hàng hóa. Rủi ro như vậy được coi là đáng để Mỹ can thiệp nhằm ngăn khả năng vỡ nợ của Argentina.

Mặc dù có những lo ngại về khả năng Argentina sẽ chọn phá giá đồng peso sau cuộc bầu cử, Mỹ vẫn quyết định can thiệp để tạo ra một "cầu chì" ngăn chặn vòng xoáy tiêu cực có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng kinh tế của Argentina.

Ngoài ra, Mỹ cũng được cho là có lợi ích chính trị đáng kể trong việc hỗ trợ Argentina. Cuộc bầu cử vào ngày 26/10 tới sẽ quyết định số phận của chính quyền ông Milei, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng nhận thấy những nỗ lực cải cách tài chính của Argentina thời gian qua - cố gắng có thể thúc đẩy xuất khẩu và tăng dự trữ ngoại hối bằng USD cho quốc gia này.

Tuy nhiên, lịch sử tài chính không ổn định của Argentina đã khiến nhiều người lo ngại rằng Mỹ có thể đang rót tiền vào một quốc gia có tiền sử vỡ nợ. Tổng thống Milei đã thành công trong việc giảm lạm phát mạnh mẽ, nhưng ông vẫn gặp khó khăn trong việc ổn định tỷ giá hối đoái của đồng peso so với đồng USD.

Quyết định của Mỹ giúp Argentina cũng vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phía. Một số ý kiến cho rằng trong khi chính phủ Mỹ đang đóng cửa, Bộ Tài chính nước này lại đi cứu Argentina thay vì tập trung giải quyết vấn đề trong nước.

“Chúng ta đang tích cực bơm USD vào Argentina để đổi lấy đồng peso đang giảm giá chóng mặt của họ, thay vì giúp đỡ người dân của mình”, Giám đốc Rohit Chopra của Cục Bảo vệ tài chính người tiêu dùng Mỹ phát biểu.

Đáp trả những chỉ trích này, Bộ trưởng Bessent khẳng định rằng các chính sách tài khóa của Tổng thống Milei là "hợp lý" và sự thành công của Argentina có tầm quan trọng hệ thống. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ đang ở vị trí độc nhất để giúp đỡ Argentina trong thời điểm khó khăn này.