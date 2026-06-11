Những ngành kinh tế quy mô lớn nhất tại Mỹ, tài chính và địa ốc dẫn đầu

Dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy nhóm tài chính, bảo hiểm, địa ốc và hoạt động cho thuê dẫn đầu nền kinh tế Mỹ, với GDP đạt 6,8 nghìn tỷ USD. Quy mô này tương đương hơn 1/5 GDP của Mỹ.

Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và các ngành còn lại tương đối lớn. Nhóm tài chính, bảo hiểm, địa ốc và hoạt động cho thuê tạo ra sản lượng cao hơn gần 2,7 nghìn tỷ USD so với nhóm đứng thứ hai là dịch vụ chuyên môn và dịch vụ kinh doanh. Điều này cho thấy vai trò áp đảo của tài chính và địa ốc trong cơ cấu kinh tế Mỹ.

Dịch vụ chuyên môn và dịch vụ doanh nghiệp đóng góp 4,1 nghìn tỷ USD, tương đương 13,1% GDP. Nhóm này bao gồm các lĩnh vực như pháp lý, tư vấn, kế toán, kỹ thuật và hỗ trợ hành chính - những dịch vụ đứng sau và hỗ trợ hoạt động của gần như mọi lĩnh vực trong nền kinh tế.

Tính chung, hai nhóm ngành lớn nhất đóng góp gần 35% tổng sản lượng kinh tế Mỹ. Con số này cho thấy các hoạt động dựa trên tri thức và dịch vụ đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế lớn nhất thế giới. Xét rộng hơn, các ngành dịch vụ hiện chiếm tới 73% GDP của Mỹ.

Nhóm ngành lớn tiếp theo là sản xuất chế tạo với quy mô 3 nghìn tỷ USD, tương đương 9,4% tổng GDP. Dù dịch vụ là động lực chính của nền kinh tế, chế tạo vẫn là một trong những lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào hoạt động kinh tế của Mỹ.

Xây dựng cũng là một ngành quan trọng, tạo ra sản lượng 1,3 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, thương mại bán buôn và bán lẻ cộng lại đóng góp 4 nghìn tỷ USD vào GDP Mỹ.

Trái lại, các ngành truyền thống gắn với tài nguyên như nông nghiệp và khai khoáng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, với tổng mức đóng góp khoảng 2% GDP.

Nếu được tính chung thành một nhóm, hoạt động của chính phủ liên bang, bang và địa phương tạo ra sản lượng kinh tế khoảng 3,5 nghìn tỷ USD trong năm 2025. Với quy mô này, khu vực chính phủ sẽ là một trong những nhóm đóng góp lớn nhất vào GDP Mỹ, chiếm 11,1% tổng sản lượng.

Các dịch vụ y tế, giáo dục và hỗ trợ xã hội cũng là một động lực kinh tế lớn, với sản lượng 2,8 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, ngành thông tin - bao gồm phần mềm, viễn thông, xuất bản và các nền tảng số - tạo ra 1,8 nghìn tỷ USD GDP.