Điểm nghẽn Hormuz: “Gót chân Achilles” an ninh năng lượng

TS. Hoàng Đức Nghĩa*

15/03/2026, 14:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định Washington sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu “khi cần thiết” và “vào thời điểm thích hợp” nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai hộ tống tàu dầu tại khu vực này được đánh giá là “nói dễ, làm khó”...

Nguyên nhân chủ yếu do các lực lượng phòng thủ của Iran có thể khai thác hiệu quả điều kiện địa hình - địa mạo phức tạp của eo biển để triển khai chiến thuật Chống tiếp cận/Chống xâm nhập khu vực (Anti-Access/Area Denial - A2/AD), khiến các hoạt động hộ tống và bảo đảm an toàn hàng hải trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Eo biển Hormuz không chỉ là tuyến hàng hải chiến lược mà còn nằm tại điểm tiếp giáp giữa mảng Arab và mảng Á - Âu, nơi hình thành cấu trúc đáy biển không đồng nhất với rạn đá, rãnh sâu và nhiều hốc ngầm. Địa hình này tạo ra một “mê cung” dưới nước, trở thành thách thức lớn đối với các hoạt động quân sự hiện đại.

ĐỊA HÌNH - ĐỊA MẠO HIỂM TRỞ CỦA EO BIỂN HOZMUZ

Trước hết, thành phần đáy biển phức tạp khiến dòng chảy tầng đáy thường xuyên biến động và hình thành các xoáy nước hỗn loạn. Hiện tượng này gây tán xạ âm thanh mạnh, làm suy giảm đáng kể hiệu quả của hệ thống sonar. Trong điều kiện bùn cát dịch chuyển và có thể vùi lấp các loại thủy lôi, các thiết bị rà quét mìn sử dụng cảm biến từ tính hoặc hình ảnh dễ rơi vào trạng thái “mù kỹ thuật”.

Bên cạnh đó, địa hình lòng chảo với nhiều khe nứt và hốc đá cũng tạo điều kiện lý tưởng cho các tàu ngầm mini ẩn náu. Với kỹ thuật “bottoming” - nằm im dưới đáy biển - các tàu ngầm lớp Ghadir có thể hòa lẫn vào cấu trúc địa chất xung quanh, làm triệt tiêu tín hiệu âm học và trở nên cực kỳ khó phát hiện đối với các hệ thống chống ngầm hiện đại.

Không chỉ vậy, độ đục cao của nước tại những đoạn hẹp của eo biển - hệ quả của việc lớp trầm tích đáy bị khuấy động mạnh bởi dòng chảy - đã làm suy giảm đáng kể hiệu năng của các cảm biến quang học và camera độ phân giải cao dưới nước. Trong điều kiện như vậy, việc phát hiện và vô hiệu hóa các quả thủy lôi không còn là nhiệm vụ diễn ra trong vài giờ mà có thể kéo dài nhiều ngày với quy trình xử lý thủ công.

Chính những yếu tố tự nhiên phức tạp này khiến nhiệm vụ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz trở nên đặc biệt khó khăn, thậm chí được đánh giá là gần như bất khả thi ngay cả đối với lực lượng hải quân hiện đại như Mỹ.

Thách thức lớn nhất xuất hiện khi đối phương triển khai chiến thuật chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD). Trong kịch bản này, nhiều phương tiện và vũ khí được sử dụng đồng thời, từ máy bay không người lái (UAV), tàu ngầm cỡ lớn và tàu ngầm mini, đến tên lửa hành trình chống hạm và các tàu tấn công nhanh. Khi những mối đe dọa này kết hợp với nguy cơ thủy lôi trên tuyến hàng hải, nhiệm vụ rà phá và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn rất nhiều.

Một điểm bất lợi lớn nằm ở sự bất đối xứng về thời gian. Việc rải thủy lôi để phong tỏa một tuyến hàng hải có thể chỉ mất vài giờ đến vài ngày, nhưng quá trình kiểm tra, rà phá và xác nhận an toàn cho tuyến đường đó có thể kéo dài hàng tuần. Trong khi đó, các chủ tàu không đưa ra quyết định dựa trên những cam kết chính trị, mà dựa trên đánh giá rủi ro thực tế. Chính sự chậm trễ và bất định này trở thành một dạng “vũ khí tâm lý”, đủ để khiến thị trường vận tải và năng lượng rơi vào trạng thái bất ổn...

(*) TS. Hoàng Đức NghĩaCố vấn chiến lược, Chuyên gia cao cấp Hạ tầng nước, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam (VSDI).

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-11-2026.html

Hai tuyến đường ống giúp Saudi Arabia và UAE vận chuyển dầu vòng qua eo biển Hormuz

Iran sẽ cho phép tàu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz

Mỹ triển khai chương trình tái bảo hiểm 20 tỷ USD cho tàu qua eo biển Hormuz

chiến thuật A2/AD địa hình eo biển eo biển Hormuz hộ tống tàu chở dầu tàu ngầm mini Ghadir TS. Hoàng Đức Nghĩa

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 Xung đột ở Iran

Châu Âu không nhập dầu Iran, vì sao xung đột vẫn tác động mạnh đến kinh tế EU?

Dù Liên minh châu Âu (EU) hầu như không nhập khẩu dầu từ Iran, xung đột tại Trung Đông vẫn có thể tác động đáng kể đến kinh tế khu vực. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở vai trò chiến lược của eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - và sự phụ thuộc của EU vào thị trường dầu khí toàn cầu.

Xung đột quân sự leo thang và lan rộng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong tuần này...

Trung Quốc không còn là

Trung Quốc không còn là "công xưởng may mặc giá rẻ" khi giá dầu tăng vọt

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể về chi phí do tác động từ cuộc chiến tại Iran, buộc họ phải tự gánh phần chi phí leo thang trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu vẫn còn mong manh...

Lãnh đạo Đức, Canada và Na Uy bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ tạm đình chỉ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga có thể làm suy yếu nỗ lực gây sức ép lên Moscow, đồng thời tạo thêm nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine...

Đối với các nhà hoạch định chính sách châu Âu, cú sốc giá năng lượng bùng phát sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine cách đây 4 năm vẫn là một bài học rất mới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Huế thúc tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm

Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

Hộ kinh doanh sàn thương mại "thở phào" trước đề xuất miễn lập hoá đơn

Xu thế dòng tiền: Tâm lý bắt đầu "trơ" với biến động giá dầu?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

