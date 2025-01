Năm 2024, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu niêm yết và UPCoM trong quý 4/2024.

Top 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết lớn nhất năm 2024 gồm: VPS, TCBS, VNDS, SSI, MBS, Mirae Asset, BVSC, FPTS và VCBS với 66,03%.

Trong đó, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu với 22,66%, giảm 2,78% so với năm 2023 và cao gần 2,9 lần so với TCBS đứng vị trí thứ 2 với 7,93%.

Đứng thứ 3 là VNDS với 7,26% thì phần, giảm 2,1% thị phần so với năm 2023 (9,36%); SSI đứng vị trí thứ 4 với 6,95% (trong khi năm 2023, SSI đứng thứ 3 với 7,73%).

Đứng thứ 5 là MBS nhưng thị phần của MBS trong năm 2024 tăng 0,19% so với năm 2023 từ 5,25% lên 5,44%; các vị trí tiếp theo thuộc về Mirae Asset với 3,58% (tăng 0,04% so với năm 2023); BSC với 3,24% (tăng 0,16% so với năm 2023); BVSC với 3,02% (tăng 0,56% so với năm 2023); FPTS với 3% (giảm 0,07% so với năm 2023) và VCBS với 2,95% (giảm 0,27% so với năm 2023).

Về thị phần môi giới cổ phiếu trên UPCoM: VPS tiếp tục dẫn đầu và bỏ xa các vị trí phía sau với thị phần 25,93%. Các vị trí tiếp theo thuộc về SSI với 6,67%; TCBS với 5,89%; VNDS với 5,59%; MBS với 5,30%; VCSC với 4,74%; FPTS với 3,67%; SHS với 3,62%; VCBS với 3,57% và BSC với 3,07%.





Trên thị trường phái sinh, VPS tiếp tục dẫn đầu với thị phần môi giới 58,09%; các vị trí tiếp theo thuộc về HSC với 6,34%; DNSE với 6,14%; TCBS với 4,98%; MBS với 4,27%; SSI với 3,58%; VNDS với 3,12%; PHS với 2,88%; Mirae Asset (Việt Nam) với 2,42%; cuối cùng là FPTS với 2,06%.

Trên thị trường môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất năm 2024 gồm có: nhóm có thị phần trên 10% gồm có VPS, SSI, VCBS, BSC và SHS; Nhóm có thị phần từ 5% đến 10% gồm có: Chứng khoán HD; CTS và Nhóm có thị phần dưới 5% gồm: Chứng khoán Tiên Phong; VCSC và Chứng khoán Dầu Khí.