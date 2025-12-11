Thiền dưới nước: Xu hướng mới của du lịch sức khỏe

Theo Lý thuyết Blue Mind, việc hiện diện gần nước giúp đưa tâm trí vào trạng thái bán thiền, nhẹ nhàng và thư thái hơn. Khi chìm mình xuống nước, hiệu quả này còn được tăng cường cho sức khỏe tinh thần...

“Áp lực thủy tĩnh khi thiền dưới nước giống như cảm giác được đắp một chiếc chăn trọng lực hoặc được ôm nhẹ,” bà Chloe Markham, giáo viên kiêm huấn luyện viên yoga tại Anh, chia sẻ. Bên cạnh đó, phản xạ lặn — cơ chế sinh lý giúp cơ thể tiết kiệm oxy khi chìm dưới nước — cũng đóng vai trò quan trọng. “Khi bạn nhúng đầu xuống nước, đặc biệt vùng quanh mũi… nhịp tim sẽ tự nhiên chậm lại và huyết áp ổn định hơn”.

Đó cũng là lý do các liệu trình chăm sóc sức khỏe dựa trên nước ngày càng phổ biến. Ví dụ như liệu pháp nổi - tại Banyan Tree Vabbinfaru ở Maldives, du khách có thể vừa thả mình theo những gợn sóng nhẹ, vừa thực hành suy ngẫm có hướng dẫn.

Khách sạn Lime Wood ở miền nam nước Anh thậm chí thử nghiệm dịch vụ mới: các buổi tập thở lấy cảm hứng từ lặn tự do, tiếp nối bằng buổi tắm âm thanh với âm thanh cồng vang vọng dưới nước.

Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đều có liệu trình chăm sóc sức khỏe dựa trên nước.

Hiện tại, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới đã áp dụng nguyên lý này để thiết kế các chương trình trải nghiệm chữa lành, thư giãn tâm hồn cùng nước và biển. Các liệu pháp tắm âm thanh, thiền sóng và yoga dưới nước đều là một phần trong chương trình chăm sóc sức khỏe mới đầy ấn tượng của khu nghỉ dưỡng Hurawalhi Island Resort, quần đảo Maldives.

Nằm tại Lhaviyani Atoll, một trong những khu vực có hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất Maldives, chương trình “At One with the Ocean” tại khu nghỉ dưỡng mang đến chuỗi hoạt động chánh niệm, vận động và trị liệu kết hợp sức mạnh chữa lành của đại dương cho khách lưu trú.

Với các lớp yoga dưới nước, thiền sóng, trị liệu âm thanh hướng ra biển, cùng hoạt động lặn ngắm rạn san hô trong khung cảnh xanh trị liệu bậc nhất thế giới, chương trình trải nghiệm độc đáo này hứa hẹn mang đến sự chuyển hóa trọn vẹn cho tâm trí và tâm hồn.

Lớp Yoga dưới nước tại Hurawalhi Island Resort.

Chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp Aman mới đây cũng giới thiệu một hành trình chăm sóc sức khỏe dưới nước mang tính chuyển hóa hoàn toàn mới tại resort của mình ở Indonesia.

Khu resort Amanwana trên đảo Moyo, Indonesia - khu vực được công nhận là Vườn quốc gia - đã thiết kế chương trình trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ với đại dương độc đáo cho khách lưu trú. Trải nghiệm này kéo dài bảy ngày, bao gồm thiền dưới nước, lặn tự do, khám phá đời sống biển, và thậm chí cả cơ hội bơi cùng cá mập voi hiền lành.

Quản lý Khu nghỉ dưỡng Amanwana, ông Faisal Amri Lubis, cho biết ý tưởng này được hình thành từ buổi làm việc giữa đội ngũ Aman Indonesia và bộ phận wellness - chăm sóc sức khoẻ toàn diện của Aman.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một lựa chọn thay thế cho các liệu trình chăm sóc sức khỏe truyền thống, tận dụng tối đa làn nước tinh khiết bao quanh đảo Moyo. Bằng cách kết hợp ba yếu tố – cảnh quan đại dương, chuyên môn lặn và thực hành thiền định – hành trình chăm sóc sức khỏe độc đáo này đã ra đời,” ông chia sẻ.

Buổi lặn biển thú vị cùng cá mập voi tại Amanwana.

Ông Faisal Amri Lubis nhấn mạnh thêm: “Thiền dưới nước là trải nghiệm mang tính chuyển hóa, đánh thức các giác quan và kết nối chúng ta với bản thể bên trong. Xét cho cùng, sự sống đầu tiên của chúng ta bắt đầu trong môi trường nước – trong bụng mẹ – nên thực hành này chạm đến những ký ức rất nguyên sơ của con người”.

Theo ông, việc đắm mình dưới làn nước mang lại cảm giác bình yên tuyệt đối, một không gian nơi con người được bao bọc bởi sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, giúp tâm trí thư giãn sâu.

“Âm thanh êm dịu của nước tạo nên hiệu ứng trấn tĩnh, giúp tăng cường trạng thái thiền, trong khi lực nổi và kỹ thuật kiểm soát hơi thở mang lại cảm giác thư giãn và tập trung sâu hơn. Môi trường này nuôi dưỡng chánh niệm và sự hiện diện theo cách mà trên cạn khó có thể đạt được. Thiền dưới nước có thể làm chậm nhịp tim, tăng cường độ nhạy của các giác quan và mang đến cảm giác minh mẫn sâu sắc mà chỉ môi trường nước mới có thể tạo ra”.

KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở NHỮNG HOẠT ĐỘNG NHẸ NHÀNG

Lợi ích tinh thần của thiền dưới nước không chỉ gói gọn ở yoga hay tĩnh tâm nhẹ nhàng, mà bộ môn lặn biển cũng là một kiểu thiền định thú vị. Môn thể thao này kết hợp những yếu tố cốt lõi của chánh niệm - kiểm soát hơi thở, không vướng bận, không thiết bị công nghệ mà tập trung vào cảm nhận cơ thể - với hàng loạt tác động tích cực từ môi trường biển.

Theo một bài viết của Trường Y Yale, kiểu thở sâu bằng cơ hoành vốn bắt buộc khi lặn biển có thể kích hoạt dây thần kinh phế vị, giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Bên cạnh đó, khoảng thời gian dưới mặt biển mang đến cơ hội hiếm hoi để thoát khỏi sự ồn ào, hối hả của cuộc sống thường ngày.

Lợi ích tinh thần của thiền dưới nước không chỉ gói gọn ở yoga.

Bà Chloe Markham cho biết: “Dưới nước chúng ta nghe kém hơn, đôi khi cũng không nhìn rõ bằng, và hoàn toàn tách rời khỏi thiết bị điện tử. Sự ‘giảm tốc’ đó khỏi trạng thái kích thích quá mức, cùng với việc chú ý đến hơi thở, đều là những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe”.

Trường lặn Octopus Dive School trên đảo Roatán, vùng Caribbean, đã tổ chức khóa thiền dưới nước kéo dài nhiều ngày, kết hợp kỹ thuật thở và kiểm soát độ nổi với thực hành chánh niệm giữa làn nước trong vắt của đảo Honduras. Người tham gia được rèn luyện các thói quen thư giãn, từ việc đặt mục tiêu trước mỗi lần bơi cho đến thiết lập “điểm neo chú ý” trong lúc lặn, giúp tăng cường sự tập trung tinh thần và cảm nhận trọn vẹn vẻ kỳ diệu của đại dương.

Tại Zen Resort ở phía bắc Bali, Indonesia, du khách có thể hòa trộn nhiều trải nghiệm trị liệu dưới nước: lặn và snorkeling mang tính thiền định trong làn nước mặn, kết hợp yoga, thở sâu và liệu pháp Ayurveda trên bờ cát rợp bóng dừa.

Ở St. Lucia, vùng Caribbean, khu nghỉ dưỡng Windjammer Landing Resort and Residence cũng phát triển các hoạt động kết hợp kỹ thuật thở chánh niệm ngay trên thuyền và yoga dưới nước trong lúc bơi...

Âm thanh êm dịu của nước tạo nên hiệu ứng trấn tĩnh.

Có thể nói, ai cũng có thể tận hưởng tác dụng xoa dịu của nước. “Cách bạn tương tác với nước không quan trọng,” bà Chloe Markham nhấn mạnh. “Việc sống gần nguồn nước từng mang lại lợi thế về mặt tiến hóa, và chúng ta đã phát triển để cảm nhận những lợi ích đối với hệ thần kinh từ điều đó, ngay cả khi chúng ta không hề ý thức về điều này”.