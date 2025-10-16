Khi nhà ga thành điểm đến du lịch

Theo SCMP, việc ghi lại hành trình thông qua ảnh chụp tại các ga tàu đang trở thành một trào lưu toàn cầu. Từ Tokyo, Seoul cho đến London hay New York, các ga tàu trở thành nơi "phải đến" trong những chuyến tham quan...

Hiện tại, hệ thống ga tàu điện MTR ở Hong Kong đang là điểm check-in yêu thích nhất của đa số du khách. Riêng trên nền tảng mạng xã hội Tiểu Hồng Thư, hashtag #HongKongMTR có khoảng 110 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác cho mỗi bài đăng.

Nhiều người lựa chọn tạo ảnh ghép từ 9 hoặc nhiều hơn 9 ga MTR, trong đó mỗi tấm ảnh có thể là tấm biển tên ga hoặc có người đứng cạnh. Các ga như Choi Hung, Mong Kok, Yau Ma Tei, Tsim Sha Tsui và Central thường xuyên có du khách dừng lại để chụp ảnh. Riêng tại Mong Kok và Tsim Sha Tsui, có thời điểm cùng lúc hai đến ba nhóm du khách cùng chụp ảnh tại một vị trí.

Giáo sư Song Haiyan, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chuyển đổi số du lịch thuộc Đại học Bách khoa, cho biết: "Đây là một phần trong văn hóa check-in đang lan rộng mạnh mẽ trên toàn cầu. Những bài đăng gợi ý nơi nên ghé thăm, địa điểm ăn uống và cả những chuyến tàu nên đi, tất cả góp phần định hình trải nghiệm du lịch theo xu hướng nhắc lại kỷ niệm”.

Lối kết nối giữa ga metro Nhà hát Thành phố và trung tâm thương mại Union Square đã đi vào hoạt động.

Tại Việt Nam, sau khi lối kết nối giữa ga metro Nhà hát Thành phố và trung tâm thương mại Union Square đi vào hoạt động, rất đông người dân, du khách cũng đã ghé trải nghiệm, uống cà phê và check-in ngay dưới lòng đất. Tương tự, điểm check-in gần lối vào, lối ra số 3 của ga Ba Son (tuyến metro số 1) cũng rất hợp để chụp những bức ảnh mang phong cách hoài niệm.

Khu đất ven sông Sài Gòn này từng là xưởng đóng tàu Ba Son lớn nhất Đông Dương. Khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, nơi đây được yêu thích bởi vị trí gần ga Ba Son, view ngắm cảnh đẹp, có thể thấy toàn cảnh cầu Ba Son cùng những tòa cao ốc xung quanh.

Tại Hải Phòng, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, cho biết việc công nhận điểm du lịch ga đường sắt Hải Phòng có ý nghĩa lớn đối với ngành du lịch thành phố. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một di sản của thành phố, khẳng định ga Hải Phòng không chỉ là nơi đón đưa hành khách đi tàu mà sẽ là một điểm hẹn văn hóa du lịch.

Được xây dựng từ năm 1902, ga Hải Phòng không chỉ là nơi đưa đón hành khách đi tàu mà còn mang giá trị lịch sử.

Những ngày gần đây, ga Lưu Xá (Thái Nguyên) vốn yên bình, bỗng trở nên nhộn nhịp với nhiều bạn trẻ cầm máy ảnh, tạo dáng check-in tại ga. Sau khi bộ phim “Mưa đỏ” ra rạp, ga Lưu Xá nơi từng ghi dấu sự hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong trở thành “điểm hẹn” mới trên bản đồ check-in của giới trẻ Thái Nguyên.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, ga Lưu Xá vẫn còn đó những bức tường loang màu thời gian, những thanh gỗ, thanh ray... Ngay khi “Mưa đỏ” công chiếu, cảnh quay tại ga Lưu Xá đã khiến khán giả Thái Nguyên đặc biệt xúc động. Trên Facebook, TikTok của nhiều người dân Thái Nguyên… xuất hiện những bức ảnh check-in tại ga kèm hashtag #GaLuuXa #MuaDo...

Không chỉ là điểm check-in đang "hot" trên mạng xã hội, ga Lưu Xá còn là một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống. Cùng với đó, sự quan tâm của du khách và cộng đồng mạng cũng mở ra cơ hội để Ga Lưu Xá phát triển thành một điểm đến của du lịch văn hóa, lịch sử, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên.

Một số bối cảnh trong phim "Mưa đỏ" được quay tại Nhà ga Lưu Xá.

Ngày 13/10 vừa qua, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL về việc công nhận điểm du lịch Ga Huế tại số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa.

Theo cơ quan quản lý, Ga Huế đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí theo Luật Du lịch 2017 gồm: Tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch. Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường

Được xây dựng từ năm 1906, Ga Huế là một trong những nhà ga cổ nhất Việt Nam, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Đây từng là đầu mối giao thông quan trọng kết nối hai miền Bắc - Nam. Ga Huế cũng nằm trong danh mục 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố và là điểm check-in quen thuộc của du khách mọi lứa tuổi.

Trước đó, nhiều nhà ga đường sắt ở Việt Nam đã được công nhận là điểm du lịch, hoặc xuất hiện trong các dự án văn hóa quy mô. Ga quốc tế Đồng Đăng (Lạng Sơn) được công nhận năm 2019, là nơi từng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ga Đà Lạt - công trình Pháp cổ đẹp nhất Đông Dương - được công nhận điểm du lịch tháng 7/2024. Nhà ga hiện là không gian văn hóa - nghệ thuật, gắn với các sản phẩm như "Đường tàu, đường hoa" và "Hành trình đêm Đà Lạt".

Cũng trong năm 2024, dàn người mẫu trình diễn bộ sưu tập Cruise 2024 bước ra từ những toa xe lửa, dạo bước trên sân ga Sài Gòn tạo nên những hình ảnh ấn tượng. Hay tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, nhà máy xe lửa Gia Lâm cũng được chọn là nơi diễn ra đêm khai mạc, bế mạc lễ hội. Tại đây cũng diễn ra hàng loạt sự kiện âm nhạc, thời trang, các hội thảo, workshop, hội chợ, trưng bày về lịch sử nhà ga…

Ga Huế mới được công nhận là điểm du lịch.

Có thể thấy, với gần 145 năm hình thành và phát triển, đường sắt Việt Nam hiện sở hữu nhiều công trình hơn trăm năm tuổi. Bên cạnh đó là tuyến đường sắt Thống Nhất được Lonely Planet bình chọn là 1 trong 9 hành trình tàu hỏa ngoạn mục nhất thế giới.

Trong thời gian qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã mang đến cho người dân, du khách nhiều sản phẩm du lịch mới. Từ chuyến tàu đêm Đà Lạt, tàu hạng sang Sjourney, đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” (Huế - Đà Nẵng)... đến đoàn tàu “Hoa phượng đỏ” (Hà Nội - Hải Phòng), và mới đây là tàu du lịch 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô”…

Những ga tàu trở thành địa điểm du lịch, cùng với những đoàn tàu mới đi vào hoạt động, thể hiện quyết tâm nâng cao trải nghiệm hành khách và đáp ứng xu hướng du lịch xanh. Năm 2024, lượng hành khách đi tàu tại Việt Nam đạt hơn 7 triệu lượt - cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đạt gần 9.700 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm.