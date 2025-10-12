Nam Cường phản hồi về sự cố 2 ô tô sụt hố tại Khu đô thị Nam Cường – Cổ Nhuế

Nói về sự cố 2 ô tô bị sụt hố ở đoạn đường trong ngõ 297 Trần Cung (thuộc dự án) vào ngày 9/10 vừa qua, Nam Cường cho biết từ cuối tháng 9, Ban Quản lý tòa nhà đã phát hiện hiện tượng sụt lún đất bên dưới đường nội khu, phía sau khu trường học.

Sau khi kiểm tra, xem xét, Ban Quản lý tòa nhà đã yêu cầu phía an ninh kiểm soát khu vực bị sụt lún, đồng thời, cho quây rào và đặt biển cảnh báo để người và phương tiện giao thông trên đường chú ý, phòng tránh. Chủ đầu tư cũng đã mời đơn vị nhà thầu tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và đưa ra phương án khắc phục.

Tuy nhiên, vào 13h ngày 9/10/2025, có 1 xe tải đi vào đoạn đường có hố sụt, sát cạnh khu đang cảnh báo và bị sụt bánh sau. Ngay sau đó, xe cứu hộ đã tới để kéo xe lên và cũng tiếp tục bị sụt bánh. Đến 15h cùng ngày, sau khi được cứu hộ, các xe đã di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.

Trước sự việc này, Tập đoàn Nam Cường đã tham khảo ý kiến các chuyên gia. Theo nhận định ban đầu, đây là sự việc bất khả kháng và nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, gây ngập úng cục bộ. Nước mưa thấm xuống nền đất qua hố sụt, làm rửa trôi và xói mòn kết cấu bên dưới, dẫn đến hiện tượng sụt lún cục bộ tại vị trí trên”, đại diện Nam Cường bày tỏ.

Chủ đầu tư cũng cho biết trong nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp, Hà Nội đã trải qua tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu trên diện rộng. Lượng nước mưa lớn cùng thời gian ngâm lâu khiến các tầng đất yếu bị bão hòa, trong khi áp lực nước ngầm tăng cao làm suy giảm độ ổn định nền móng và gây tổn thương kết cấu ngầm của hạ tầng.

Sau khi sự việc xảy ra, Nam Cường đã nhanh chóng mở rộng phạm vi rào chắn, duy trì hệ thống hàng rào và biển cảnh báo xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, bố trí lực lượng an ninh được trực 24/24 để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, ngăn không cho ô tô di chuyển qua khu vực này.

Ngay trong chiều ngày xảy ra sự cố, UBND phường Nghĩa Đô đã cùng đi kiểm tra hiện trường với phòng đô thị UBND phường.

Để khắc phục một cách nhanh nhất, chủ đầu tư đã phối hợp với nhà thầu đưa ra phương án thực hiện, hoàn thành các thủ tục cần thiết để khẩn trương khắc phục sự cố.

Bên cạnh việc chờ sửa chữa lại đoạn đường có hố sụt, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô để tổ chức hướng dẫn phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông khu vực này.