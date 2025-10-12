Nam Cường phản hồi về sự cố 2 ô tô sụt hố tại Khu đô thị Nam Cường – Cổ Nhuế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tập đoàn Nam Cường - chủ đầu tư Khu đô thị Nam Cường- Cổ Nhuế (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) vừa đưa ra phương án khắc phục tình trạng sụt lún tại đoạn đường trong dự án này.
Nói về sự cố 2 ô tô bị sụt hố ở đoạn đường trong ngõ 297 Trần Cung (thuộc dự án) vào ngày 9/10 vừa qua, Nam Cường cho biết từ cuối tháng 9, Ban Quản lý tòa nhà đã phát hiện hiện tượng sụt lún đất bên dưới đường nội khu, phía sau khu trường học.
Sau khi kiểm tra, xem xét, Ban Quản lý tòa nhà đã yêu cầu phía an ninh kiểm soát khu vực bị sụt lún, đồng thời, cho quây rào và đặt biển cảnh báo để người và phương tiện giao thông trên đường chú ý, phòng tránh. Chủ đầu tư cũng đã mời đơn vị nhà thầu tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và đưa ra phương án khắc phục.
Tuy nhiên, vào 13h ngày 9/10/2025, có 1 xe tải đi vào đoạn đường có hố sụt, sát cạnh khu đang cảnh báo và bị sụt bánh sau. Ngay sau đó, xe cứu hộ đã tới để kéo xe lên và cũng tiếp tục bị sụt bánh. Đến 15h cùng ngày, sau khi được cứu hộ, các xe đã di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.
Trước sự việc này, Tập đoàn Nam Cường đã tham khảo ý kiến các chuyên gia. Theo nhận định ban đầu, đây là sự việc bất khả kháng và nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, gây ngập úng cục bộ. Nước mưa thấm xuống nền đất qua hố sụt, làm rửa trôi và xói mòn kết cấu bên dưới, dẫn đến hiện tượng sụt lún cục bộ tại vị trí trên”, đại diện Nam Cường bày tỏ.
Chủ đầu tư cũng cho biết trong nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp, Hà Nội đã trải qua tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu trên diện rộng. Lượng nước mưa lớn cùng thời gian ngâm lâu khiến các tầng đất yếu bị bão hòa, trong khi áp lực nước ngầm tăng cao làm suy giảm độ ổn định nền móng và gây tổn thương kết cấu ngầm của hạ tầng.
Sau khi sự việc xảy ra, Nam Cường đã nhanh chóng mở rộng phạm vi rào chắn, duy trì hệ thống hàng rào và biển cảnh báo xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, bố trí lực lượng an ninh được trực 24/24 để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, ngăn không cho ô tô di chuyển qua khu vực này.
Ngay trong chiều ngày xảy ra sự cố, UBND phường Nghĩa Đô đã cùng đi kiểm tra hiện trường với phòng đô thị UBND phường.
Để khắc phục một cách nhanh nhất, chủ đầu tư đã phối hợp với nhà thầu đưa ra phương án thực hiện, hoàn thành các thủ tục cần thiết để khẩn trương khắc phục sự cố.
Bên cạnh việc chờ sửa chữa lại đoạn đường có hố sụt, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô để tổ chức hướng dẫn phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông khu vực này.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về chính sách tạm cư, để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất…
Với quy mô hơn 69 ha và tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, Cụm công nghiệp Kim Thái vừa được khởi công tại xã Vụ Bản được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động.
Phản hồi ý kiến của cử tri Đà Nẵng về kiến nghị hỗ trợ tín dụng cho cán bộ, công chức lương thấp mua nhà sau sáp nhập, Bộ Xây dựng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP với chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua. Ngoài ra, Luật Nhà ở 2023 và Nghị định số 100/2024/NĐ-CP cũng đã có quy định và hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ vay vốn…
Ngày 9/10/2025 tại TP.HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.
Hà Nội đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến 2030 sẽ là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, góp phần quan trọng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: