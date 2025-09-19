Thứ Sáu, 19/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Nắm giữ cổ phiếu ngân hàng, nhiều quỹ lãi khủng hiệu suất cao nhất 62%

Thu Minh

19/09/2025, 20:43

Có 44/74 quỹ cổ phiếu đạt hiệu suất tốt hơn so với VN-Index trong tháng 8/2025, theo thống kê của FiinGroup.

VnEconomy

Trong tháng 8/2025, nhóm quỹ cổ phiếu đạt mức sinh lời bình quân khoảng 12,9%, trong đó 44/74 quỹ ghi nhận hiệu suất vượt trội so với VN-Index tăng 12%.

Dẫn đầu là quỹ ngoại K Vietnam Equity tăng 17,3% nhờ danh mục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Ngân hàng – ngành tăng giá mạnh thứ 2 sau Chứng khoán trong tháng 8/2025. Tuy nhiên, quỹ đến từ Thái Lan này ghi nhận quy mô rút ròng gần 1,6 nghìn tỷ đồng trong cùng tháng – cao nhất trong 2 năm gần đây.

Ngoài ra, các quỹ ETF mô phỏng VN30 và VNDiamond cũng đạt hiệu suất cao 15%-16%.

Cùng xu hướng với VN-Index, tháng 8/2025 đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất dương, nâng mức tăng trưởng lũy kế 8 tháng 2025 bình quân đạt 23,8%, vượt xa so với cùng kỳ 2024 (+15,7%).

Nhóm quỹ ngoại tiếp tục dẫn dắt, bao gồm VanEck Vietnam ETF +62,4%, xtrackers FTSE Vietnam +60,7%, PYN Elite +51,9%, và Fubon FTSE Vietnam ETF +55,2%. Riêng với quỹ VEIL, hiệu suất 8 tháng năm 2025 đạt 31,3%, cao gấp đôi so với cùng kỳ 2024 (+14,9%), nhờ danh mục tập trung vào các ngành dẫn dắt đà tăng của thị trường như Ngân hàng, Bất động sản, Thép và Bán lẻ.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu suất khả quan, xu hướng rút ròng vẫn hiện hữu và có dấu hiệu gia tăng ở phần lớn các quỹ ngoại này trong tháng 8 vừa qua.

Ở nhóm quỹ nội, đáng chú ý là quỹ Chứng khoán Năng động DC (DCDS) và quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFVN30), cùng do Dragon Capital quản lý, nằm trong số ít quỹ (8/74 quỹ cổ phiếu) duy trì hiệu suất cao hơn VN-Index và VN30 trong 4 tháng liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 8/2025.

VnEconomy

Với nhóm trái phiếu, mặc dù đa số quỹ trái phiếu vẫn duy trì hiệu suất cao hơn lãi suất tiết kiệm, song có tới 16/23 quỹ ghi nhận mức sinh lời trong tháng 8/2025 thấp hơn so với tháng 7, bao gồm nhiều quỹ quy mô NAV lớn hơn 1 nghìn tỷ đồng như ABBF, DCIP, DCBF và Bảo Thịnh Vinawealth.

Ngược lại, quỹ Đầu tư TP Techcom (TCBF) có cải thiện đáng kể với hiệu suất tháng 8 đạt 0,54% – mức cao nhất trong ba tháng gần đây, nhưng vẫn thấp hơn hiệu suất bình quân tháng của năm 2024 (+1,1%). Một số quỹ trái phiếu quy mô nhỏ hơn cũng có tín hiệu tích cực, bao gồm Quỹ TP SSI (SSIBF), Quỹ TP VCBF (VCBF-FIF) và Quỹ TP Linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF).

Trong 8 tháng năm 2025, nhóm quỹ trái phiếu đạt mức sinh lời bình quân 3,9%, thấp hơn so với cùng kỳ 2024 (+4,1%) khi chỉ có tới 14/23 quỹ ghi nhận hiệu suất thấp hơn cùng kỳ, nổi bật là TCBF (+3,6% với +11,1%). Ngược lại, chỉ có 8/23 quỹ có hiệu suất cải thiện, đáng chú ý là ABBF, DCIP và một số quỹ nhỏ như quỹ trái phiếu DFVN (DFVN-FIX), quỹ trái phiếu Pvcom (PVBF) và quỹ trái phiếu lợi tức cao HD (HDBOND).

Mức sinh lời lũy kế 8 tháng 2025 của nhóm quỹ trái phiếu vẫn cao hơn lãi suất tiết kiệm bình quân (3,05%). Đáng chú ý, có 8 quỹ duy trì mức sinh lời hàng tháng vượt lãi suất tiết kiệm trong suốt 8 tháng liên tiếp. Tiêu biểu là ABBF, DCIP, và DCBF. Cả ba quỹ trái phiếu này cùng ghi nhận dòng tiền vào ròng tích cực trong tháng 8 cũng như 8 tháng đầu năm 2025.

Nhóm quỹ Cân bằng đạt mức sinh lời bình quân 7,3% trong tháng 8/2025, cao hơn gấp đôi tháng 7 (+3,4%) và đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm. Sự cải thiện diễn ra tại 11/12 quỹ, trong đó có các quỹ quy mô NAV trên 200 tỷ đồng như Tuệ Sáng Vinacapital (VIBF), Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF), Manulife (MAFBAL) và Năng động Eastspring Investments VN (ENF). Đây là những quỹ có tỷ trọng cổ phiếu Ngân hàng chiếm ưu thế trong danh mục (35%-48%).

Lũy kế 8 tháng năm 2025, hiệu suất ở nhóm quỹ Cân bằng cũng vượt trội so với cùng kỳ năm 2024 tăng 12,7% so với +6,4%, chủ yếu ghi nhận ở nhóm quỹ quy mô nhỏ như quỹ CB Pvcom (PBIF), quỹ CB Linh hoạt Techcom (TCFF), và một số quỹ hưu trí như Thịnh An và Bổ sung Tự nguyện Phúc An.

