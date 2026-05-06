Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền cấp xã

Ghi nhận các ý kiến cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định chính quyền cấp xã giữ vai trò then chốt trong định hướng phát triển kinh tế địa phương, đồng thời yêu cầu cán bộ cơ sở chủ động, sáng tạo, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Ngày 6/5, tại xã Kim Bôi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với sự tham dự của cử tri các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim, Mường Động, Nật Sơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ...

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nổi bật là các kiến nghị liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai theo hướng đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện tháo gỡ dứt điểm các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch và hạ tầng số.

Cử tri cũng đề nghị có cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri khi tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phản ánh đúng những vấn đề trọng tâm mà địa phương đang quan tâm. Các kiến nghị tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như phát triển hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, tổ chức bộ máy chính quyền.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển tới Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan để xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, chính quyền cấp xã giữ vị trí quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; đồng thời là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ cơ sở cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý và điều hành.

Cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, chú trọng tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.