Trang chủ Tiêu điểm

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền cấp xã

Đỗ Như

06/05/2026, 16:20

Ghi nhận các ý kiến cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định chính quyền cấp xã giữ vai trò then chốt trong định hướng phát triển kinh tế địa phương, đồng thời yêu cầu cán bộ cơ sở chủ động, sáng tạo, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kết luận tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Ngày 6/5, tại xã Kim Bôi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với sự tham dự của cử tri các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim, Mường Động, Nật Sơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ...

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nổi bật là các kiến nghị liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai theo hướng đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện tháo gỡ dứt điểm các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch và hạ tầng số.

Cử tri cũng đề nghị có cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri khi tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phản ánh đúng những vấn đề trọng tâm mà địa phương đang quan tâm. Các kiến nghị tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như phát triển hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, tổ chức bộ máy chính quyền.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển tới Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan để xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, chính quyền cấp xã giữ vị trí quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; đồng thời là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ cơ sở cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý và điều hành.

Cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, chú trọng tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

cải cách hành chính chính quyền cấp xã Cử tri phát triển kinh tế

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” đô thị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực của bộ máy cơ sở.

Sáng 6/5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện bước triển khai quan trọng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác truyền thống tại khu vực Nam Á.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7/5 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Giá dầu lao dốc, vàng tăng bùng nổ sau khi có tin tốt về đàm phán Mỹ - Iran

Blog chứng khoán: Hưng phấn bất ngờ

Dự thảo Nghị định phòng, chống tin giả: Cần giải thích, làm rõ khái niệm "tin giả", "tin sai sự thật".

TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng mới 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy