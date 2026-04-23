Nâng cao năng lực thương mại điện tử cho doanh nghiệp Hà Tĩnh thông qua chương trình đào tạo chuyên sâu
Thu Hà
23/04/2026, 08:00
Với sự đồng hành của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, Shopee vừa triển khai chương trình đào tạo chuyên biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận và khai thác hiệu quả kênh thương mại điện tử.
Trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”, ba buổi đào tạo diễn ra từ ngày 10-12/4, thu hút gần 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã của tỉnh Hà Tĩnh tham gia trực tiếp tại Hà Nội. Đây là một sáng kiến hướng đến nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử (TMĐT) cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (SME), đồng thời phản ánh sự chủ động của địa phương trong việc tiếp cận kênh bán hàng này.
THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN” VẬN HÀNH THÔNG QUA ĐÀO TẠO BÁM SÁT THỰC TIỄN
Tỉnh Hà Tĩnh sở hữu nguồn cung phong phú với hàng trăm sản phẩm OCOP, từ nông sản, đặc sản vùng miền đến dược liệu và hàng thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, thách thức không nằm ở sản phẩm, mà ở khả năng đưa sản phẩm đến người tiêu dùng trên môi trường số.
Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh cho biết “Địa phương có nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã. Phần lớn mới tiếp cận thương mại điện tử ở mức cơ bản, trong khi các kỹ năng vận hành như xây dựng nội dung, quản lý gian hàng hay khai thác công cụ bán hàng chưa được trang bị đầy đủ, khiến việc mở rộng quy mô kinh doanh còn nhiều hạn chế.”
Có thể thấy, chính khoảng cách giữa sản phẩm chất lượng và việc bán được hàng trên kênh trực tuyến đang là điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển các nhà bán nơi đây.
Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cũng thừa nhận thực tế tương tự. “Chúng tôi có ít cơ hội tiếp cận với thương mại điện tử nên còn chưa biết cách để đưa một sản phẩm lên sàn và cũng chưa hiểu rõ cách xây dựng hình ảnh để thu hút người tiêu dùng”, chị Lê Hoài Thu, đại diện cơ sở sản xuất bánh ram Anh Thu chia sẻ.
Trên cơ sở này, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã phối hợp với Shopee và các đối tác xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và bám sát với nhu cầu của địa phương. Trong đó, Sở đóng vai trò xác định nhu cầu và lựa chọn nhóm SME, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia, còn nền tảng cùng các đối tác đảm nhiệm việc xây dựng nội dung và trực tiếp triển khai đào tạo.
Đáng chú ý, những đại diện tham gia lần này được Sở trực tiếp lựa chọn dựa trên tiềm năng phát triển và khả năng ứng dụng ngay sau đào tạo. Lãnh đạo Sở cũng đồng hành xuyên suốt chương trình, không chỉ lắng nghe nội dung đào tạo, mà còn trực tiếp trao đổi với đại diện nền tảng về từng hoạt động cụ thể. Điều này vừa tạo thêm động lực cho nhà bán địa phương, vừa giúp đảm bảo nội dung triển khai bám sát thực tế.
Theo đó, thay vì áp dụng một khung nội dung chung, chương trình được thiết kế “đo ni đóng giày”, bám sát đặc thù địa phương. Đội ngũ từ Shopee và các đối tác trực tiếp hướng dẫn từng bước: từ thiết lập gian hàng, tối ưu hình ảnh, đến vận hành và khai thác các công cụ bán hàng - tháo gỡ đúng “điểm nghẽn” mà nhà bán địa phương đang gặp phải.
Bên cạnh đó, các đại diện tham gia còn được thực hành dẫn dắt một phiên livestream trên Shopee, sử dụng các công cụ hỗ trợ do nền tảng cung cấp. Cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc” này giúp người tham gia không chỉ nắm bắt nhanh kiến thức mà còn nâng cao khả năng ứng dụng sau đào tạo.
KẾT QUẢ BAN ĐẦU TÍCH CỰC TỪ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN BIỆT
Đánh giá về chương trình, ông Lê Trung Phước cho biết: “Điểm đáng ghi nhận là sự hỗ trợ rất chủ động và tận tình từ Shopee cùng các đối tác đào tạo. Không chỉ truyền đạt kiến thức, đội ngũ giảng viên còn trực tiếp hướng dẫn, giải đáp theo từng trường hợp cụ thể, giúp doanh nghiệp hiểu và triển khai được ngay sau khóa học”.
Từ phía nhà bán, nhiều đại diện cũng ghi nhận tính thực tiễn của nội dung đào tạo, cùng sự tận tâm của đội ngũ giảng viên.
“Trước đây tôi chưa thực sự chú trọng đến hình ảnh và nội dung sản phẩm khi bán hàng trên sàn. Sau khi tham gia chương trình đào tạo, tôi đã hiểu rõ hơn vai trò của những yếu tố này trong việc thu hút người dùng và xây dựng gian hàng. Hiện tại, tôi đang bắt đầu điều chỉnh lại cách làm và kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới”, chị Hằng, hộ kinh doanh các sản phẩm nông sản chia sẻ.
Từ góc độ quản lý, Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng kênh phân phối. Đồng thời, các mô hình như tiếp thị liên kết cũng sẽ được triển khai để thăm dò nhu cầu thị trường và xác định nhóm sản phẩm tiềm năng.
Trong bối cảnh năng lực vận hành ngày càng được chú trọng, cách tiếp cận dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa nền tảng và địa phương được xem là một hướng đi phù hợp, đưa thương mại điện tử trở thành một công cụ thiết thực hỗ trợ SME, hộ kinh doanh và các hợp tác xã từng bước nâng cao năng lực và mở rộng thị trường.
