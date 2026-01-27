Nâng chất lượng điểm đến, kéo dài mùa du lịch Sầm Sơn

Trong bối cảnh du lịch Sầm Sơn tiếp tục giữ vai trò động lực của tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉnh trang đô thị, bảo đảm môi trường, an ninh và chất lượng điểm đến, hướng tới mục tiêu kéo dài mùa du lịch...

Mới đây, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã đi kiểm tra một số điểm du lịch trên địa bàn phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn; đồng thời làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026.

DU LỊCH SẦM SƠN TIẾP TỤC GIỮ VAI TRÒ ĐẦU TÀU

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện phường Sầm Sơn cho biết, năm 2025, du lịch Sầm Sơn tiếp tục giữ vai trò động lực trong phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hoá. Trong năm, địa phương đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, phục vụ 17,38 triệu ngày khách; tổng thu từ khách du lịch đạt 17,48 nghìn tỷ đồng. Các chỉ tiêu cơ bản đều duy trì mức tăng trưởng, khẳng định sức hút của điểm đến biển lớn nhất tỉnh.

Cùng với kết quả về lượng khách và doanh thu, hệ thống hạ tầng và sản phẩm du lịch trên địa bàn tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình, không gian du lịch mới được đưa vào khai thác, tiêu biểu như Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, Công viên nước Sun World, Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Các sản phẩm này đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hoá trải nghiệm, đồng thời tạo diện mạo mới cho đô thị du lịch biển Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng khảo sát tình hình phát triển du lịch tại phường Sầm Sơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Sầm Sơn kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ về chuyên môn, sớm hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu, khai thác hiệu quả Quảng trường biển, tuyến hubway và các khu tắm tráng tại không gian phía Đông đường Hồ Xuân Hương.

Địa phương cũng đề xuất tỉnh quan tâm bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý hoạt động du lịch, tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh, cấp quốc gia; trong đó có phương án bảo đảm tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại buổi làm việc, đại diện phường Nam Sầm Sơn cho rằng địa phương có lợi thế lớn về quỹ đất và dư địa phát triển các sản phẩm du lịch mới, nhất là các loại hình nghỉ dưỡng, dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy công tác quản lý hoạt động du lịch còn gặp nhiều khó khăn; quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa đồng bộ; sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng, thiếu điểm nhấn; hoạt động du lịch vẫn mang tính mùa vụ rõ nét.

Toàn cảnh buổi làm việc

Từ đó, phường Nam Sầm Sơn đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; cho phép nghiên cứu, thí điểm một số loại hình dịch vụ du lịch mới nhằm tạo sự khác biệt cho khu vực phía Nam của đô thị du lịch Sầm Sơn, góp phần giãn áp lực cho khu trung tâm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quản lý giá dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy, cung ứng điện trong mùa cao điểm, cũng như hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả mà hai phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn đã đạt được, đồng thời khẳng định đây là khu vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu hai phường khẩn trương rà soát, ban hành và tổ chức thực hiện các phương án quản lý dịch vụ du lịch; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về giá, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và văn minh thương mại; chú trọng chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách.

Hai phường cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức lễ hội và các hoạt động chào hè theo hướng liên hoàn, tránh trùng lặp, manh mún; đồng thời đặt yếu tố bảo vệ môi trường, bảo tồn cảnh quan tự nhiên lên hàng đầu, hướng tới phát triển du lịch Sầm Sơn theo hướng bền vững, chất lượng cao.