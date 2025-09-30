Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”

Theo ông ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, dòng vốn chảy vào giai đoạn đầu nâng hạng có thể khiêm tốn, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”. Việc được nâng hạng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam, thu hút mạnh mẽ hơn nhà đầu tư quốc tế và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong nước.

Thị trường đang chờ đợi kết quả đợt review nâng hạng của FTSE Russel vào đầu tháng 10 tới đây. Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi là giải pháp chiến lược để thu hút dòng vốn dài hạn, nâng cao tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán, thị trường vốn.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3% - 8,5% năm 2025 được đánh giá khả thi.

Theo ông Huang Bo, khi nền kinh tế tích cực, thị trường chứng khoán khởi sắc. Nếu tính từ đáy sụt giảm vào giữa tháng 4 do lo ngại về thuế quan, thì đến nay VN-Index đã phục hồi hơn 56,3% và lập đỉnh mới, vượt xa kỳ vọng. Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trên hành trình trở thành nền kinh tế hiện đại, thịnh vượng và đủ sức vượt qua thách thức.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của cả FTSE và MSCI. Trong đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng lên Thị trường mới nổi (EM) được đánh giá cao. Hiện, FTSE đang rà soát định kỳ và kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 10 này. Nếu thị trường Việt Nam được nâng hạng, sẽ mang lại ba tác động chính.

Thứ nhất, đây là sự công nhận quốc tế cho những tiến bộ của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư chỉ được phép tham gia các thị trường mới nổi hoặc phát triển. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế sẽ giúp thị trường minh bạch hơn, tạo cơ sở để định giá lại và tăng sức hút với nhà đầu tư toàn cầu.

Thứ hai, thị trường sẽ đón dòng vốn thụ động từ các quỹ chỉ số. Trong ngắn hạn, các quỹ mô phỏng thị trường mới nổi sẽ phải thêm cổ phiếu Việt Nam vào danh mục, ước tính mang lại khoảng 300–500 triệu USD. Và đây chỉ là bước khởi đầu, bởi dòng vốn chủ động từ các quỹ quản lý tích cực có thể gia tăng mạnh mẽ hơn về sau.

Thứ ba, nâng hạng sẽ cải thiện định giá, thúc đẩy thị trường vốn và trở thành chất xúc tác để doanh nghiệp đẩy nhanh IPO, huy động vốn hiệu quả hơn qua chứng khoán, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

"Cơ hội để Việt Nam được nâng hạng lần này là lớn nhất từ trước đến nay", ông Huang Bo nói.

Ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có nhiều điểm tương đồng với con đường mà Trung Quốc từng đi qua. Đầu những năm 2000, Hồng Kông (Trung Quốc) đóng vai trò tiên phong trong việc thu hút vốn quốc tế thông qua H-shares, mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2001, FTSE ghi nhận bước tiến này khi đưa H-shares vào chỉ số FTSE Emerging Markets

Ở giai đoạn đầu, dòng vốn thụ động chỉ đạt vài tỷ USD do số lượng niêm yết hạn chế và quy mô quỹ thụ động còn nhỏ. Nhưng khi A-shares được bổ sung, vốn ngoại vào Trung Quốc đã tăng vọt, lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm, nhờ mức độ mở cửa thị trường cao hơn, thanh khoản dồi dào và tính minh bạch cải thiện.

Việt Nam hiện cũng đang ở một giai đoạn đầy triển vọng, với nền tảng tăng trưởng bền vững, lãi suất thấp, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và quan hệ thương mại ổn định với Mỹ. Dòng vốn chảy vào giai đoạn đầu nâng hạng có thể khiêm tốn, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”. Việc được nâng hạng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam, thu hút mạnh mẽ hơn nhà đầu tư quốc tế và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong nước.

Đầu năm nay, Tổng Giám đốc IVS từng dự báo VN-Index sẽ đạt ít nhất 1.500 điểm trong năm 2025, dựa trên định giá hấp dẫn, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai con số của các doanh nghiệp niêm yết và chính sách tiền tệ nới lỏng. Thực tế, mốc này đã được chinh phục chỉ trong vòng 6 tháng. Xét về định giá, hiện tại P/E toàn thị trường đang quanh mức 15 lần, đây là mức định giá hợp lý nếu so với lịch sử.

Còn nhìn về phía trước, nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi chính sách tiền tệ, chất lượng cổ phiếu và mặt bằng định giá. Nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, và Fed thực hiện đúng như kỳ vọng giảm lãi suất thêm 2 lần trong quý 4 năm nay thì thị trường chứng khoán sẽ còn dư địa tăng trưởng.

VN-Index hiện đang dao động quanh 1.600 điểm và hoàn toàn có thể tiến tới 1.800 điểm vào cuối năm 2025 hoặc sang 2026, tương ứng mức tăng khoảng 20%. Lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng 16% - 20%, trong đó nổi bật ở nhóm ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và công nghệ. Xét theo ngành, tiêu dùng và công nghệ vẫn là những lĩnh vực vừa đang bị định giá thấp, vừa có tiềm năng tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi bởi FTSE Russell sẽ giúp thu hút dòng vốn ngoại lên tới hàng tỷ USD, tạo động lực mạnh mẽ cho VN-Index trong trung và dài hạn.

"Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang bước vào thời kỳ hoàng kim, “thế kỷ của Việt Nam” đang đến gần. Với hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế cùng vị thế là ngân hàng đầu tư lớn nhất từ Trung Quốc, GTJA Vietnam sẽ tận dụng thế mạnh để xây dựng cầu nối giữa thị trường Việt Nam và thị trường vốn toàn cầu.

Hiện, tầng lớp trung lưu và nhóm gia đình có tài sản lớn tại Việt Nam đang bùng nổ, và trong vài thập kỷ tới có thể xuất hiện hàng chục nghìn gia đình sở hữu tài sản lớn", ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam nhấn mạnh.