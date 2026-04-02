NCB đặt mục tiêu tham vọng trong năm 2026, quyết tâm hoàn thành sớm các mục tiêu cơ bản tại PACCL

Ngày 2/4/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB (mã ck: NVB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 29.000 tỷ đồng và kế hoạch kinh doanh 2026 với nhiều mục tiêu bứt phá.

NÂNG CẤP TOÀN DIỆN, TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI TRONG NĂM 2025

Năm 2025 chứng kiến bước nhảy vọt của NCB khi hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của NCB đạt 163.730 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay đạt 97.545 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch. Tổng huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) đạt 131.937 tỷ đồng, tương đương 111% kế hoạch.

Trong đó, chỉ tiêu tiền gửi không kỳ hạn tăng trưởng mạnh, đạt 11.473 tỷ đồng, tương đương 151% kế hoạch, không chỉ cho thấy niềm tin vững vàng của khách hàng dành cho NCB trong giai đoạn mới, mà còn góp phần giúp ngân hàng giảm chi phí và nâng cao biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường. Kết thúc năm 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận trước PACCL đạt 949 tỷ đồng. Quy mô khách hàng đạt hơn 1,8 triệu khách hàng, tăng mạnh so với cuối 2024.

Cùng với đó, ngân hàng cũng hoàn thành toàn bộ các mục tiêu và lộ trình đặt ra của năm 2025 tại PACCL. Trong đó, một số nội dung trọng tâm như tăng vốn điều lệ, thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu hoàn thành vượt kế hoạch, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng mới.

Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương chia sẻ với cổ đông tại Đại hội. Ảnh: NCB.

Theo chia sẻ từ đại diện ngân hàng, NCB đang quyết liệt kiến tạo một ngân hàng phiên bản mới trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và tư duy đổi mới. Theo đó, trong năm 2025, NCB đã triển khai đồng loạt hàng loạt dự án công nghệ và chuyển đổi số, song song phát triển các sản phẩm dịch vụ tiên phong, sáng tạo. Qua đó, mang lại trải nghiệm ngân hàng khác biệt, đổi mới, tiện lợi hàng đầu thị trường cho khách hàng như: Mobile Banking App và sinh trắc học cho khách hàng doanh nghiệp, hệ thống Khởi tạo và xử lý khoản vay khách hàng cá nhân (RLOS) rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay chỉ 5 phút, là một trong số ít ngân hàng đầu tiên hoàn thành triển khai kết nối NAPAS 2.0, ra mắt dòng thẻ NCB Visa Tự Hào vào hai dịp lễ lớn của đất nước – sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường gắn với lòng tự hào dân tộc và biểu trưng cho lòng yêu nước, ra mắt MV “Việt Nam Tự hào tiếp bước tương lai” dịp Quốc khánh với sự đồng hành của divo Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tạo nên một ca khúc khơi gợi lòng yêu nước và tinh thần tiến bước tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

NĂM 2026: ĐẶT MỤC TIÊU THAM VỌNG, QUYẾT TÂM TẠO ĐỘT PHÁ

Đoàn chủ tọa trả lời cổ đông trong phiên thảo luận. Ảnh: NCB.

Tiếp nối đà tăng trưởng, năm 2026, NCB trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đạt 189.912 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025. Huy động khách hàng đạt 158.685 tỷ đồng, tăng 20%. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đặt mục tiêu đạt 15.312 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện 2025 và nâng tỷ lệ Casa/Tổng tiền gửi lên 9,6%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 131.686 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với 2025 và lợi nhuận trước PACCL đạt 1.416 tỷ đồng. NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng tới phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, NCB sẽ phát triển các gói giải pháp tài chính “đo ni đóng giày” cho từng phân khúc khách hàng. Theo đó, NCB hướng đến tệp khách hàng cá nhân ở các đô thị lớn, có mức thu nhập từ khá trở lên, khai thác khách hàng thuộc hệ sinh thái của các doanh nghiệp lớn và các đối tác, song song duy trì các chính sách bán hàng, khuyến mãi để khai thác hiệu quả tập khách hàng hiện hữu. Đồng thời, tập trung khai thác các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của các đối tác chiến lược, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Xây lắp và Cung ứng, các đối tác thi công các công trình trọng điểm của quốc gia, chuỗi đơn vị trong lĩnh vực Du lịch và đa dạng nguồn huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng, các Quỹ đầu tư.

NCB cho biết sẽ triển khai 51 dự án công nghệ với nhiều dự án trọng điểm, bứt tốc công tác chuyển đổi số vào giai đoạn trọng yếu với các sáng kiến, định nghĩa lại cách NCB phục vụ khách hàng và tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường số hóa. Đặc biệt, NCB hứa hẹn tạo đột phá trên thị trường tài chính ngân hàng với việc ra mắt ứng dụng ngân hàng số hoàn toàn mới – Super App và hệ thống chi nhánh số. Với giải pháp này, NCB sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp nền tảng “tất cả trong một”, tích hợp toàn bộ các nhu cầu tài chính của khách hàng trên một nền tảng duy nhất.

Ngân hàng cũng gây ấn tượng khi đặt mục tiêu đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch quốc gia trong năm 2026. Theo đó, NCB sẽ phát triển giải pháp thanh toán iziPay tích hợp trên nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam, cho phép du khách đặt dịch vụ và thanh toán ngay trên hệ thống tại các điểm chấp nhận trên toàn quốc, xóa bỏ hoàn toàn rào cản về thanh toán đối với khách quốc tế.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, NCB tiếp tục trình cổ đông phương án chi tiết tăng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đã đặt ra tại PACCL. Theo đó, NCB sẽ chào bán 1 tỷ cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, là những tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính và cam kết đồng hành dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của ngân hàng.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.

Kết thúc Đại hội, tờ trình phương án tăng vốn kể trên đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,99%. Các báo cáo và tờ trình khác của ngân hàng cũng đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.