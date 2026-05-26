Hạ tầng thanh toán và dữ liệu số mở rộng không gian tăng trưởng ngành tài chính
Minh Huy
26/05/2026, 17:01
Năm 2026, “Ngày Tài chính số” đánh dấu sự chuyển dịch từ thúc đẩy thanh toán không tiền mặt sang phát triển hệ sinh thái tài chính số. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán ngày càng hoàn thiện, giai đoạn phát triển mới mở ra, thúc đẩy tài chính toàn diện và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp…
Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND TP. Hồ Chí
Minh, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở
Công thương TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam
(Napas) tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề:
“Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”.
3 TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH SỐ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN), nhận định từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với mã QR hay ví điện tử, đến cuối
năm 2025, đã ghi nhận hơn 25,2 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với giá trị đạt
trên 362 triệu tỷ đồng, những con số minh chứng cho sự bùng nổ của kinh tế số.
Năm 2026 đánh dấu nhiều sự thay đổi quan trọng trong quản lý
nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán
đã vững chắc, tiến tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện.
Theo ông Tuấn, với vai trò cơ quan quản lý trong lĩnh vực tiền
tệ - ngân hàng, NHNN xác định hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển hạ tầng
thanh toán quốc gia là “đòn bẩy” thực hiện các mục tiêu tài chính vĩ mô, với ba
trụ cột trọng tâm.
“Thanh toán số ngày càng đóng vai trò như hạ tầng giao thông của nền kinh tế số, nơi các dòng chảy thanh toán được lưu thông nhanh chóng và hiệu quả. Việc thanh toán thuận tiện, chi phí thấp không chỉ giúp tăng tốc vòng quay vốn, thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn tạo điều kiện để cung - cầu gặp nhau nhanh hơn, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.
Đặc biệt, thanh toán song phương xuyên biên giới đang trở thành động lực mới cho tiêu dùng và du lịch. Việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới không chỉ tạo thuận lợi cho du khách mà còn góp phần kích cầu, mở rộng đầu ra cho hàng hóa và dịch vụ trong nước”.
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua rà
soát, sửa đổi các quy định nhằm cụ thể hóa nghị quyết về phát triển kinh tế tư
nhân và kinh tế nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Đồng thời, đẩy mạnh
cắt giảm thủ tục hành chính và ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử
(eKYC) để giảm chi phí và rào cản cho người dân, doanh nghiệp.
Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước tập trung nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia
theo hướng an toàn, thông suốt, tăng khả năng kết nối và mở rộng hệ sinh thái
thanh toán số. Cơ quan này cũng nghiên cứu chuyển đổi từ QR chuyển khoản sang
QR thanh toán nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện.
Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mở rộng thanh toán quốc tế qua mã QR, đồng
thời ưu tiên bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh hệ thống, hướng tới xây dựng hệ
sinh thái tài chính số bền vững và hỗ trợ tăng trưởng ổn định.
Ông Phạm Anh Tuấn kỳ vọng “Ngày Tài chính số” năm 2026 sẽ tạo
hiệu ứng lan tỏa cho cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp; góp phần thúc
đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ tiểu thương số hóa hoạt động kinh doanh, đồng thời
nâng cao vị thế Việt Nam thông qua hạ tầng thanh toán xuyên biên giới hiện đại
và an toàn.
CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU, HẠ TẦNG THÚC ĐẨY THANH TOÁN SỐ
Nhìn lại
chặng đường từ năm 2019 của chương trình, Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên
tập báo Tuổi trẻ, Trưởng Ban tổ chức Ngày tài chính số, cho biết chương trình
“Ngày không tiền mặt 16/6” đã tạo đòn bẩy chính sách quan trọng, thúc đẩy thanh
toán không tiền mặt tại Việt Nam.
Trước những
thay đổi trong quản lý lĩnh vực ngân hàng - tài chính từ năm 2026, Ban tổ chức
cho rằng việc chuyển đổi từ “Ngày Không tiền mặt” sang “Ngày Tài chính số” là
bước đi tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của kỷ nguyên số và định hướng của
ngành ngân hàng. “Sự hội tụ của công nghệ dữ liệu, hạ tầng thanh toán liên ngân
hàng và chính sách đang mở ra cơ hội kết nối thanh toán trong nước và xuyên
biên giới, đồng thời tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng không gian
tài chính số an toàn”, ông Toàn nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, “Tài chính số” được kỳ vọng tạo hiệu ứng cộng hưởng
cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia,
thanh toán số đang trở thành “cửa ngõ” giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh
nghiệp nhỏ tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại; đồng thời hỗ trợ minh bạch
hóa hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và khả năng tiếp cận tín dụng chính
thức.
Ở góc độ triển khai thực tiễn, việc mở rộng hạ tầng thanh
toán và kết nối xuyên biên giới đang được các đơn vị trong hệ sinh thái đẩy mạnh.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Napas, cho biết đến nay đơn vị đã triển
khai kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Lào và
Campuchia theo cả hai chiều thanh toán, phục vụ người Việt ra nước ngoài và du
khách quốc tế đến Việt Nam.
Trong năm 2025 và đầu năm 2026, Napas tiếp tục triển
khai VietQRGlobal với thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc dành cho khách du lịch
tại Việt Nam, đồng thời chuẩn bị mở rộng sang Ấn Độ, Singapore và Đài Loan. Hiện
hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán đã triển khai dịch vụ này.
Theo ông Tùng, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi từ hình thức chuyển khoản cá nhân (P2P) sang VietQRPay là các giá trị về vận hành và quản lý bán hàng mà giải pháp này mang lại. Giải pháp này giúp minh bạch dòng tiền, hỗ trợ đối soát chính xác, hạn chế nhầm lẫn và minh bạch doanh thu nhờ thông tin giao dịch gắn với từng đơn hàng, điểm bán.
VietQRPay cũng hỗ trợ các tính năng như hoàn tiền, hoàn tiền một phần, mã tham chiếu riêng cho từng giao dịch nhằm tránh thanh toán trùng lặp. Giải pháp có thể triển khai nhanh, chi phí phù hợp với cả hộ kinh doanh nhỏ lẻ và doanh nghiệp lớn, đồng thời hỗ trợ đa dạng nguồn thanh toán từ tài khoản, thẻ đến ví điện tử.
Bên cạnh đó, VietQRGlobal giúp khách quốc tế quét mã thanh toán tại Việt Nam, hỗ trợ đơn vị kinh doanh mở rộng tệp khách hàng. Hệ thống tích hợp với phần mềm quản lý bán hàng, tự động xác nhận giao dịch theo thời gian thực và tạo dữ liệu doanh thu để hình thành “hồ sơ tín dụng số”, qua đó hỗ trợ tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Trong thời gian tới, Napas sẽ tiếp tục hợp tác với ngân hàng,
trung gian thanh toán và các công ty fintech để mở rộng mạng lưới chấp nhận
VietQRPay trên nhiều lĩnh vực, từ hộ kinh doanh nhỏ đến hệ thống bán lẻ quy mô
lớn.
Chương
trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2026, bao gồm nhiều hoạt động nổi bật. Mở
đầu là chiến dịch “Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích” tại các khu vực giao thương
sôi động như chợ Bến Thành, phố ẩm thực Phan Xích Long… nhằm hỗ trợ hộ kinh
doanh chuẩn hóa thanh toán số, kết nối các giải pháp thanh toán thông minh và
thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới.
Điểm nhấn của
chương trình là “Lễ hội Tài chính số” ", diễn ra từ ngày 6 đến 7/6/2026,
diễn ra từ 7h30 đến 21h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí
Minh), dự kiến thu hút khoảng 100.000 - 120.000 lượt người tham dự.
Chương
trình cũng phối hợp với Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh triển khai “Tháng khuyến
mãi - Shopping Season” để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thanh toán số và lan tỏa
thói quen giao dịch văn minh, hiện đại.
