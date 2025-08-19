Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga-Ukraine
Ngọc Trang
19/08/2025, 11:18
Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày thứ Hai (18/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và giục nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Zelenskiy...
Đề xuất về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và
Ukraine đánh dấu động thái mới nhất trong nỗ lực làm trung gian của ông Trump
nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hơn 3 năm qua tại Ukraine.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất là liệu ông Putin có đồng ý gặp
trực tiếp ông Zelenskiy hay không. Ông Yuri Ushakov, trợ lý đối ngoại Tổng thống
Nga, chỉ nói rằng ông Trump và ông Putin đã thảo luận về ý tưởng này nhưng không
cung cấp thêm thông tin nào khác.
“Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một
cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định sau, giữa ông ấy và Tổng thống
Zelensky. Sau cuộc gặp đó, chúng tôi sẽ có một cuộc gặp ba bên, bao gồm hai Tổng
thống Nga - Ukraine và tôi. Một lần nữa, đây là bước đi rất sớm và khả quan”,
ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết thời gian và địa điểm cho cuộc gặp
ba bên vẫn chưa được ấn định. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance,
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff, sẽ làm việc để chuẩn
bị cho cuộc gặp này.
Trong bài đăng, ông Trump cũng cho biết ông có thể thuyết phục
Nga thả tới 1.000 tù nhân để thể hiện thiện chí, dù động thái này không được
Nhà Trắng hoặc Điện Kremlin đề cập trong bản ghi âm cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo.
Trong khi đó, phát biểu với báo chí ở Washington sau cuộc gặp
với ông Trump tại Nhà Trắng, ông
Zelenskiy cho biết một cuộc gặp song phương không nên đi kèm với bất kỳ điều kiện
nào và phía Nga muốn ông gặp Tổng thống Putin trước khi mời thêm Tổng thống
Trump. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định ông sẵn sàng thảo luận về các vấn đề
lãnh thổ với người đồng cấp Nga.
Nói về cuộc gặp với ông Trump ngày thứ Hai, ông Zelenskiy
cho biết ông hài lòng khi Tổng thống Mỹ đồng ý với hai yêu cầu quan trọng. Đó
là Mỹ sẽ tham gia bảo đảm an ninh như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình
nào đạt được và sẽ để việc thảo luận về vấn đề trao đổi lãnh thổ cho các cuộc
đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine - Nga.
Các quan chức EU đang đặt kỳ vọng lớn vào cuộc họp trực tuyến
với ông Trump dự kiến diễn ra sớm nhất vào ngày thứ Ba (19/8) để thảo luận về
các chi tiết kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine mà khối này và Mỹ sẽ phối
hợp triển khai.
Nhìn chung, những diễn biến xảy ra ngày thứ Hai đánh dấu sự
đảo ngược vận mệnh của Ukraine, chỉ vài ngày sau khi ông Trump khẳng định trách
nhiệm chấm dứt cuộc xung đột là của Kiev.
"Mọi chuyện lẽ ra đã diễn ra theo cách khác, nhưng kỳ vọng của
tôi về cuộc họp hôm nay không những được đáp ứng mà còn hơn thế", Thủ tướng Đức
Friedrich Merz phát biểu với báo chí sau cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 18/8.
Ông Merz cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông
Zelenskiy có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron cho rằng có thể chỉ mất vài giờ để lên chi tiết cho các cuộc đàm phán giữa
hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine, và cuộc gặp thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra
trong vòng 3 tuần tới.
Ngoài ông Merz và ông Macron, tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng
còn có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy
ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.
“Trong cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về việc đảm bảo an
ninh cho Ukraine, sự đảm bảo sẽ do các quốc gia châu Âu và Mỹ phối hợp thực hiện”,
ông Trump viết trên mạng xã hội. “Tất cả đều rất vui mừng về khả năng đạt được
hòa bình cho Nga/Ukraine”.
Theo tin từ tờ báo Financial Times ngày 18/8, Ukraine đã đề
xuất mua 100 tỷ USD vũ khí Mỹ và 50 tỷ USD khác cho liên doanh sản xuất máy bay
không người lái Mỹ - Ukraine, với nguồn tài chính do EU cung cấp.
Ông Trump khẳng
định ông đã thuyết phục được ông Putin rằng thỏa thuận an ninh giữa các đồng
minh là cần thiết cho thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ
vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Kiev.
“Các nước châu Âu sẽ phải chịu phần lớn gánh nặng và Mỹ sẽ
gúp họ”, ông Trump nói với báo chí sau cuộc họp tại Nhà Trắng.
Không khí cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelenskiy đã thay đổi
đáng kể so với chuyến thăm Washington gần đây nhất của Tổng thống Ukraine hồi
tháng 2 - khi hai bên xung đột gay gắt, khiến Mỹ tạm dừng hỗ trợ quân sự cho
Ukraine. Lần này, ông Zelenskiy mặc áo khoác tới Nhà Trắng, sau khi bị chỉ
trích vì mặc đồng phục quân sự trong cuộc gặp hồi tháng 2.
Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga-Ukraine
Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày thứ Hai (18/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và giục nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Zelenskiy...
Bloomberg: Chính phủ Mỹ cân nhắc nắm 10% cổ phần Intel
Nếu được thực hiện, thương vụ này sẽ đưa Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel...
Giá vàng giằng co trong lúc đồng USD mạnh lên
Một nhà phân tích cho rằng giá vàng có khả năng tăng trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng dư địa tăng là hạn chế...
Chứng khoán Mỹ lình xình trước sự kiện Fed, giá dầu tăng sau cuộc gặp Mỹ - Ukraine
Phần lớn mối quan tâm của thị trường trong tuần này sẽ hướng tới hai sự kiện liên quan đến Fed...
Kinh tế Thụy Sỹ sụt tốc dưới sức ép thuế quan, lãi suất có thể giảm về âm
Cùng với lạm phát ở Thụy Sỹ hiện gần như bằng không, sự giảm tốc của nền kinh tế có thể sẽ thuyết phục SNB cắt giảm lãi suất chủ chốt xuống dưới 0 vào cuối năm nay...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: