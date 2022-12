Ngân hàng Bản Việt chinh phục doanh nghiệp trong cuộc đua số

Tại sự kiện Smart Banking 2022, diễn ra ngày 11-12/10 vừa qua ở Hà Nội, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, khẳng định ngân hàng là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, giữ vai trò là "huyết mạch" của nền kinh tế. Do đó, tại Nghị quyết 52, ngân hàng được xác định là một trong những ngành có mức độ sẵn sàng cao, được ưu tiên trong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam.

CUỘC ĐUA NGÂN HÀNG SỐ DIỄN RA MẠNH MẼ

Trong 8 tháng đầu năm 2022, giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 7.24% về số lượng và tăng 33.21% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị bình quân 900 nghìn tỷ đồng/ngày.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết trong thời gian qua, nhiều dịch vụ ngân hàng đã có thể được sử dụng hoàn toàn trên kênh số như mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiết kiệm... Theo ông, nhiều ngân hàng Việt Nam có trên 90% giao dịch trên kênh số. Tốc độ tăng trưởng giao dịch thanh toán di động bình quân hàng năm đạt hơn 90%. Các công nghệ phổ biến của Cách mạng công nghiệp 4.0 như Trí tuệ nhân tạo, Máy học, Dữ liệu lớn... đều đã được nghiên cứu, ứng dụng tại nhiều ngân hàng Việt Nam để nâng cao năng lực hoạt động, phân tích nhu cầu khách hàng, mở rộng hệ sinh thái số.

CHINH PHỤC DOANH NGHIỆP VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG NGÂN HÀNG SỐ

Cũng như nhiều ngân hàng khác, Ngân hàng Bản Việt dã xác định vai trò quan trọng của ngân hàng số và lên kế hoạch triển khai từ rất sớm nhằm chinh phục khách hàng.

Thành lập từ năm 1992, trải qua 30 năm phát triển, ngân hàng Bản Việt không chỉ xây dựng nền tảng vững chắc, khẳng định uy tín, vị thế, tạo niềm tin cho đối tác và cổ đông mà còn có nhiều đột phá trong cuộc đua số.

30 năm, với 10 năm tăng cường bứt phá đổi mới, những ngày đầu tháng 12/2022, Ngân hàng Bản Việt vinh dự đón nhận liên tiếp 6 giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, nổi bật là các giải thưởng về hoạt động chuyển đổi số bao gồm: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất do Global Banking & Finance Review bình chọn; Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất do tạp chí The Global Economics trao tặng; Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam do Asia Banking & Finance - Retail Banking Awards trao tặng, Ngân hàng số sáng tạo nhất do Global Business Outlook trao tặng; Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn và giải thưởng Dẫn đầu tăng trưởng giao dịch về chi tiêu thanh toán thẻ Napas.

Trước đó, Ngân hàng Bản Việt cũng tự hào nhận 4 giải thưởng quốc tế gồm: Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (FinanceAsia Country Awards), Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (Global Banking & Finance), Ngân hàng số có nhiều cải tiến nhất (Business Outlook Media) và Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (Asia Banking & Finance Retail Banking Awards).

CÔNG NGHỆ HÓA 100% TRỰC TUYẾN, NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

Nhanh chóng, tức thì, linh hoạt và hiệu quả, công nghệ số của Ngân hàng Bản Việt được đánh giá thân thiện với doanh nghiệp với nhiều tính năng vượt trội như: Chuyển tiền quốc tế, Phát hành bảo lãnh, Mua/bán ngoại tệ, tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến, chuyển tiền nhanh 24/7…

Song song đó, Ngân hàng Bản Việt cũng đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, Ngân hàng dành tặng gói “Quản lý dòng tiền ưu việt” với hàng loạt ưu đãi về Dịch vụ tài khoản (Tặng tài khoản số đẹp lên đến 5 triệu đồng, Miễn Phí dịch vụ tài khoản định kỳ, Miễn Phí Chuyển tiền tại Quầy và Phí Chuyển tiền trên kênh Ngân hàng điện tử, Miễn Phí Nộp thuế nội địa và thuế hải quan tại Quầy), Dịch vụ thanh toán quốc tế/Bảo lãnh (Giảm đến 40 % phí chuyển tiền quốc tế/ 10% phí bảo lãnh), Dịch vụ Thẻ tín dụng (Miễn Phí phát hành và phí thường niên thẻ tín dụng) và Thấu chi (Giảm lãi suất thấu chi 0.5%). Đặc biệt, đối với doanh nghiệp chi hộ lương còn được tặng Miễn phí gói Quản lý dòng tiền ưu việt lên đến 12 tháng.

Với Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, Ngân hàng Bản Việt miễn phí mở Tài khoản số đẹp, Miễn phí sử dụng gói Tài khoản Thương nhân năm đầu tiên (gói Tài khoản Thương nhân là gói ưu đãi cho Tài khoản và thẻ ATM, dịch vụ Ngân hàng điện tử, miễn tất cả phí giao dịch).

Với Cán bộ nhân viên của doanh nghiệp, Bản Việt miễn phí năm đầu tiên hàng loạt phí sau: Phí duy trì số dư tối thiểu, Phí SMS biến động số dư, Phí Dịch vụ ngân hàng điện tử, Phí chuyển tiền trên trên Internet Banking và Mobile Banking, Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ ATM, Miễn Phí rút tiền tại ATM Bản Việt và Ngân hàng khác…

Ngoài ra, từ 31/8/2022, Ngân hàng Bản Việt cũng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% (từ nguồn Ngân sách Nhà nước) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.