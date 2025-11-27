Thứ Năm, 27/11/2025

Tài chính

Cá nhân mua trái phiếu riêng lẻ phải ký cam kết "hiểu rõ" và "tự chịu rủi ro"

27/11/2025, 11:38

Bộ Tài chính đề xuất nhà đầu tư cá nhân muốn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải được xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với danh mục chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tối thiểu 2 tỷ đồng. Trước khi mua, họ phải ký xác nhận đã hiểu rõ rủi ro và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định), thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định mới đặt ra những quy định rõ ràng và cụ thể về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong đó “Điều 5”, “Điều 9” và “Điều 10” quy định các nguyên tắc và điều kiện chi tiết nhằm đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo Điều 5, doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước chỉ được thay đổi điều kiện hoặc điều khoản trái phiếu, phương án sử dụng vốn đã công bố trước đó, khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện.

Trước hết, phương án thay đổi phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định; kế đó, phải có sự chấp thuận của các trái chủ sở hữu ít nhất 65 % tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành. Trong trường hợp có nhà đầu tư không đồng ý với việc sửa đổi, doanh nghiệp phát hành vẫn có nghĩa vụ đàm phán để bảo vệ quyền lợi của họ; nếu vẫn không đạt được sự đồng thuận, doanh nghiệp không được áp dụng điều khoản mới đối với các trái chủ này, dù phần lớn đã tán thành.

Điều kiện chào bán trái phiếu của công ty không phải là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ:

  • Là công ty cổ phần hoặc TNHH, thành lập hợp pháp tại Việt Nam;
  • Thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu và các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp (nếu có);
  • Tỷ lệ nợ phải trả (gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu;
  • Có phương án phát hành được phê duyệt, báo cáo tài chính năm liền kề đã kiểm toán;
  • Chỉ bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định;
  • Với trái phiếu chuyển đổi, kèm chứng quyền: chỉ áp dụng với công ty cổ phần và đáp ứng thêm điều kiện đối tượng nhà đầu tư phù hợp.

(Điều 14 Dự thảo Nghị định quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế)

Điều  9 của dự thảo quy định chi tiết đối tượng được phép tham gia mua, giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Với trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phép tham gia.

Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền phát hành riêng lẻ, ngoài nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược cũng có thể tham gia.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có thể là tổ chức, theo quy định tại Luật Chứng khoán (sửa đổi bổ sung năm 2024) hoặc cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn sau: nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch với giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng, tính theo giá trị thị trường bình quân trong 180 ngày liên tiếp trước thời điểm xác định tư cách; việc xác nhận tư cách này có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ ngày được xác nhận.

Nhà đầu tư chiến lược là các cá nhân hoặc tổ chức mà doanh nghiệp phát hành lựa chọn dựa trên tiêu chí như năng lực tài chính, trình độ công nghệ và cam kết hợp tác tối thiểu 3 năm và tổng số nhà đầu tư chiến lược trong một đợt chào bán không quá 100.

Việc xác minh tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư mua trái phiếu. Tổ chức phân phối trái phiếu hoặc doanh nghiệp phát hành (trong trường hợp bán trực tiếp) có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận theo mẫu quy định và lưu giữ hồ sơ.

Trước khi mua trái phiếu trong cả đợt chào bán sơ cấp lẫn giao dịch thứ cấp, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân phải ký văn bản xác nhận rằng họ đã xem xét đầy đủ các thông tin chào bán, hiểu rõ điều khoản trái phiếu cũng như nhận thức được rủi ro và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định đầu tư.

Trong các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng trái phiếu cho đối tượng không thuộc diện cho phép theo quy định pháp luật; bên bán phải cung cấp đầy đủ thông tin công bố của doanh nghiệp phát hành khi giao dịch trên thị trường thứ cấp. Việc thanh toán khi mua hoặc chuyển nhượng trái phiếu cũng phải được thực hiện bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Nhà đầu tư sau khi tham gia sẽ hưởng các quyền lợi rõ ràng: được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ và cung cấp hồ sơ chào bán, được thanh toán gốc và lãi đúng hạn theo điều khoản trái phiếu khi đáo hạn; được hưởng quyền kèm theo (nếu có) theo đúng quy định.

Trong một số trường hợp cụ thể theo dự thảo (ví dụ quy định tại Điều 13), trái chủ có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư mua trái phiếu từ người bán trên thị trường thứ cấp, họ có quyền yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ thông tin công bố của doanh nghiệp phát hành.

Điều 10 Dự thảo quy định về việc mở và sử dụng “tài khoản phong tỏa” để thu tiền từ việc bán trái phiếu riêng lẻ, nhằm kiểm soát chặt dòng tiền huy động.

Theo đó, nếu doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thì khi chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ, buộc phải mở một tài khoản phong tỏa tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nếu doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng, tài khoản phong tỏa phải mở tại một ngân hàng khác hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Số tiền đặt cọc mua trái phiếu do nhà đầu tư chuyển vào tài khoản phong tỏa không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác cho tới khi đợt chào bán kết thúc, doanh nghiệp báo cáo kết quả với cơ quan quản lý (cơ quan phê duyệt) và nhận được thông báo chính thức về kết quả đợt chào bán từ cơ quan này.

Việc mở tài khoản phong tỏa phải đảm bảo rằng ngân hàng nhận tiền không phải là người có liên quan đến doanh nghiệp phát hành, tức không có quan hệ sở hữu hay lợi ích trực tiếp và tài khoản phong tỏa không được trùng với tài khoản thanh toán thường xuyên của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lợi dụng cơ chế sơ hở và giám sát lỏng lẻo để phát hành trái phiếu “rác”

19:42, 20/10/2025

Doanh nghiệp lợi dụng cơ chế sơ hở và giám sát lỏng lẻo để phát hành trái phiếu “rác”

Chính phủ đánh giá không hoàn thành mục tiêu 20% dư nợ trái phiếu so với GDP

17:16, 14/10/2025

Chính phủ đánh giá không hoàn thành mục tiêu 20% dư nợ trái phiếu so với GDP

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng vọt 202% so với cùng kỳ

07:08, 25/09/2025

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng vọt 202% so với cùng kỳ

Bộ Tài Chính điều kiện phát hành trái phiếu Dự thảo Nghị định chào bán trái phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định trái phiếu thị trường tài chính thị trường trái phiếu Việt Nam trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Giá vàng lên cao nhất gần 2 tuần, SPDR Gold Trust mua gần 5 tấn

Giá vàng lên cao nhất gần 2 tuần, SPDR Gold Trust mua gần 5 tấn

Giá vàng đang tiếp tục nâng đỡ bởi khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9-10/12...

VietinBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

VietinBank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

Hưởng ứng Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc, VietinBank đã phối hợp với Thuế tại nhiều địa phương triển khai chuỗi hoạt động ký kết cùng hàng loạt các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị về việc trích lại tiền thuế nhập khẩu để phòng vệ thương mại

Đại biểu Quốc hội kiến nghị về việc trích lại tiền thuế nhập khẩu để phòng vệ thương mại

Theo đại biểu Quốc hội, dự thảo quy định "trích lại một phần tiền thuế nhập khẩu để phục vụ công tác phòng vệ thương mại" là bước tiến phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay.

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ vừa qua, tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều địa phương, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát, nhất là những mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, được triển khai rất nhanh chóng.

Nam A Bank “hiến kế” 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Nam A Bank “hiến kế” 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Với vai trò tiên phong trong việc "xanh hóa" dòng vốn và thu hút nguồn lực quốc tế, Nam A Bank đã và đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng, đồng hành cùng TP.HCM trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, một mục tiêu gắn liền với phát triển bền vững…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

1

“Branded Living”: Xu hướng bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Bất động sản

2

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ: Quảng Trị ra “tối hậu thư” cho các điểm nghẽn

Đầu tư

3

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

Dân sinh

4

Huế mở rộng đường bay quốc tế

Du lịch

5

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3

Tiêu điểm

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy