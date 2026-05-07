Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng
Thu Ngân
07/05/2026, 17:46
Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân nhắc ngay từ đầu cách chi tiêu sao cho tối ưu và nâng cao trải nghiệm.
Xu hướng này ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi tiêu dùng số phát triển mạnh và nhu cầu cá nhân hóa gia tăng, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng và thương hiệu bán lẻ đẩy mạnh hợp tác, tích hợp giải pháp tài chính trực tiếp vào trải nghiệm mua sắm hàng ngày.
HÀNH VI TIÊU DÙNG THAY ĐỔI KÉO THEO NHU CẦU TÀI CHÍNH MỚI
Khi người tiêu dùng bắt đầu quan tâm đến việc chi tiêu như thế nào cho tối ưu, tiêu để có hời và tiêu để mang lại nhiều giá trị hơn cũng là lúc nhu cầu về các giải pháp tài chính cũng dần thay đổi.
Không còn dừng ở những sản phẩm tài chính mang tính “dùng chung cho mọi nhu cầu”, người dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp được “may đo” cho từng hành vi chi tiêu cụ thể. Nói cách khác, tài chính không còn đứng ngoài quá trình mua sắm, mà đang được thiết kế thiết thực, sâu sát hơn với người tiêu dùng.
Tại Việt Nam, sự thay đổi này diễn ra song song với sự phát triển mạnh của tiêu dùng số và thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, ở các ngành hàng như điện tử và tiêu dùng hiện đại, hành vi mua sắm đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây một chiếc tivi hay laptop có thể sử dụng trong nhiều năm, thì hiện nay chu kỳ thay thế đã rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, các sản phẩm phụ trợ như tai nghe, đồng hồ thông minh hay thiết bị gia dụng cũng liên tục được bổ sung, khiến tần suất chi tiêu ngày càng cao.
Khi chi tiêu diễn ra thường xuyên hơn, câu hỏi không còn là “có nên mua hay không” mà là “mua như thế nào để hợp lý hơn”. Đây chính là điểm mà các giải pháp tài chính gắn với tiêu dùng phát huy vai trò giúp người dùng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tối ưu lợi ích trong từng quyết định chi tiêu.
VPBANK VÀ MWG: HOÀN THIỆN MẢNH GHÉP HỆ SINH THÁI TIÊU DÙNG - TÀI CHÍNH
Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa VPBank và DMX với sản phẩm VPBank MWG Mastercard là một bước đi cụ thể nhằm đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với hành vi tiêu dùng hàng ngày.
Với hệ sinh thái bán lẻ rộng khắp và hơn 12 triệu hội viên đang hoạt động, DMX tạo ra một nền tảng tiêu dùng có tần suất giao dịch cao và nhu cầu đa dạng. Khi kết hợp với các giải pháp tài chính, trải nghiệm mua sắm của khách hàng được mở rộng từ lựa chọn sản phẩm đến cách thanh toán và các lợi ích đi kèm.
Thẻ VPBank MWG Mastercard được thiết kế xoay quanh hành vi mua sắm thực tế của người dùng, với chính sách hoàn tiền tập trung vào nhóm sản phẩm điện tử và tiêu dùng, với mức hoàn tiền lên tới 10% cho các giao dịch tại hệ sinh thái DMX bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Avakid, Nhà thuốc An Khang, Topzone với hạn mức hoàn tiền tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê, cùng ưu đãi cho những nhu cầu chi tiêu phổ biến như ăn uống và thời trang.
Bên cạnh đó, khách hàng mở mới thẻ VPBank MWG Mastercard được nhận quà chào mừng: hoàn tiền 400.000 đồng khi đạt mức chi tiêu điều kiện, tặng 100.000 điểm thưởng trên ứng dụng Quà tặng VIP, tặng phiếu giảm giá khi mua bảo hiểm xe, voucher data di động dung lượng lớn, ưu đãi giải trí và các chương trình quà tặng khác được cập nhật định kỳ.
Ở góc độ thị trường, mô hình hợp tác này phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch từ “cung cấp sản phẩm tài chính” sang “đồng hành trong hành vi tiêu dùng”. Khi dữ liệu và nhu cầu cá nhân hóa ngày càng quan trọng, những sản phẩm như thẻ VPBank MWG Mastercard không chỉ phục vụ thanh toán mà còn trở thành cầu nối giữa chi tiêu hàng ngày và các giá trị tài chính dài hạn.
Trong dài hạn, sự kết hợp giữa ngân hàng và doanh nghiệp bán lẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, góp phần định hình lại cách người tiêu dùng tiếp cận dịch vụ tài chính theo hướng gần gũi hơn, linh hoạt hơn và gắn chặt với đời sống thực tế.
Agribank được Moody’s Ratings điều chỉnh triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”
Ngày 5/5/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.
Thị trường tài chính Anh và đồng bảng 10 năm sau Brexit
Thị trường chứng khoán Anh đã tụt lại đáng kể so với Phố Wall và các thị trường lớn ở châu Âu trong gần một thập kỷ qua...
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt gần 48% sau khi lập đỉnh giữa tháng 3
Trong phiên sáng 7/5, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lao dốc hơn 15 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 47,78%...
Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD
Theo báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu hàng quý do Viện Tài chính Quốc tế (IIF) công bố vào thứ Tư (6/5), nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 3...
Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ: Thúc đẩy kết nối thị trường, khai mở dư địa đầu tư mới trên đa lĩnh vực
Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman thống nhất hai bên sẽ thúc đẩy kết nối hợp tác cũng như chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, kinh tế số, dược phẩm, hạ tầng, đầu tư công...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: