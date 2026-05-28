Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đất hiếm

Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Nga) Sergey Kudryashov, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống, hai bên cần mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ sang các ngành có tiềm năng lớn của Việt Nam như điện gió ngoài khơi và chế biến đất hiếm...

Chiều 27/5, tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Liên bang Nga) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Zarubezhneft Liên bang Nga, với quá trình rất dài và gặt hái nhiều thành công. Hợp tác giữa hai Tập đoàn là điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng chuyến công tác của đoàn lãnh đạo Zarubezhneft sẽ góp phần cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao giữa Tổng thống Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Từ những nội dung cụ thể được trao đổi giữa ông Sergey Kudryashov với lãnh đạo Bộ Công Thương, PetroVietnam, hai bên sẽ thiết lập mối quan hệ ngày càng bền chặt, mở rộng và hiệu quả hơn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mở ra sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác kinh tế này đã đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng thực chất hơn.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Tổng Giám đốc Sergey Kudryashov thông tin tới Phó Thủ tướng về kết quả hợp tác nổi bật giữa Zarubezhneft và PetroVietnam trong lĩnh vực dầu khí qua hơn 45 năm.

Năm 2025, Zarubezhneft và PetroVietnam đã ký các nghị định thư về việc mở rộng hợp tác của các liên doanh dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2050, áp dụng các công nghệ khai thác mới, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các nước thứ ba. Bên cạnh đó, Zarubezhneft cũng là doanh nghiệp Nga lớn nhất trong việc cung cấp than vào thị trường Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao và hoan nghênh những đóng góp tích cực của Tập đoàn Zarubezhneft trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư, thúc đẩy ký kết các hợp đồng dầu khí mới và tăng cường hợp tác đầu tư tại các thị trường thứ ba.

Không chỉ trong lĩnh vực dầu khí, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn Zarubezhneft và PetroVietnam quan tâm thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện gió ngoài khơi, công nghiệp năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến đất hiếm…

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, thủ tục nhanh nhất để các thỏa thuận giữa Zarubezhneft và các đối tác Việt Nam sớm trở thành hiện thực và đạt kết quả tốt đẹp.