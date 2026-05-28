Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đất hiếm
Vy Vy
28/05/2026, 08:40
Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Nga) Sergey Kudryashov, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống, hai bên cần mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ sang các ngành có tiềm năng lớn của Việt Nam như điện gió ngoài khơi và chế biến đất hiếm...
Chiều 27/5, tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Liên bang Nga) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Zarubezhneft Liên bang Nga, với quá trình rất dài và gặt hái nhiều thành công. Hợp tác giữa hai Tập đoàn là điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng chuyến công tác của đoàn lãnh đạo Zarubezhneft sẽ góp phần cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao giữa Tổng thống Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Từ những nội dung cụ thể được trao đổi giữa ông Sergey Kudryashov với lãnh đạo Bộ Công Thương, PetroVietnam, hai bên sẽ thiết lập mối quan hệ ngày càng bền chặt, mở rộng và hiệu quả hơn.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mở ra sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác kinh tế này đã đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng thực chất hơn.
Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Tổng Giám đốc Sergey Kudryashov thông tin tới Phó Thủ tướng về kết quả hợp tác nổi bật giữa Zarubezhneft và PetroVietnam trong lĩnh vực dầu khí qua hơn 45 năm.
Năm 2025, Zarubezhneft và PetroVietnam đã ký các nghị định thư về việc mở rộng hợp tác của các liên doanh dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2050, áp dụng các công nghệ khai thác mới, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các nước thứ ba. Bên cạnh đó, Zarubezhneft cũng là doanh nghiệp Nga lớn nhất trong việc cung cấp than vào thị trường Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao và hoan nghênh những đóng góp tích cực của Tập đoàn Zarubezhneft trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư, thúc đẩy ký kết các hợp đồng dầu khí mới và tăng cường hợp tác đầu tư tại các thị trường thứ ba.
Không chỉ trong lĩnh vực dầu khí, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn Zarubezhneft và PetroVietnam quan tâm thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện gió ngoài khơi, công nghiệp năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến đất hiếm…
Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, thủ tục nhanh nhất để các thỏa thuận giữa Zarubezhneft và các đối tác Việt Nam sớm trở thành hiện thực và đạt kết quả tốt đẹp.
Thụy Điển tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao với Việt Nam
09:12, 22/05/2026
Việt Nam và WB thúc đẩy việc hợp tác triển khai các dự án trọng điểm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư
Tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev của Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác kinh tế với Thái Lan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư lâu dài, bền vững.
15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua
Bảng xếp hạng các điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới đã có sự thay đổi đáng kể trong 10 năm qua...
Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF) là diễn đàn mở và bao trùm nhằm tạo ra không gian trao đổi đa chiều, góp phần xây dựng các giải pháp toàn diện và thực chất cho các vấn đề chung của khu vực...
Dòng vốn FDI của Thái Lan đón cơ hội tăng trưởng mới tại Việt Nam
Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, đồng thời nhiều tập đoàn hàng đầu của quốc gia này cũng đang liên tục triển khai các kế hoạch mở rộng đầu tư mới, cho thấy niềm tin ngày càng lớn vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam...
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác ODA và các dự án chiến lược
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để cụ thể hóa các nội dung hợp tác sắp tới giữa hai bên...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: