TP.Hồ Chí Minh triển khai chế độ luân phiên nhân viên y tế

Chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên...

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế độ luân phiên nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn năm 2026.

Cụ thể, Thành phố sẽ cử các nhân viên y tế có chuyên môn phù hợp hỗ trợ các cơ sở y tế phường, xã, đặc khu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và giảm tải cho tuyến trên.

Đối tượng áp dụng gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề đang làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế Thành phố.

Thành phố cũng quy định một số trường hợp được miễn thực hiện chế độ luân phiên như nhân viên y tế nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam nuôi con nhỏ một mình dưới 36 tháng tuổi; người đã công tác tại vùng sâu, vùng xa từ 24 tháng trở lên; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc không bảo đảm sức khỏe để công tác xa nhà.

Theo nguyên tắc triển khai, việc luân phiên phải phù hợp với nhu cầu chuyên môn của tuyến dưới và khả năng đáp ứng của tuyến trên; ưu tiên hỗ trợ tuyến y tế cơ sở, các xã vùng sâu, vùng xa; bảo đảm tính công bằng, hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Nhân viên y tế có thể được cử đi luân phiên theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm chuyên môn. Thời gian luân phiên tối thiểu là 2 tháng và tối đa 12 tháng, trừ trường hợp tự nguyện thời gian dài hơn.

Trong từng đợt luân phiên, nhân viên y tế có thể làm việc theo nhu cầu của đơn vị tiếp nhận với thời gian 2 ngày/tuần hay 1 tuần/tháng và được cộng dồn để tính tổng thời gian hoàn thành chế độ luân phiên. Thời gian tối đa của mỗi đợt không quá 60 ngày.

Trường hợp tự ý thay đổi nhân sự, thời gian hoặc địa điểm đi luân phiên mà không báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc để xảy ra sự cố nghiêm trọng, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch luân phiên của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi và các cơ sở khám chữa bệnh khác có nhu cầu trong năm 2026.

Cơ quan này đồng thời triển khai kế hoạch luân phiên bác sĩ về công tác tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu trong năm 2026.