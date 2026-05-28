TP.Hồ Chí Minh triển khai chế độ luân phiên nhân viên y tế

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện chế độ luân phiên nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn năm 2026.
Cụ thể, Thành phố sẽ cử các nhân viên y tế có chuyên môn phù
hợp hỗ trợ các cơ sở y tế phường, xã, đặc khu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa
bệnh, phòng bệnh; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và giảm
tải cho tuyến trên.
Đối tượng áp dụng gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật
y có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề đang làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh
công lập trực thuộc Sở Y tế Thành phố.
Thành phố cũng quy định một số trường hợp được miễn thực hiện
chế độ luân phiên như nhân viên y tế nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới
36 tháng tuổi; nam nuôi con nhỏ một mình dưới 36 tháng tuổi; người đã công tác
tại vùng sâu, vùng xa từ 24 tháng trở lên; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hoặc không bảo đảm sức khỏe để công tác xa nhà.
Theo nguyên tắc triển khai, việc luân phiên phải phù hợp với
nhu cầu chuyên môn của tuyến dưới và khả năng đáp ứng của tuyến trên; ưu tiên hỗ
trợ tuyến y tế cơ sở, các xã vùng sâu, vùng xa; bảo đảm tính công bằng, hiệu quả
và tránh lãng phí nguồn nhân lực.
Nhân viên y tế có thể được cử đi luân phiên theo hình thức
cá nhân hoặc theo nhóm chuyên môn. Thời gian luân phiên tối thiểu là 2 tháng và
tối đa 12 tháng, trừ trường hợp tự nguyện thời gian dài hơn.
Trong từng đợt
luân phiên, nhân viên y tế có thể làm việc theo nhu cầu của đơn vị tiếp nhận với
thời gian 2 ngày/tuần hay 1 tuần/tháng và được cộng dồn để tính tổng thời gian
hoàn thành chế độ luân phiên. Thời gian tối đa của mỗi đợt không quá 60 ngày.
Trường hợp tự ý thay đổi nhân sự, thời gian hoặc địa điểm đi
luân phiên mà không báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc để xảy ra sự cố nghiêm trọng,
sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chủ động xây dựng và triển
khai kế hoạch luân phiên của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố
đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, bệnh viện đa khoa khu vực Hóc
Môn, Thủ Đức, Củ Chi và các cơ sở khám chữa bệnh khác có nhu cầu trong năm
2026.
Cơ quan này đồng thời triển khai kế hoạch luân phiên bác sĩ về công tác tại
các trạm y tế phường, xã, đặc khu trong năm 2026.