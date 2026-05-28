Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP.Hồ Chí Minh triển khai chế độ luân phiên nhân viên y tế

Hoài Niệm

28/05/2026, 08:41

Chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên...

Các nhân viên y tế có chuyên môn phù hợp hỗ trợ các cơ sở y tế phường, xã, đặc khu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh. Ảnh mang tính minh họa
Các nhân viên y tế có chuyên môn phù hợp hỗ trợ các cơ sở y tế phường, xã, đặc khu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh. Ảnh mang tính minh họa

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế độ luân phiên nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn năm 2026.

Cụ thể, Thành phố sẽ cử các nhân viên y tế có chuyên môn phù hợp hỗ trợ các cơ sở y tế phường, xã, đặc khu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và giảm tải cho tuyến trên.

Đối tượng áp dụng gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề đang làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế Thành phố.

Thành phố cũng quy định một số trường hợp được miễn thực hiện chế độ luân phiên như nhân viên y tế nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam nuôi con nhỏ một mình dưới 36 tháng tuổi; người đã công tác tại vùng sâu, vùng xa từ 24 tháng trở lên; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc không bảo đảm sức khỏe để công tác xa nhà.

Theo nguyên tắc triển khai, việc luân phiên phải phù hợp với nhu cầu chuyên môn của tuyến dưới và khả năng đáp ứng của tuyến trên; ưu tiên hỗ trợ tuyến y tế cơ sở, các xã vùng sâu, vùng xa; bảo đảm tính công bằng, hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Nhân viên y tế có thể được cử đi luân phiên theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm chuyên môn. Thời gian luân phiên tối thiểu là 2 tháng và tối đa 12 tháng, trừ trường hợp tự nguyện thời gian dài hơn.

Trong từng đợt luân phiên, nhân viên y tế có thể làm việc theo nhu cầu của đơn vị tiếp nhận với thời gian 2 ngày/tuần hay 1 tuần/tháng và được cộng dồn để tính tổng thời gian hoàn thành chế độ luân phiên. Thời gian tối đa của mỗi đợt không quá 60 ngày.

Trường hợp tự ý thay đổi nhân sự, thời gian hoặc địa điểm đi luân phiên mà không báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc để xảy ra sự cố nghiêm trọng, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch luân phiên của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi và các cơ sở khám chữa bệnh khác có nhu cầu trong năm 2026.

Cơ quan này đồng thời triển khai kế hoạch luân phiên bác sĩ về công tác tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu trong năm 2026.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng, tránh đột quỵ trong đợt nắng nóng gay gắt

10:42, 27/05/2026

Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng, tránh đột quỵ trong đợt nắng nóng gay gắt

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa trên khu đất công bỏ trống

19:19, 08/10/2025

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa trên khu đất công bỏ trống

Từ khóa:

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã chế độ luân phiên nhân viên y tế cơ sở khám chữa bệnh công lập Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn... là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí...

Giúp trẻ em “miễn dịch” trước tác động tiêu cực trên môi trường mạng

Giúp trẻ em “miễn dịch” trước tác động tiêu cực trên môi trường mạng

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, Việt Nam không thể đứng ngoài tiến trình này nhưng cũng không thể để trẻ em bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và bảo vệ an toàn...

Ngành muối cần một khung pháp lý mới và linh hoạt để phát triển bền vững

Ngành muối cần một khung pháp lý mới và linh hoạt để phát triển bền vững

Trong bối cảnh diện tích sản xuất muối thu hẹp, nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu và diêm dân gặp nhiều khó khăn, dự thảo nghị định mới dự kiến được ban hành trong tháng 6/2026 sẽ tạo hành lang pháp lý đủ rộng để tái cấu trúc ngành muối theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam...

Đề xuất chấm dứt đòi bồi thường bằng vàng

Đề xuất chấm dứt đòi bồi thường bằng vàng

Trong 8 năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hoạt động quản lý Nhà nước, giải quyết yêu cầu bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả đã được thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập...

Xét xử phúc thẩm cựu lãnh đạo VICEM gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng

Xét xử phúc thẩm cựu lãnh đạo VICEM gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng

Ngày 27/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) liên quan đến dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM”...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng sụt xuống đáy 2 tháng vì nỗi lo lạm phát

Thế giới

2

Ngành ngân hàng quý 1/2026: Thanh khoản thắt chặt, rủi ro phân hóa mạnh giữa các nhóm quy mô

Đầu tư

3

Hà Nội gắn sản phẩm OCOP với phát triển văn hóa, du lịch

Du lịch

4

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Không bán được như đăng ký, Rox Living chi 1.500 tỷ mua 100 triệu cổ phiếu MSB

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy