Tỷ giá tự do tăng 1,82% trong nửa đầu tháng 10

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Tùng Thư
15/10/2025, 13:47
Tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại giữ xu hướng ổn định trong ngày 15/10, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức tăng mạnh, vọt lên 27.100 VND/USD. Trong nửa đầu tháng 10, tỷ giá tự do tăng 1,82%...
Ngày 15/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.114 VND/USD, không thay đổi so với ngày 14/10.
Từ 1/10/2025 đến nay, tỷ giá trung tâm đã giảm 73 VND, tương đương khoảng 0,29%, tính từ mốc 25.187 VND/USD.
Ngân hàng Nhà nước quy định biên độ +/-5%, do đó tỷ giá trần và sàn ngày 15/10/2025 lần lượt là: 26.370 VND/USD và 23.858 VND/USD.
Cùng ngày, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD bán ra trong phạm vi cho phép, phổ biến ở mức 26.369 VND/USD. Tỷ giá mua vào dao động từ 26.150 đến 26.185 VND, với chênh lệch mua – bán phổ biến từ 184 đến 334 VND.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.347 VND/USD, giảm 0,03% so với hôm qua.
Ngày 15/10, tỷ giá USD tự do mua vào – bán ra ở mức 27.000 – 27.100 VND/USD.
So với ngày 14/10, tỷ giá tự do tăng 170 VND ở cả hai chiều. So với ngày 1/10/2025 (mua vào 26.515 VND, bán ra: 26.615 VND), tỷ giá tự do tăng 485 VND, tương đương khoảng 1,83% (mua vào) và 1,82% (bán ra).
Ngày 15/10, lãi suất liên ngân hàng bằng VND ở các kỳ hạn dưới 1 tháng đều tăng so với ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm (ON) tăng 0,14 điểm phần trăm (đpt) lên 5,04%/năm, kỳ hạn 1 tuần tăng 0,16 đpt lên 5,18%/năm, kỳ hạn 2 tuần tăng 0,14 đpt lên 5,24%/năm. Kỳ hạn 1 tháng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, thêm 0,08 đpt lên 5,38%/năm.
Ngược lại, lãi suất liên ngân hàng bằng USD tại các kỳ hạn tương ứng giảm nhẹ hoặc đi ngang. Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,03 đpt xuống 4,11%/năm, kỳ hạn 1 tháng giảm 0,01 đpt xuống 4,21%/năm, trong khi kỳ hạn qua đêm và 2 tuần giữ nguyên; lần lượt ở mức 4,09%/năm và 4,18%/năm.
Ngày 14/10, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu: 1.000 tỷ đồng cho mỗi kỳ hạn 7 ngày và 91 ngày; 3.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 14 ngày; 2.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 28 ngày. Tổng cộng: 7.000 tỷ đồng trúng thầu ở tất cả các kỳ hạn, lãi suất đồng loạt 4%/năm.
Trong khi đó, có 22.910,89 tỷ đồng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 15.910,89 tỷ đồng khỏi thị trường trong phiên ngày 14/10.
Tổng lượng tiền lưu hành trên kênh cầm cố đã giảm mạnh, từ 182.827,7 tỷ đồng (ngày 01/10) xuống còn 126.710,64 tỷ đồng (ngày 14/10), tương đương mức giảm 56.117 tỷ đồng.
Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết lộ trình triển khai sàn giao dịch vàng quốc gia chia thành ba giai đoạn: (1) chỉ giao dịch vàng nguyên liệu; (2) mở rộng thêm vàng miếng; (3) bao gồm cả vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh…
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 14/10 đưa ra những tín hiệu quan trọng về chính sách tiền tệ của Fed, gồm có thể sắp ngừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) và có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai...
Trong 3 phiên đầu tuần (13 – 15/10), tùy từng thường hiệu, tổng mức tăng giá bán vàng nhẫn "4 số 9" dao động từ 5,8 triệu – 6,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC có mức tăng phổ biến là 4,8 triệu đồng/lượng…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: