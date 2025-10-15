Thứ Tư, 15/10/2025

Tài chính

Tỷ giá tự do tăng 1,82% trong nửa đầu tháng 10

Tùng Thư

15/10/2025, 13:47

Tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại giữ xu hướng ổn định trong ngày 15/10, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức tăng mạnh, vọt lên 27.100 VND/USD. Trong nửa đầu tháng 10, tỷ giá tự do tăng 1,82%...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 15/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.114 VND/USD, không thay đổi so với ngày 14/10.

Từ 1/10/2025 đến nay, tỷ giá trung tâm đã giảm 73 VND, tương đương khoảng 0,29%, tính từ mốc 25.187 VND/USD. 

Ngân hàng Nhà nước quy định biên độ +/-5%, do đó tỷ giá trần và sàn ngày 15/10/2025 lần lượt là: 26.370 VND/USD và 23.858 VND/USD.

Cùng ngày, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD bán ra trong phạm vi cho phép, phổ biến ở mức 26.369 VND/USD. Tỷ giá mua vào dao động từ 26.150 đến 26.185 VND, với chênh lệch mua – bán phổ biến từ 184 đến 334 VND.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.347 VND/USD, giảm 0,03% so với hôm qua.

Ngày 15/10, tỷ giá USD tự do mua vào – bán ra ở mức 27.000 – 27.100 VND/USD.

So với ngày 14/10, tỷ giá tự do tăng 170 VND ở cả hai chiều. So với ngày 1/10/2025 (mua vào 26.515 VND, bán ra: 26.615 VND), tỷ giá tự do tăng 485 VND, tương đương khoảng 1,83% (mua vào) và 1,82% (bán ra).

Ngày 15/10, lãi suất liên ngân hàng bằng VND ở các kỳ hạn dưới 1 tháng đều tăng so với ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm (ON) tăng 0,14 điểm phần trăm (đpt) lên 5,04%/năm, kỳ hạn 1 tuần tăng 0,16 đpt lên 5,18%/năm, kỳ hạn 2 tuần tăng 0,14 đpt lên 5,24%/năm. Kỳ hạn 1 tháng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, thêm 0,08 đpt lên 5,38%/năm.

VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.
VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Ngược lại, lãi suất liên ngân hàng bằng USD tại các kỳ hạn tương ứng giảm nhẹ hoặc đi ngang. Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,03 đpt xuống 4,11%/năm, kỳ hạn 1 tháng giảm 0,01 đpt xuống 4,21%/năm, trong khi kỳ hạn qua đêm và 2 tuần giữ nguyên; lần lượt ở mức 4,09%/năm và 4,18%/năm.

Ngày 14/10, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu: 1.000 tỷ đồng cho mỗi kỳ hạn 7 ngày và 91 ngày; 3.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 14 ngày; 2.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 28 ngày. Tổng cộng: 7.000 tỷ đồng trúng thầu ở tất cả các kỳ hạn, lãi suất đồng loạt 4%/năm.

Trong khi đó, có 22.910,89 tỷ đồng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 15.910,89 tỷ đồng khỏi thị trường trong phiên ngày 14/10.

Tổng lượng tiền lưu hành trên kênh cầm cố đã giảm mạnh, từ 182.827,7 tỷ đồng (ngày 01/10) xuống còn 126.710,64 tỷ đồng (ngày 14/10), tương đương mức giảm 56.117 tỷ đồng.

biên độ tỷ giá lãi suất liên ngân hàng ngân hàng nhà nước thị trường tiền tệ tỷ giá trung tâm tỷ giá tự do tỷ giá usd USD/VND

