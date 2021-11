Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm nới room tín dụng?

Trong báo cáo mới đây vừa công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, nhiều ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp và Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm nới room trong thời gian tới.

Cụ thể, sau khi thống kê báo cáo tài chính quý 3/2021, KBSV nhận thấy, chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại không chịu ảnh hưởng quá mạnh bởi đợt giãn cách xã hội, dù cần thêm một vài quý để đánh giá chính xác.

Ở khía cạnh tăng trưởng cho vay, với việc tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine diễn ra nhanh hơn dự kiến, dịch bệnh dần được kiểm soát, các quy định giãn cách xã hội dần được gỡ bỏ và ít có khả năng thắt chặt trở lại, các chuyên gia cho rằng nhu cầu vốn trong nền kinh tế sẽ sớm hồi phục tương ứng với sự phục hồi ở lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/10/2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 9,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,72% so với đầu năm (cùng kỳ năm 2020 tăng 6,48%). Riêng khu vực Hà Nội, tăng trưởng tín dụng đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với tháng 9 và tăng 10,4% so với đầu năm.

Tăng trưởng của một số ngân hàng

Trong khi, tính đến hết quý 3/2021, tăng trưởng tín dụng nhóm các ngân hàng niêm yết đạt 7,7%. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (ngoại trừ Agribank) tăng trưởng khá tốt, đạt 7,8% và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng trưởng tích cực hơn, đạt 8,8%.

Chi tiết hơn, một số ngân hàng thương mại có mức tăng trưởng cho vay khách hàng tốt trong 9 tháng bao gồm Techcombank, TPBank, VIB, LienVietPostBank, MB và MSB.

Đáng chú ý, tăng trưởng mảng trái phiếu doanh nghiêp đóng góp nhiều vào mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng ở nhiều ngân hàng như Techcombank, VPBank, MB và TPBank.

Nhóm nghiên cứu tại KBSV cho rằng: "Mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần đã tiệm cận với hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp mới trong quý 3".

Như vậy, với việc có chất lượng tài sản và chỉ số an toàn tốt trong khi room tín dụng đã cạn, công ty chứng khoán này dự báo: Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm cấp thêm room tín dụng và tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế dự báo đạt 12% trong năm 2021.

Tăng trưởng tín dụng trong 10 tháng đầu năm 2021

Cũng theo KBSV, do Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì với lãi suất điều hành ở mức thấp, nên room tín dụng dự kiến sớm được nới trong thời gian tới cũng sẽ không ảnh hưởng tới lãi suất. Mặt bằng lãi suất còn rất ít dư địa để giảm thêm trong bối cảnh áp lực lạm phát là hiện hữu.

Thêm vào đó, rủi ro nợ xấu gia tăng trong 1 vài quý tới khi các khoản vay dần đáo hạn là yếu tố khiến các ngân hàng thương mại cần duy trì một mức NIM cao để có dư địa trích lập dự phòng. Kéo theo đó lãi suất cho vay khó có thể giảm thêm, mặt bằng lãi suất thấp sẽ duy trì trong 2 tháng cuối năm..