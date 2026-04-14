Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 11 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Ông Tuấn thông tin Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với
các bộ, ngành và cơ quan liên quan để thẩm định, xem xét cấp phép cho những đơn
vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành.
Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối, sau khi các đơn
vị được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục xem
xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở mục tiêu điều
hành chính sách tiền tệ và quan hệ cung – cầu vàng trong từng thời kỳ, đồng thời
tuân thủ các quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung.
Quy định hiện hành nêu rõ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
vàng bao gồm vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng nguyên liệu.
Đối với vàng nguyên liệu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cấp
hạn mức hằng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại
thuộc diện đủ điều kiện.
Một số trường hợp được xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên
liệu gồm doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức với nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, doanh nghiệp đầu
tư khai thác vàng ở nước ngoài và doanh nghiệp có giấy phép khai thác vàng tại
Việt Nam.
Đáng chú ý, doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được cấp
phép chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 99,5%
trở lên. Các đơn vị phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng và hàm lượng của
vàng nhập khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của
các tiêu chuẩn đã công bố.
Ngoài yêu cầu về chất lượng, các đơn vị được cấp phép còn
phải xây dựng quy định nội bộ về xuất khẩu, nhập khẩu, biện pháp bảo đảm an
toàn trong hoạt động giao dịch và hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ dữ liệu
liên quan đến đối tác, khối lượng, hàm lượng cũng như giá trị giao dịch. Toàn bộ
dữ liệu phải được kết nối và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của
Thống đốc.
Theo quy định, vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng
cho các mục đích cụ thể như sản xuất vàng miếng, sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ
hoặc bán cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đã được cấp giấy phép tương
ứng. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập
khẩu vàng diễn ra minh bạch, đúng chuẩn và đúng mục đích sử dụng.