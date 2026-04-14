Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 11 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Tại họp báo chiều 14/4, Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết cơ quan này đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng từ các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại…

Ông Tuấn thông tin Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để thẩm định, xem xét cấp phép cho những đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối, sau khi các đơn vị được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và quan hệ cung – cầu vàng trong từng thời kỳ, đồng thời tuân thủ các quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.

Quy định hiện hành nêu rõ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng bao gồm vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng nguyên liệu.

Đối với vàng nguyên liệu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cấp hạn mức hằng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thuộc diện đủ điều kiện.

Một số trường hợp được xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu gồm doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức với nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, doanh nghiệp đầu tư khai thác vàng ở nước ngoài và doanh nghiệp có giấy phép khai thác vàng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được cấp phép chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 99,5% trở lên. Các đơn vị phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng và hàm lượng của vàng nhập khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tiêu chuẩn đã công bố.

Ngoài yêu cầu về chất lượng, các đơn vị được cấp phép còn phải xây dựng quy định nội bộ về xuất khẩu, nhập khẩu, biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động giao dịch và hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ dữ liệu liên quan đến đối tác, khối lượng, hàm lượng cũng như giá trị giao dịch. Toàn bộ dữ liệu phải được kết nối và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc.

Theo quy định, vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sản xuất vàng miếng, sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ hoặc bán cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đã được cấp giấy phép tương ứng. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu vàng diễn ra minh bạch, đúng chuẩn và đúng mục đích sử dụng.