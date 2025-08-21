Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng bùng nổ

Thị trường tiếp diễn tình trạng suy yếu ở đa số cổ phiếu nhưng VN-Index lên điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng nổ sáng nay là sự đảm bảo tuyệt đối về điểm số bất chấp VIC, VHM suy yếu. 10 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất đều là ngân hàng, đem về 16,2 điểm trong tổng mức tăng 18,86 điểm của VN-Index.
Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn đều tăng, với mức thấp
nhất là ACB cũng +1,43%. Tới 24 mã trong nhóm này tăng quá 2%, với 5 mã kịch trần
là OCB, STB, TPB, VIB và MSB.
Trong nhóm ngân hàng blue-chips còn có HDB tăng 3,77%, BID tăng
3,19%, TCB tăng 3,09%, CTG tăng 2,77%, VCB tăng 2,06%, VPB tăng 2,05%. Cả 6 cổ
phiếu trong 10 mã vốn hóa hàng đầu của VN-Index đều tăng rất khỏe (thêm MBB tăng
1,8%). Do đó VIC tham chiếu, VHM giảm 0,51% hầu như không ảnh hưởng gì lớn.
Về thanh khoản, nhóm ngân hàng sàn HoSE chiếm tới 43,3% tổng
giá trị khớp lệnh của sàn, là tỷ trọng cao kỷ lục. Ngay cả những phiên “siêu
thanh khoản” vừa qua ngân hàng cũng chỉ chiếm hơn 30%. Thậm chí nhóm ngân hàng
trong rổ VN30 còn chiếm 65,4% giao dịch cả rổ. TPB, STB, VPB, MBB là 4 mã ngân
hàng khớp lệnh vượt mốc ngàn tỷ đồng.
Cùng với nhóm ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán sáng nay cũng
cực kỳ ấn tượng. Hơn 20 mã trong nhóm này tăng vượt 1%, với AAS, VUA, TVS kịch
trần. Các cổ phiếu lớn trong nhóm cũng rất khỏe: SSI tăng 2,63%, VCI tăng 2,27%.
Về thanh khoản. SSI cũng lọt nhóm giao dịch ngàn tỷ và đứng thứ 2 thị trường chỉ
sau TPB.
Tính chung trong Top 20 cổ phiếu giao dịch lớn nhất sáng nay
thì 26 mã thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán. Trừ VIX giảm 1,78%, toàn bộ số còn
lại đều tăng cực tốt. Chỉ số VNFin sàn HoSE tập hợp các cổ phiếu hai nhóm này
chốt phiên sáng tăng tới 3,11%, mạnh vượt trội so với các chỉ số nhóm ngành khác.
Trong 41 mã thuộc rổ này thì chỉ 5 mã đỏ là DSC, EVF, VIX, DSE, BMI, nhưng tới
30 mã tăng vượt 1%. Tổng thanh khoản nhóm VNFin chiếm 60,3% sàn HoSE.
Mặc dù có sự hỗ trợ mạnh mẽ về thanh khoản của cổ phiếu ngân
hàng, chứng khoán nhưng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay vẫn sụt giảm mạnh
40% so với sáng hôm qua. Giao dịch rổ VN30 cũng giảm khoảng 35%. Điều này nghĩa
là dòng tiền đã co lại ở rất nhiều cổ phiếu khác ngoài hai nhóm này.
Phần còn lại của thị trường cũng không được tích cực, dù
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,13% nhưng độ rộng chỉ có 119 mã tăng/194 mã giảm.
Ở số tăng, ngoài cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, không nhiều mã mạnh thực sự.
POW tăng 1,57% thanh khoản 143,4 tỷ; HDG tăng 1,77% với 127,7 tỷ, BFC tăng
6,69% với 94,3 tỷ; DCM tăng 2,35% với 87,2 tỷ; PC1 tăng 1,03% với 85,8 tỷ; DPM
tăng 1,09% với 68,2 tỷ là đáng chú ý nhất.
Ngược lại, số giảm giá vẫn tiếp tục thể hiện sức nặng từ bên
chốt lời giống phiên hôm qua. Trong 194 mã đỏ có tới 100 mã giảm quá 1%. Điểm tốt
là nhóm này phần lớn thuộc midcap hoặc penny và thanh khoản cũng không quá lớn.
Chỉ có 12 mã trong số này giao dịch quá trăm tỷ đồng. Ngoài VIX, có PDR, DGC,
DBC, VJC, DXG, EVF, VSC, NLG, HHV, HDC, KDH. Nhìn chung cổ phiếu bất động sản
chiếm khá nhiều. Tính chung tổng giao dịch của 100 cổ phiếu kém nhất thị trường
này chỉ chiếm 15,5% tổng thanh khoản sàn HoSE.
Mặc dù vậy số lượng lớn cổ phiếu giảm và giảm sâu cho thấy rủi
ro tổn thương danh mục đầu tư xuất hiện trên diẹn rộng. Việc kéo mạnh nhóm tài
chính mà không tạo sức ảnh hưởng tích cực lan tỏa cho thấy tâm lý đang phân hóa
mạnh mẽ. Dù VN-Index được đẩy lên cao hơn nhưng nhà đầu tư vẫn hành động riêng
biệt dựa trên cổ phiếu cụ thể.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm mua đáng kể nên đẩy
cao quy mô bán ròng. Cụ thể, khối này chỉ giải ngân 1.922,8 tỷ đồng trên sàn HoSE,
giảm 49% so với sáng hôm qua trong khi bán ra giảm khoảng 34%, khiến mức bán ròng
lên tới 1.140 tỷ đồng. Nếu tính chung cả HNX và UpCOM, tổng giá trị bán ròng
phiên sáng toàn thị trường tới 1.233 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật là VPB -4212 tỷ, CTG -115,6
tỷ, HPG -113,8 tỷ, GEX -84,4 tỷ, VIX -79,9 tỷ, KBC -65,9 tỷ, VNM -54,8 tỷ. Phía
mua ròng có SSI +213,5 tỷ, VND +53,4 tỷ, BID +54,1 tỷ, VCI +45,2 tỷ, HDB +44,8
tỷ, MSB +41,8 tỷ.
