Ngân hàng phải bán nợ cho VAMC nếu tỷ lệ nợ xấu chạm ngưỡng 3%

Tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ từ 3% trở lên sẽ buộc phải bán nợ cho VAMC theo quy định tại dự thảo nghị định mới về hoạt động của định chế này. Nếu không thực hiện, tổ chức tín dụng đó có thể bị thanh tra hoạt động và cơ cấu lại…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố Dự thảo Nghị định về Thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Khoản 5 Điều 14 Dự thảo Nghị định quy định tổ chức tín dụng Việt Nam có tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở lên hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định buộc phải bán nợ xấu của VAMC, nếu không sẽ bị Ngân hàng Nhà nước xem xét và áp dụng các biện pháp xử lý.

Ngân hàng Nhà nước có thể tiến hành thanh tra hoặc yêu cầu tổ chức tín dụng thuê công ty kiểm toán hoặc tổ chức định giá độc lập để đánh giá lại chất lượng và giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ; chi phí kiểm toán, định giá do tổ chức tín dụng chịu. (Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của VAMC)

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm toán và định giá, tổ chức tín dụng phải bán nợ xấu cho VAMC nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn; thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Nghị định số 86/2024/NĐ-CP; tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng thời thực hiện cơ cấu lại tổ chức theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Theo Dự thảo Thông tư, trường hợp bán nợ xấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, VAMC sẽ mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Các khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường sẽ phải đáp ứng các điều kiện như có tài sản bảo đảm hợp pháp và hồ sơ đầy đủ, khách hàng vay còn tồn tại, khoản nợ xấu chưa được dùng làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào của tổ chức tín dụng bán nợ tại thời điểm bán. Ngoài ra, tài sản bảo đảm không được liên quan đến tranh chấp pháp lý hoặc bị xử lý theo quy định thi hành án hoặc phá sản. Giá mua nợ do các bên thỏa thuận, căn cứ kết quả định giá độc lập và điều kiện thị trường tại thời điểm mua, bán.

VAMC là đơn vị phát hành trái phiếu và trái phiếu đặc biệt để thanh toán cho các tổ chức bán nợ khi mua nợ xấu. Việc phát hành được thực hiện riêng lẻ, tùy theo nhu cầu thực tế và kế hoạch kinh doanh của VAMC. Mỗi trái phiếu hoặc trái phiếu đặc biệt được phát hành tương ứng với từng khoản nợ xấu. Nếu khoản nợ xấu là khoản cấp tín dụng hợp vốn, trái phiếu sẽ được phát hành tương ứng cho từng tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia khoản cấp tín dụng đó.

Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sở hữu trái phiếu, trái phiếu đặc biệt có các quyền và trách nhiệm như: xác định hệ số rủi ro là 0% đối với trái phiếu và 20% đối với trái phiếu đặc biệt khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; được sử dụng trái phiếu đặc biệt để mua lại khoản nợ xấu đã bán cho VAMC; được sử dụng trái phiếu và trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước; sử dụng trái phiếu để tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này dự kiến được ban hành trong tháng 10 và có hiệu lực từ thời điểm ban hành.