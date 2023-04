Ngân hàng thương mại với tham vọng tăng trưởng tín dụng vượt hạn mức

VnDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành ngân hàng trong đó nhấn mạnh hầu hết kế hoạch tăng trưởng tín dụng vượt hạn mức được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước.

Ba ngân hàng quốc doanh niêm yết (BID, CTG, VCB) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong khoảng 10-13% cho năm 2023, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% của Ngân hàng nhà nước. Thông tư 26 hiệu lực vào cuối năm 2022 đã hạ tỷ lệ LDR của cả BID và CTG, giúp cải thiện tăng trưởng tín dụng cho 2 ngân hàng này.

Trong khi ACB cẩn trọng đặt mục tiêu 10% tăng trưởng tín dụng, VPB, VIB và HDB đặt mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ 33%/25%/24% cho năm 2023.

Với VPB, VnDirect cho rằng thương vụ phát hành riêng lẻ 15% gần đây với SMBC sẽ cải thiện CAR của Ngân hàng, thúc đẩy tăng tín dụng. HDB vẫn còn dư địa để đạt mức tăng tín dụng cao hơn so với các ngân hàng cùng quy mô nhờ (1) tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, (2) CAR đạt 13,4% tại cuối 2022. Trong khi đó, VIB với chiến lược tập trung vào cho vay bán lẻ tự tin vào kế hoạch tín dụng năm nay.

Nhìn chung, hầu hết các Ngân hàng Thương mại đều đặt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với hạn mức ban đầu được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước.

Về kế hoạch kinh doanh, cân nhắc đến các yếu tố nhu cầu tín dụng thấp hơn, chi phí tín dụng cao hơn và tăng nợ xấu, 10/15 Ngân hàng Thương mại đã đặt tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 thấp hơn năm 2022.

Ba Ngân hàng quốc doanh đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trong khoảng 10 – 15% so với cùng kỳ. Các Ngân hàng Thương mại khác cũng đặt mục tiêu từ 10-17% tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 dù năm trước có thể đạt mức 30-40%.

TCB là Ngân hàng duy nhất cung cấp kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận âm cho năm 2023 (-14% svck) khi phải đối mặt với một loạt các khó khăn đến từ (1) tỷ trọng tín dụng cao liên quan tới nhóm ngành bất động sản/trái phiếu doanh nghiệp, (2) CASA sụt giảm mạnh do khách hàng chuyển sang gửi tiền gửi kỳ hạn dài hưởng lãi suất cao và (3) hạ tín nhiệm từ Moody.

Tuy nhiên, một số Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng 2023 mạnh mẽ. Đáng chú ý có VPB với mục tiêu tín dụng đạt 636 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 2023 đạt 24 nghìn tỷ đồng (+13% svck hoặc +53% so với cùng kỳ nếu loại khoản thu nhập bất thường từ phí trả trước bảo hiểm trong 2022), lần lượt cao hơn 10%/14% so với dự phóng của VND.

VnDirect cho rằng cả hai kế hoạch này đều khá tham vọng xét trong bối cảnh nhu cầu còn yếu và tỷ trọng tín dụng cao với nhóm bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng.

STB là một trong số những cái tên nổi bật trong ngành, với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao bất kể những khó khăn hiện tại. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, +50% so với cùng kỳ. NIM của STB có thể cải thiện lên mức 4% trong do dự phòng sẽ không còn là áp lực lớn khi STB đã ghi nhận phần lớn dự phòng vào năm ngoái.

Tóm lại, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2023 của những ngân hàng này cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo về triển vọng ngành ngân hàng, một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hiện tại.

Về kế hoạch tăng vốn/sáp nhập, bất chấp tình hình thị trường khó khăn hiện tại, VCB công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư tài chính trong năm 2023 để cải thiện CAR 2 - 2,5%, giúp cải thiện hạn mức tăng trưởng tín dụng. MSB cũng trình ĐHCĐ 2023 kế hoạch sáp nhập với một Ngân hàng Thương mại khác trong năm nay.