Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân hàng tích hợp mọi giao dịch xuất nhập khẩu trên một nền tảng số

Hoàng Lan

22/04/2026, 07:30

Ngân hàng đang tiên phong tích hợp các dịch vụ thủ tục hải quan, ngân hàng, logistics và bảo hiểm trên một nền tảng để giảm thiểu chi phí và kiểm soát rủi ro hỗ trợ xuất nhập khẩu trong bối cảnh ngoại thương thường xuyên đối mặt với cú sốc bất định...

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trải nghiệm hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp của BIDV.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trải nghiệm hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp của BIDV.

Phát biểu tại hội thảo “BIDV Leadership Summit 2026”, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đang phải đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và khó dự đoán hơn. Theo ông Sơn, thương mại quốc tế hiện không còn vận hành theo logic thị trường thuần túy mà chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị, khiến các cú sốc không còn mang tính cục bộ mà lan rộng trên nhiều thị trường và lĩnh vực.

Những gián đoạn tại các tuyến vận tải chiến lược đã đẩy chi phí logistics tăng cao, kéo dài thời gian giao hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xuất nhập khẩu. Đồng thời, làn sóng bảo hộ thương mại gia tăng khiến số vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam ngày càng nhiều, với phạm vi mặt hàng bị áp dụng ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn mới về môi trường, phát thải và truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc, tạo áp lực lớn về chi phí và năng lực quản trị, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với việc chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và cạnh tranh gia tăng trên các thị trường, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải thích ứng nhanh hơn, nâng cao năng lực để duy trì và mở rộng thị phần.

Trong bối cảnh đó, việc hình thành các nền tảng số tích hợp, cho phép doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình từ tài chính, hải quan đến logistics trên một hệ sinh thái thống nhất, được xem là một hướng đi nhằm nâng cao khả năng kết nối, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đổi về những thuận lợi, thách thức của doanh nghiệp trong năm 2026.
Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đổi về những thuận lợi, thách thức của doanh nghiệp trong năm 2026.

Thực tế, một số ngân hàng đã bắt đầu triển khai các mô hình nền tảng theo hướng này. Tại hội thảo, BIDV cũng cho ra mắt hệ sinh thái số dành cho khách hàng doanh nghiệp, với các giải pháp được thiết kế theo hướng tích hợp thay vì cung cấp dịch vụ rời rạc.

Theo giới thiệu, hệ sinh thái này được thiết kế theo hướng tích hợp, bao phủ nhiều khâu trong hoạt động của doanh nghiệp.

Trước hết là các công cụ định danh và khởi tạo dịch vụ, cho phép doanh nghiệp mở tài khoản và đăng ký sử dụng ngân hàng số theo hình thức trực tuyến, thay vì thực hiện các thủ tục trực tiếp như trước.

Ở cấp độ vận hành, một nền tảng quản trị tài chính tập trung cho phép doanh nghiệp thực hiện nhiều nghiệp vụ như thanh toán, tiền gửi, ngoại tệ, giải ngân hay bảo lãnh trên cùng một hệ thống, đồng thời có khả năng kết nối với phần mềm quản trị nội bộ như ERP và các công cụ bán hàng.

"Càng tiến sâu vào thế giới số, rủi ro an ninh mạng càng tinh vi và phức tạp. Việc phát triển các giải pháp như Open API hay TradeFlat phải luôn song hành với các lớp phòng thủ an ninh mạng vững chắc nhất, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt và bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản, thông tin của người dân, doanh nghiệp".

(Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Trong khi đó, các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế được phát triển theo hướng kết nối nhiều bên tham gia, từ doanh nghiệp, đối tác đến các dịch vụ liên quan như logistics hay bảo hiểm, nhằm hỗ trợ xử lý các khâu trong quy trình xuất nhập khẩu trên một nền tảng thống nhất.

Ngoài ra, mô hình tài chính nhúng thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (Open API) cho phép tích hợp trực tiếp dịch vụ ngân hàng vào hệ thống vận hành của doanh nghiệp, thay vì phải thực hiện giao dịch trên các kênh riêng biệt.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, việc phát triển các nền tảng như tài chính chuỗi cung ứng hay các giải pháp hỗ trợ thương mại quốc tế có thể góp phần đơn giản hoá thủ tục, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng.

"Nếu trước đây, chuyển đổi số ngân hàng chủ yếu tập trung vào việc số hóa sản phẩm, xây dựng các ứng dụng ngân hàng điện tử trên app và web, tự động hóa giao dịch trực tuyến, thì hiện nay các ngân hàng đã chuyển sang triển khai các xu hướng mới như Mega Platform – các siêu nền tảng đa tiện ích, hệ sinh thái mở kết nối đối tác và phân tích dữ liệu để cá thể hóa giải pháp, mang đến những dịch vụ phù hợp nhất cho từng doanh nghiệp theo từng thời kỳ".

(Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV).

Theo ông Dũng, trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, các công cụ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khối xuất nhập khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, qua đó củng cố năng lực hoạt động và mở rộng thị trường.

Ông Phạm Tiến Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và bảo mật dữ liệu khách hàng trong quá trình phát triển các nền tảng số.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, khi các hoạt động tài chính ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, rủi ro an ninh mạng cũng trở nên phức tạp và khó lường hơn. Do đó, việc triển khai các giải pháp như Open API hay các nền tảng hỗ trợ thương mại cần đi kèm với các lớp bảo vệ phù hợp, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và bảo vệ tài sản, thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Từ khóa:

an ninh mạng Doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp xuất nhập khẩu nền tảng số tích hợp Tài chính chuỗi cung ứng thương mại quốc tế

Đọc thêm

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trước tín hiệu từ Iran

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trước tín hiệu từ Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), về sát ngưỡng 4.700 USD/oz, do giá dầu và đồng USD tăng mạnh...

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

Một nhà quản lý tài sản hàng đầu cho rằng tác động của AI đến nền kinh tế có thể giúp Fed đạt được mục tiêu lạm phát 2% sau nhiều năm giá cả tăng cao...

Đề xuất ưu tiên vốn cho hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn

Đề xuất ưu tiên vốn cho hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn

Tại phiên họp về Kế hoạch tài chính 5 năm 2026–2030, nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn, đồng thời siết chặt kỷ luật tài khóa và nâng cao hiệu quả đầu tư để bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, đã đẩy mạnh nhập khẩu kim loại này trong tháng 3, với khối lượng đạt mức cao kỷ lục...

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng của Agribank, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy