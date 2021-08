Ngành bán lẻ chuyển đổi số giúp khách hàng và hệ sinh thái cùng hưởng lợi

Ngày 18/8/2021, Công ty Cổ phần Bibica đã ra mắt nền tảng chuyển đổi số ngành bán lẻ với trọng tâm là ứng dụng Bibica. Hai thành phần chính của giải pháp ứng dụng di động (Mobile App) Bibica dành cho khách hàng và nền tảng dành cho cửa hàng (Bibica Shop).

"Trong thời gian tới Bibica sẽ triển khai cho hơn 150.000 cửa hàng tạp hóa trên cả nước. Việc triển khai App Bibica này không chỉ hỗ trợ việc quản lý bán hàng mà còn giúp các cửa hàng liên kết với nhau thành chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, hỗ trợ cùng nhau bán hàng và chăm sóc khách hàng". Ông Trương Phú Chiến, Chủ tịch Công ty cổ phần Bibica.

Giải pháp này dựa trên mô hình liên minh tích điểm đổi quà (Coalition Loyalty) do Công ty Media One phát triển, kết nối giữa khách hàng, cửa hàng, nhà sản xuất với nhau và với các đối tác khác hệ sinh thái. Đây là mô hình bán lẻ hiện đại theo xu hướng liên kết chăm sóc khách hàng, tiếp thị và bán hàng chéo. Mô hình này tương tự như mô hình T.Point nổi tiếng của Nhật Bản đã có trên 60 triệu thành viên và gần 1 triệu cửa hàng tham gia liên kết tích điểm.

Tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Đường, Phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cho biết: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề cao ý chí, khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một trong những biện pháp then chốt để hiện thực hóa việc này. Việc Bibica và Media One cùng hợp tác xúc tiến đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số trong ngành bán lẻ quốc gia và là mô hình cho các doanh nghiệp bán lẻ khác cùng thực hiện.

Trong đó, ngành bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô thị trường 142 tỷ USD, dự báo sẽ tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 59% vào GDP cả nước là một trong những ngành quan trọng của nước ta. Tại Việt Nam hiện có trên 1.000.000 cửa hàng tạp hoá. Trong số này, chỉ có các siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi đã ứng dụng công nghệ, còn lại các cửa hàng tạp hoá chiếm trên 90% số lượng điểm bán lẻ vẫn phải dùng sổ sách ghi chép lại và biện pháp thủ công để quản lý hàng hoá và hoạt động bán hàng.

Ông Đường nhấn mạnh: “Mô hình liên kết tích điểm đổi quà được ứng dụng trong dự án còn giúp liên kết các cửa hàng nhỏ thành chuỗi cửa hàng lớn và kết nối các tập khách hàng của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác lại với nhau để cùng chăm sóc khách hàng, bán chéo và tiếp thị chéo là giải pháp hữu hiệu, phù hợp với xu hướng thời đại nên cần được nhân rộng. Trong phạm vi quản lý của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cho chương trình này”.

Ông Trương Phú Chiến, Chủ tịch Công ty cổ phần Bibica, chia sẻ: Bibica luôn ý thức được vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số nên công ty không ngừng nỗ lực, cố gắng để ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng hơn nữa trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Điển hình là các giải pháp ERP của Oracle để quản lý sản xuất, sử dụng hệ thống Office 365 của Microsoft để điều hành và sử dụng hệ thống DMS để quản lý phân phối.

Cũng theo ông Chiến, đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ ngành sản xuất và phân phối nói chung, đặc biệt, gây ra vô vàng khó khăn cho hàng trăm ngàn cửa hàng tạp hóa trên cả nước. Do vậy việc cung cấp giải pháp chuyển đổi số App Mobile Loyalty này là bước đi phù hợp với thực tiễn để công ty có thể chăm sóc và hỗ trợ cho các cửa hàng đại lý trên toàn quốc.

Tiến sĩ Bùi Thiên Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Media One, cho biết thêm về kế hoạch xây dựng liên minh chăm sóc khách hàng. Ngoài Bibica, Media One cũng đang triển khai giải pháp Loyalty liên kết cho Viettel, Be Taxi, Samsung, Lotte, BIDV, Eximbank, MSB,… để giúp các doanh nghiệp cùng nhau liên kết chăm sóc khách hàng và gia tăng lợi ích cho người dùng.

