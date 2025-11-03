Doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng nội địa qua Tháng khuyến mại

Nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo cơ hội cho người dân mua hàng giá rẻ, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại kéo dài từ nay đến cuối năm. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức tới hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại trên toàn thành phố…

“Ngày hội khuyến mại tháng 11” với chủ đề “Tưng bừng khuyến mại – Rộn ràng mua sắm” mở màn cho chuỗi sự kiện khuyến mại trọng tâm dịp cuối năm 2025.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Khuyến mại tập trung TP Hà Nội 2025, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và quảng bá thương hiệu Việt. Chương trình đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khơi dậy tinh thần tiêu dùng xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, cho biết chương trình không chỉ là hoạt động mua sắm thông thường mà là giải pháp chiến lược nhằm phát triển thị trường nội địa bền vững, gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và định hình văn hóa tiêu dùng xanh, văn minh, hiện đại.

Đơn cử, tại khu vực Times City, người tiêu dùng có thể trải nghiệm mua sắm đa dạng từ thời trang, công nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP đến đặc sản vùng miền, đồng thời tham quan “Phố thương mại - phố điện tử công nghệ” và khu trải nghiệm số “Chạm công nghệ - Sống thông minh”. Khu hàng “Tự hào hàng Việt” cũng là điểm nhấn, trưng bày nhiều sản phẩm nội địa có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao.

Song song đó, hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại trên toàn thủ đô cũng bước vào mùa “giảm giá vàng” của năm. Hệ thống các siêu thị và chuỗi bán lẻ lớn như Central Retail, BRGmart, WinMart, Aeon, Lotte, Co.opmart, MediaMart, Pico, Sói Biển, HomeFarm, Hacom… đều triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, giảm giá từ 30 – 50%, tặng quà, hoàn tiền, hoặc giảm thêm khi thanh toán không tiền mặt.

Điển hình, Saigon Co.op triển khai chương trình tri ân khách hàng lớn nhất trong năm đến 19/11, với hơn 5.000 sản phẩm giảm giá đến 50%, tập trung nhóm hàng thiết yếu. Thực phẩm tươi sống giảm 35%, nhiều loại rau an toàn VietGAP, GlobalGAP áp dụng mua 1 tặng 1 hoặc đồng giá 9.900 đồng… Theo Saigon Co.op, nhóm hàng giảm giá đều có nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, nhãn hàng riêng hoặc tick xanh trách nhiệm.

Hệ thống bán lẻ này cũng tổ chức chương trình "Tri ân đến mọi nhà - Hoàn tiền 5%", hay "Càng mua càng hời"… Đây là hoạt động giảm giá đầy hấp dẫn khi mua từ 3 sản phẩm thuộc nhóm gia dụng, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ.

Song song đó, đối với kênh mua sắm trực tuyến (online), chương trình "Mua càng nhiều giảm càng sâu" được diễn ra, tặng ngay mã ưu đãi giảm 30.000 đồng với đơn hàng từ 500.000 đồng, mã 40.000 đồng với đơn hàng từ 700.000 đồng và mã 50.000 đồng với đơn hàng từ 900.000 đồng.

Đặc biệt, khi mua sản phẩm OMO (Unilever) tại chuỗi cửa hàng, siêu thị thuộc Saigon Co.op, khách hàng đã góp phần trồng 35.000 cây keo tại xã Nghĩa Tá, Thái Nguyên (Bắc Kạn trước đây) trong dự án "Gieo triệu mầm xanh - Phủ vạn cánh rừng", hướng tới mục tiêu 1 triệu cây xanh, góp phần cải tạo đất, phục hồi rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart đang triển khai chương trình khuyến mãi “Đặc quyền thành viên” với rất nhiều ưu đãi lên đến 50% cho nhiều mặt hàng. Không chỉ giảm giá sản phẩm Việt, Lotte Mart cũng áp dụng ưu đãi cho nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc như bánh que Pepero các loại, thanh protein mini Good Today, trà Cholocwon các loại...

Không nằm ngoài xu hướng, chuỗi siêu thị GO Thăng Long cũng đang triển khai nhiều chương trình giảm giá sâu từ 20% đến 50% cho hàng trăm mặt hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, quần áo… Ngoài ra, GO Thăng Long còn đẩy mạnh các combo mua sắm tiết kiệm và các chương trình tặng quà hấp dẫn cho hóa đơn với nhiều mức giá nhất định, giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu trong giai đoạn cuối năm.

Trong khi đó, WinMart và WinMart+ mang đến chương trình “Săn DEAL giá hời – Cả nhà cùng vui”, giảm giá đến 25% cho hàng loạt mặt hàng thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn. Đây là dịp để người tiêu dùng tiếp cận nhiều mặt hàng chuẩn VietGAP, GlobalGAP và Organic như rau củ quả WinEco, thịt ủ mát MEATDeli…

Nhân dịp này, MediaMart và FPT Shop cũng đồng loạt ưu đãi đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm điện tử – điện máy. MediaMart giảm mạnh các dòng tivi màn hình lớn, tủ lạnh, máy giặt, laptop Acer, Dell, Asus… trong khi FPT Shop tung ra hàng trăm ngàn voucher giảm giá 3 – 20%, tặng quà, thu cũ đổi mới và trả góp 0%.

Đáng chú ý, chương trình còn có sự tham gia của ứng dụng gọi xe Xanh SM, cung cấp 20.000 mã giảm giá tới 30% cho người dùng khi đặt xe đi mua sắm trong tháng 11, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và giảm phát thải. Ngoài ra, các đối tác như Shopee, Vinaphone, Momo và nhiều ngân hàng lớn đồng hành triển khai giải pháp thanh toán số như QR code, một chạm, đặt hàng trực tuyến.

Với quy mô và nội dung phong phú, “Ngày hội khuyến mại tháng 11” được kỳ vọng tạo cú hích cho tiêu dùng Thủ đô, kết nối hiệu quả giữa sản xuất và phân phối, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%, đưa doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội tăng khoảng 14% trong năm 2025.

Tương tự, theo nhận định của Sở Công thương TP.HCM, những tháng còn lại của năm 2025 là giai đoạn quan trọng để giữ nhịp tiêu dùng nội địa, đồng thời bình ổn giá hàng thiết yếu. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, từ nay đến cuối năm, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kích cầu quy mô lớn.

Thông tin cụ thể, ông Ngô Hồng Y, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TP.HCM, cho biết, thành phố sẽ tổ chức Chương trình Khuyến mãi tập trung - Shopping Season 2025, quy tụ hơn 6.000 thương nhân tham gia, với hàng chục ngàn sản phẩm hàng Việt ưu đãi mạnh nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức Tuần lễ Kết nối cung - cầu hàng Việt (từ ngày 19 đến 21/12 tại khu vực Vũng Tàu) và Lễ hội Yến - Hội tụ tinh hoa đặc sản Việt (từ ngày 12 đến 14/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) nhằm vừa quảng bá sản phẩm vừa thu hút khách du lịch và kích thích chi tiêu cuối năm.