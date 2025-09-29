Ngành dược phẩm Singapore phản ứng nhanh với kế hoạch thuế quan của Mỹ

Các công ty dược phẩm của Singapore đang cố gắng tìm hiểu để xem liệu họ có được miễn thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ hay không.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Singapore Gan Kim Yong, mỗi năm Singapore xuất khẩu khoảng 4 tỷ đôla Singapore, tương đương 3,1 tỷ USD, dược phẩm sang Mỹ và hầu hết là thuốc có thương hiệu. Dược phẩm chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Trump thông báo sẽ áp thuế quan 100% với thuốc có thương hiệu nhập khẩu. Thuế quan này được miễn cho những công ty đang hoặc sẽ xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại Mỹ. Việc chưa có nhiều thông tin chi tiết về thuế quan mới cũng như điều kiện để được miễn đang khiến nhiều doanh nghiệp Singapore lo lắng.

Ngay sau thông báo về thuế quan dược phẩm của Tổng thống Trump tuần trước, Chính phủ Singapore đã liên hệ với các công ty dược phẩm trong nước và xác nhận lại kế hoạch đầu tư vào sản xuất tại Mỹ của những doanh nghiệp này.

“Nhiều công ty dược Singapore đang có kế hoạch mở rộng hoặc xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ. Điều này có thể giúp họ đủ điều kiện để được miễn thuế”, ông Yong cho biết tại một sự kiện ngày 28/9 và nhận định tác động từ thuế quan mới của Mỹ với ngành dược Singapore có thể không lớn.

Theo ông, các doanh nghiệp sẽ phải thảo luận trực tiếp với cơ quan chức năng Mỹ về việc họ có đủ điều kiện được miễn thuế quan hay không với kế hoạch đầu tư sản xuất hiện tại của mình và thực hiện điều chỉnh nếu cần.

Tuy nhiên, ông Gan - cũng là người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm phục hồi kinh tế Singapore được thành lập từ sau đại dịch Covid-19 - cho biết Chính phủ lo ngại hơn về tác động lâu dài của môi trường đầu tư nói chung.

Vào tháng trước, ông Gan đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Vị quan chức cho biết đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang diễn ra và cả hai bên đều đang xem xét các chi tiết của thỏa thuận tiềm năng trong lĩnh vực dược phẩm và con chip.

"Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ để chúng tôi tiếp tục cạnh tranh trên thị trường Mỹ và doanh nghiệp của chúng tôi có thể tiếp tục xuất khẩu sang thị trường này. Việc áp thuế quan 15% hay bất kỳ mức thuế suất nào khác không nằm ngoài các cuộc đàm phán. Chúng tôi mong muốn được hưởng một số ưu đãi so với thuế suất cao mà Mỹ đưa ra”, ông Gan cho biết.

Phó Thủ tướng Singapore cũng công bố một số sáng kiến nhằm giúp các doanh nghiệp thích nghi với môi trường kinh doanh mới, bao gồm một chương trình hỗ trợ thích ứng kinh doanh dự kiến được triển khai vào tháng 10.

Chương trình này có thể sẽ giúp nhiều công ty bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới của Mỹ điều chỉnh chuỗi cung ứng, tái cấu trúc cơ sở sản xuất, từ đó quản lý tốt tác động của thuế quan”, ông Gan cho biết.

Hàng hóa Singapore xuất khẩu sang Mỹ hiện chịu mức thuế đối ứng cơ sở 10%, dù hai nước có thỏa thuận thương mại tự do từ năm 2004. Thuế quan theo ngành ở các mức cao hơn nhiều được dự báo sẽ làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ với hàng hóa Singapore, bao gồm con chip, hàng điện tử tiêu dùng và dược phẩm. Theo Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS), ba mặt hàng này chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Singapore vào Mỹ.

Từ tháng 7, thuế quan bình quân thực tế của Mỹ với hàng hóa Singapore tăng lên 7,8%, từ mức 6,8% hồi tháng 4, do thuế quan với nhôm và thép tăng lên.