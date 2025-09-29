Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ngành dược phẩm Singapore phản ứng nhanh với kế hoạch thuế quan của Mỹ

Trang Linh

29/09/2025, 18:15

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp thuế quan 100% với thuốc có thương hiệu nhập khẩu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Các công ty dược phẩm của Singapore đang cố gắng tìm hiểu để xem liệu họ có được miễn thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ hay không.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Singapore Gan Kim Yong, mỗi năm Singapore xuất khẩu khoảng 4 tỷ đôla Singapore, tương đương 3,1 tỷ USD, dược phẩm sang Mỹ và hầu hết là thuốc có thương hiệu. Dược phẩm chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Trump thông báo sẽ áp thuế quan 100% với thuốc có thương hiệu nhập khẩu. Thuế quan này được miễn cho những công ty đang hoặc sẽ xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại Mỹ. Việc chưa có nhiều thông tin chi tiết về thuế quan mới cũng như điều kiện để được miễn đang khiến nhiều doanh nghiệp Singapore lo lắng. 

Ngay sau thông báo về thuế quan dược phẩm của Tổng thống Trump tuần trước, Chính phủ Singapore đã liên hệ với các công ty dược phẩm trong nước và xác nhận lại kế hoạch đầu tư vào sản xuất tại Mỹ của những doanh nghiệp này.

“Nhiều công ty dược Singapore đang có kế hoạch mở rộng hoặc xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ. Điều này có thể giúp họ đủ điều kiện để được miễn thuế”, ông Yong cho biết tại một sự kiện ngày 28/9 và nhận định tác động từ thuế quan mới của Mỹ với ngành dược Singapore có thể không lớn.

Theo ông, các doanh nghiệp sẽ phải thảo luận trực tiếp với cơ quan chức năng Mỹ về việc họ có đủ điều kiện được miễn thuế quan hay không với kế hoạch đầu tư sản xuất hiện tại của mình và thực hiện điều chỉnh nếu cần.

Tuy nhiên, ông Gan - cũng là người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm phục hồi kinh tế Singapore được thành lập từ sau đại dịch Covid-19 - cho biết Chính phủ lo ngại hơn về tác động lâu dài của môi trường đầu tư nói chung.

Vào tháng trước, ông Gan đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Vị quan chức cho biết đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang diễn ra và cả hai bên đều đang xem xét các chi tiết của thỏa thuận tiềm năng trong lĩnh vực dược phẩm và con chip.

"Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ để chúng tôi tiếp tục cạnh tranh trên thị trường Mỹ và doanh nghiệp của chúng tôi có thể tiếp tục xuất khẩu sang thị trường này. Việc áp thuế quan 15% hay bất kỳ mức thuế suất nào khác không nằm ngoài các cuộc đàm phán. Chúng tôi mong muốn được hưởng một số ưu đãi so với thuế suất cao mà Mỹ đưa ra”, ông Gan cho biết.

Phó Thủ tướng Singapore cũng công bố một số sáng kiến nhằm giúp các doanh nghiệp thích nghi với môi trường kinh doanh mới, bao gồm một chương trình hỗ trợ thích ứng kinh doanh dự kiến được triển khai vào tháng 10.

Chương trình này có thể sẽ giúp nhiều công ty bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới của Mỹ điều chỉnh chuỗi cung ứng, tái cấu trúc cơ sở sản xuất, từ đó quản lý tốt tác động của thuế quan”, ông Gan cho biết.

Hàng hóa Singapore xuất khẩu sang Mỹ hiện chịu mức thuế đối ứng cơ sở 10%, dù hai nước có thỏa thuận thương mại tự do từ năm 2004. Thuế quan theo ngành ở các mức cao hơn nhiều được dự báo sẽ làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ với hàng hóa Singapore, bao gồm con chip, hàng điện tử tiêu dùng và dược phẩm. Theo Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS), ba mặt hàng này chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Singapore vào Mỹ.

Từ tháng 7, thuế quan bình quân thực tế của Mỹ với hàng hóa Singapore tăng lên 7,8%, từ mức 6,8% hồi tháng 4, do thuế quan với nhôm và thép tăng lên.

Quy mô ngành công nghiệp dược phẩm khổng lồ của Ấn Độ

13:00, 29/04/2025

Quy mô ngành công nghiệp dược phẩm khổng lồ của Ấn Độ

Mỹ khởi động điều tra để đánh thuế quan chip và dược phẩm

10:57, 15/04/2025

Mỹ khởi động điều tra để đánh thuế quan chip và dược phẩm

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

11:16, 26/09/2025

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Từ khóa:

dược phẩm dược phẩm Singapore Mỹ thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất

Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức biến động của một số đồng tiền lớn so với USD, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 19/9/2025...

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ tại Mỹ...

Nhiều cổ phiếu AI có thể vượt nhóm Magnificent 7

Nhiều cổ phiếu AI có thể vượt nhóm Magnificent 7

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm Magnificent 7 có thể sẽ phải nhường chỗ cho các cổ phiếu AI mới nổi...

Giới phân tích dự báo đồng euro còn tăng giá

Giới phân tích dự báo đồng euro còn tăng giá

Một yếu tố quan trọng để đồng euro tăng giá so với USD là việc nhà đầu tư đổ xô phòng hộ tỷ giá USD...

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ chính thức hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Cuộc đua cho chiếc ghế này đã bắt đầu...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Doanh nghiệp

2

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Dân sinh

3

Khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khoảng 3,4 triệu khách hàng

Thị trường

4

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Chứng khoán

5

Đề xuất Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy