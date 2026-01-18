Ngành gỗ hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD

Ngành công nghiệp gỗ Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển đầy thách thức nhưng cũng không kém phần hứa hẹn. Với mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 25 tỷ USD vào năm 2030, ngành gỗ đang nỗ lực minh bạch hóa chuỗi cung ứng và đổi mới nội lực để hiện thực hóa tham vọng này. Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, năm 2025, xuất khẩu gỗ và lâm sản đã đạt 18,5 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2024, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục mục tiêu dài hạn.

Năm 2025 là một cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên, đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ USD, chiếm gần 60% tổng kim ngạch toàn ngành. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu gỗ thế giới mà còn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch 9,46 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Tuy nhiên, ngành gỗ Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức từ các biện pháp thuế đối ứng và điều tra chống bán phá giá từ phía Hoa Kỳ.

Một điểm sáng khác là sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường Nhật Bản, với mức tăng trưởng trên 23%, đạt 2,153 tỷ USD, vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ ba với 2,086 tỷ USD. Ba thị trường này chiếm tới gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm 2025. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng thị trường, ngành gỗ cần phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp và minh bạch của gỗ nguyên liệu.

Trước sức ép từ các thị trường quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu xây dựng hệ thống mã số vùng trồng rừng trên phạm vi cả nước, dự kiến triển khai từ năm 2026. Hệ thống này sẽ tạo cơ sở để chứng minh tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu và nâng cao năng lực quản lý ngành lâm nghiệp. Công nghệ số cũng đang được ứng dụng để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc gỗ, với ứng dụng WoodID giúp nhận diện hơn 260 loài gỗ với độ chính xác cao.

Để đạt được mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2030, ngành gỗ Việt Nam cần tập trung vào ba định hướng chính: nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu đồ gỗ quốc gia và đa dạng hóa thị trường. Việc xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, mạnh mẽ và tự cường là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực sản xuất và đào tạo bài bản. Đồng thời, ngành gỗ cần xây dựng thương hiệu dựa trên bốn trụ cột: xanh, chất lượng, linh hoạt và cạnh tranh.

Kết luận, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ chính phủ, ngành gỗ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, để làm được điều đó, ngành cần phải tiếp tục đổi mới, minh bạch hóa chuỗi cung ứng và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp gỗ toàn cầu.

