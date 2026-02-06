Sức mua tăng trưởng ấn tượng ngay tháng đầu năm 2026.

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 07/02/2026
Vũ Khuê
06/02/2026, 15:36
Sự kết hợp giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao và lượng khách quốc tế dồi dào đã tạo đà bứt phá cho ngành thương mại dịch vụ ngay trong tháng đầu năm 2026...
Theo số liệu thống kê của Cục thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 1/2026 ước đạt 632,4 nghìn tỷ đồng, duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Con số này ghi nhận mức tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, mức tăng 9,3% này tương đương với mức tăng của cùng kỳ năm 2025. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực tế đạt 6,3%. Đây là tín hiệu rất khả quan vì tháng 1/2026 không trùng với dịp Tết Nguyên đán, trong khi cùng kỳ năm ngoái lại là tháng cao điểm tiêu dùng Tết.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 1/2026 ước đạt 487,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều nhóm ngành, trong đó đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng 9,4% nhờ nhu cầu mua sắm đầu năm mới và các chương trình kích cầu, giảm giá từ nhà bán lẻ; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 9,3%. Lương thực, thực phẩm tăng 7,7%, may mặc tăng 7,6%, văn hóa và giáo dục tăng 5,5%.
Các địa phương ghi nhận mức tăng trưởng bán lẻ ấn tượng, bao gồm: Cần Thơ và Quảng Ninh (cùng tăng 10,7%), Hải Phòng (10,5%), và Huế (10,1%).
Nhờ lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao và nhu cầu du lịch nội địa ổn định, ngành dịch vụ đã có một tháng kinh doanh sôi động. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 75,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4%. Lâm Đồng dẫn đầu cả nước với mức tăng đột phá 21,3%, theo sau là Quảng Ninh (19,8%) và Thanh Hóa (19,6%).
Du lịch lữ hành là mảng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất, đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm trước. Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế với mức tăng 25,2%, Đà Nẵng tăng 18,3% và TP. Hồ Chí Minh tăng 17,9%.
Các dịch vụ khác doanh thu ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9%. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng 11,4%.
Cục Thống kê nhận định sự khởi đầu thuận lợi trong tháng 1/2026 đang tạo ra tiền đề vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của ngành thương mại và dịch vụ trong cả năm.
07:42, 06/01/2026
Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn thị trường và yêu cầu giảm phát thải, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã trở thành lựa chọn bắt buộc. Để thực hiện công cuộc chuyển đổi này, doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong tổ chức chuỗi giá trị, dẫn dắt công nghệ và kết nối nông dân với thị trường...
Việc tạm ngưng hiệu lực của Nghị định 46 và Nghị quyết 66 được ví như một liều thuốc hạ sốt kịp thời cho cơn chấn động của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu những "ổ nhiễm trùng" từ các quy định bất cập không được xử lý dứt điểm bằng một hệ thống pháp luật tiên tiến, "cơn sốt" tắc nghẽn và đứt gãy cung ứng sẽ còn quay trở lại, gây tổn thương nghiêm trọng cho nền kinh tế...
Bên cạnh cam kết giữ ổn định giá bán, trong những ngày cận Tết, các hệ thống phân phối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh còn kéo dài thời gian hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng...
Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 1/2026 đạt 88,16 tỷ USD, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước. Dù nhập siêu 1,78 tỷ USD, nhưng sự tăng trưởng ấn tượng từ cả hai chiều đã khẳng định đà phục hồi tích cực và tạo xung lực mạnh mẽ cho nền kinh tế ngay trong tháng đầu năm…
