Ngành gỗ tái cấu trúc để “vượt sóng” phòng vệ thương mại

Năm 2025, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 17,2 tỷ USD, nhưng cũng phải đối mặt với “làn sóng” kiện phòng vệ thương mại, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Trước áp lực này, doanh nghiệp buộc phải thay đổi tư duy, tăng cường liên kết và tái cấu trúc toàn diện để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với biến động thương mại toàn cầu.
Ngành gỗ Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ các biện
pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là từ thị trường Mỹ. Năm 2025, ngành gỗ đạt
kim ngạch xuất khẩu 17,2 tỷ USD, tăng gần 6% so với năm trước, nhưng cũng phải
đối mặt với mức thuế 25% từ Mỹ và các cuộc điều tra chống bán phá giá, chống
trợ cấp.
Đồ nội thất bằng gỗ vẫn là mặt hàng chủ lực, chiếm hơn 60% tổng kim
ngạch xuất khẩu. Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm 55% tổng giá trị xuất khẩu,
trong khi Nhật Bản và Trung Quốc cũng là những thị trường quan trọng.
Ngành gỗ Việt Nam đã vươn lên
mạnh mẽ trong 15 năm qua, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ
thương mại. Các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và chống lẩn tránh
thuế đang gia tăng, đặc biệt là từ Mỹ.
Năm 2025, Mỹ áp thuế theo Mục 232 của
Đạo luật Thương mại 1974 đối với gỗ và sản phẩm nội thất nhập khẩu từ Việt Nam.
Mức thuế này tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là khi Bộ Thương mại Mỹ
áp mức thuế rất cao đối với gỗ dán và gỗ trang trí nhập khẩu từ Việt Nam.
Trước tình hình này, ngành gỗ
Việt Nam đã có những giải pháp để nâng cao năng lực ứng phó với các vụ kiện
phòng vệ thương mại. Doanh nghiệp đã chủ động liên kết, tăng cường minh bạch
chuỗi cung ứng và áp dụng hệ thống trách nhiệm giải trình.
Ngành cũng chú trọng
xây dựng các giải pháp phòng ngừa rủi ro như đảm bảo quy tắc xuất xứ và tăng
cường quan hệ với các đối tác thương mại. Trong giai đoạn tới, ngành gỗ cần đa
dạng hóa thị trường xuất khẩu, tái cơ cấu sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao. Vai trò của Nhà nước cũng rất quan trọng trong việc hoàn thiện
khung pháp lý và phát triển lâm nghiệp bền vững.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: