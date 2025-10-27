Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở OID 2025: Công nghệ định hình, thúc đẩy chuyển dịch xanh và số

Trong bối cảnh cam kết Net Zero 2050 và chuyển đổi kép- xanh và số, Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở- Open Innovation Day (OID) 2025 với chủ đề "Đột phá công nghệ- Thúc đẩy chuyển dịch xanh & số” không chỉ là diễn đàn chia sẻ ý tưởng mà còn là nơi “thử nghiệm” và sàng lọc các giải pháp công nghệ, định hình xu hướng công nghệ, kiến tạo nền móng cho một tương lai bền vững…

Ngày Đổi mới sáng tạo Mở 2025 (OID 2025) diễn ra ngày 25 và 26/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở SoiHub- Công viên Phần mềm Quang Trung là chuỗi thảo luận và kết nối kinh doanh thường niên- sáng kiến bởi Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trước diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 của UBND TP.Hồ Chí Minh chủ trì, được tổ chức bởi Viện Đổi mới sáng tạo Mở và Doanh nhân công nghệ (OITI), Trung tâm Ươm tạo công nghệ (TIC), Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở SoiHub... OID 2025 không chỉ là diễn đàn chia sẻ ý tưởng mà còn là nơi “thử nghiệm” và sàng lọc các giải pháp công nghệ và hiện thực hóa cơ hội kinh doanh.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Cụ thể, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW, đã mở ra khung chính sách, thể hiện định hướng rõ ràng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chính phủ đã công bố 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm chiến lược trong đó có AI, chip bán dẫn, blockchain… để dẫn dắt các ngành mũi nhọn. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng ở cấp chiến lược mà còn được triển khai bằng các hành động cụ thể.

Trong bối cảnh cam kết Net Zero 2050 và chuyển đổi kép- xanh và số, chương trình không chỉ định hình xu hướng công nghệ mà còn kiến tạo nền móng cho một tương lai bền vững ở Việt Nam.

OID 2025 ra đời như một cầu nối, nơi các chủ thể trong hệ sinh thái, bao gồm doanh nghiệp, địa phương, startup, viện trường và chuyên gia, có thể gặp gỡ, đối thoại và cùng tháo gỡ những bài toán phát triển thực tiễn ở cấp ngành, vùng và quốc gia. Điều này nhằm góp phần rút ngắn khoảng cách giữa "tầm nhìn chiến lược" và "hành động thực thi".

Trong 8 phiên thảo luận, bên cạnh việc thiết lập khung tổng thể về thực thi chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phân tích khoảng cách giữa chiến lược và thực tiễn triển khai, đi sâu vào ba trụ cột công nghệ chiến lược: AI, Blockchain và hạ tầng số với Cloud và Data Center…,OID 2025 cũng hướng trọng tâm vào chuyển đổi xanh và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các thảo luận tập trung vào chuyển dịch năng lượng- yếu tố then chốt cho phát triển bền vững của hạ tầng số và vật liệu mới- những yếu tố đầu vào thiết yếu cho công nghệ bán dẫn, pin, hạ tầng năng lượng sạch.

Ngoài ra, các phiên thảo luận cũng tập trung việc ứng dụng công nghệ số, xanh, vật liệu mới vào chuỗi giá trị thực tế; phân tích chuỗi cung ứng sản xuất trong bối cảnh chuyển đổi kép, từ công nghiệp phụ trợ đến nội địa hóa và hội nhập FTA…

Ông Juhern Kim, Trưởng Đại diện quốc gia của Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tại Việt Nam cho rằng "Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới- từ vai trò là một trung tâm sản xuất sang một nền kinh tế được thúc đẩy bởi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng sự vươn lên của AI và chuyển đổi số. Ưu tiên quốc gia này cần gắn liền với tham vọng khí hậu toàn cầu và lộ trình phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam, qua đó mở ra các cơ hội tăng trưởng xanh mới”.

“Các nhà đầu tư quốc tế hiện đang dành sự quan tâm ngày càng lớn cho những mô hình xây dựng chuỗi cung ứng thích ứng với biến đổi khí hậu và có lộ trình tin cậy hướng tới phát thải ròng bằng 0”, ông Juhern Kim nhấn mạnh.