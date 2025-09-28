Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Tối 27/9, tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim bên bờ sông Hương, UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025”...
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành
phố Huế Phan Thanh Hải nhấn mạnh: Hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại
giao Việt Nam - Hàn Quốc, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát
triển, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và lợi ích chiến
lược chung.
“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” không chỉ đơn thuần là hoạt
động giao lưu, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt được nuôi dưỡng
bằng sự tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
Với Huế, Hàn Quốc là đối tác đặc biệt quan trọng. Gần hai thập
kỷ qua, nhiều dự án phát triển có sự đồng hành của Hàn Quốc đã để lại dấu ấn rõ
nét. Các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến Huế, nhiều dự án đang được
xúc tiến.
Không chỉ vậy, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh,
ẩm thực, thời trang trong khuôn khổ Festival Huế, Tuần lễ áo dài cộng đồng… đã
góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, khẳng định Huế là điểm đến của sự kết
nối và sáng tạo.
Ông Phan Thanh Hải khẳng định: “Sự kiện lần này là cơ hội để
Nhân dân Huế hiểu rõ hơn về văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc, đồng thời mở ra nhiều
triển vọng hợp tác đa dạng và sâu rộng hơn trong tương lai giữa Huế và các địa
phương Hàn Quốc”.
Ngài Kim Kyoung Cheol, Trưởng Đại diện Văn phòng Tổng công
ty phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc khu vực ASEAN, cũng bày tỏ kỳ
vọng: “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế” sẽ trở thành nhịp cầu nối tình
hữu nghị và hợp tác.
Ông đánh giá cao tiềm năng phát triển của Huế trong các
lĩnh vực như kinh tế xanh, thương mại, logistics và du lịch, đồng thời khẳng định
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ
tiếp tục đồng hành, thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng bền chặt.
Trong lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục
nghệ thuật đặc sắc, giao lưu Việt - Hàn sôi động, chính thức mở màn cho chuỗi
hoạt động văn hóa kéo dài hai ngày. Sự kiện bao gồm triển lãm, biểu diễn nghệ
thuật, khu vực trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực, cùng nhiều trò chơi
truyền thống của hai quốc gia.
“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” được tổ chức tại nhiều
địa phương trên cả nước, trong đó Huế là điểm nhấn quan trọng. Đây không chỉ là
hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá bản sắc dân tộc, mà còn là dịp để cộng
đồng hai nước thêm hiểu biết, chia sẻ những giá trị văn hóa độc đáo, khẳng định
quyết tâm của Huế trong việc mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, xứng đáng với
vai trò trung tâm văn hóa - du lịch của Việt Nam.
Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 100 gian hàng sẽ được bố trí, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của hai quốc gia. Du khách có thể trải nghiệm mặc hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, đồng thời tìm hiểu và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công, OCOP, áo dài Huế và làng nghề truyền thống.
Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật giao lưu sôi động và giàu bản sắc. Khán giả sẽ được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế – di sản phi vật thể của nhân loại, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc (Gugak), xen lẫn không khí trẻ trung hiện đại của K-pop, V-pop, Random Dance. Với sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uhee (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam, Huế hứa hẹn mang đến không gian giao thoa vừa đậm chất truyền thống vừa hòa nhịp với xu hướng toàn cầu.
"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long
16:43, 26/09/2025
Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025
09:41, 26/09/2025
Đà Nẵng khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Cơ hội tăng cường thương hiệu du lịch Quốc gia
Du lịch canh nông đang nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng tại Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ giúp nông dân gia tăng thu nhập mà còn góp phần định hình nền kinh tế bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc…
10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất
Riêng Ấn Độ và Trung Quốc chiếm hơn 80% tổng số thị thực H-1B được cấp năm 2024...
Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025
Lần thứ hai liên tiếp Đà Nẵng tham gia quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025, qua đó tăng cường quảng bá du lịch thành phố đến thị trường Nhật Bản - một trong 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu thời gian qua...
Khánh Hòa không chỉ là “điểm hẹn” của du khách Nga
Các doanh nghiệp lữ hành tại Nga dự báo sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Mục tiêu là thu hút du khách Nga trong dịp cao điểm du lịch mùa đông 2025 - 2026…
Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025
Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh sử dụng đặc sản địa phương làm "đại sứ" du lịch. Sự kết hợp giữa ưu đãi lưu trú và quà tặng ẩm thực được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn, thay vì các chuyến đi ngắn ngày…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: