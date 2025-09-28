Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Tối 27/9, tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim bên bờ sông Hương, UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025”...

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải nhấn mạnh: Hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát triển, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và lợi ích chiến lược chung.

“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” không chỉ đơn thuần là hoạt động giao lưu, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt được nuôi dưỡng bằng sự tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Thái Bình

Với Huế, Hàn Quốc là đối tác đặc biệt quan trọng. Gần hai thập kỷ qua, nhiều dự án phát triển có sự đồng hành của Hàn Quốc đã để lại dấu ấn rõ nét. Các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến Huế, nhiều dự án đang được xúc tiến.

Không chỉ vậy, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực, thời trang trong khuôn khổ Festival Huế, Tuần lễ áo dài cộng đồng… đã góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, khẳng định Huế là điểm đến của sự kết nối và sáng tạo.

Ông Phan Thanh Hải khẳng định: “Sự kiện lần này là cơ hội để Nhân dân Huế hiểu rõ hơn về văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc, đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác đa dạng và sâu rộng hơn trong tương lai giữa Huế và các địa phương Hàn Quốc”.

Tiết mục nghệ thuật của đoàn Huế. Ảnh: Thái Bình

Ngài Kim Kyoung Cheol, Trưởng Đại diện Văn phòng Tổng công ty phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc khu vực ASEAN, cũng bày tỏ kỳ vọng: “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế” sẽ trở thành nhịp cầu nối tình hữu nghị và hợp tác.

Ông đánh giá cao tiềm năng phát triển của Huế trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, thương mại, logistics và du lịch, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng bền chặt.

Trong lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giao lưu Việt - Hàn sôi động, chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài hai ngày. Sự kiện bao gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, khu vực trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực, cùng nhiều trò chơi truyền thống của hai quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (thứ hai, từ trái sang) tặng hoa đến các bạn Hàn Quốc. Ảnh: Thái Bình

“Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó Huế là điểm nhấn quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá bản sắc dân tộc, mà còn là dịp để cộng đồng hai nước thêm hiểu biết, chia sẻ những giá trị văn hóa độc đáo, khẳng định quyết tâm của Huế trong việc mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, xứng đáng với vai trò trung tâm văn hóa - du lịch của Việt Nam.