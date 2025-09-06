Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 160.000 lao động trong 8 tháng

Tính đến hết tháng 8, toàn TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 159.859 người lao động, đạt 94,59% kế hoạch năm 2025, theo Sở Nội vụ Hà Nội…

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2025, TP. Hà Nội giải quyết việc làm cho 15.123 người lao động. Trong đó, giải quyết việc làm cho 5.845 người lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 486 tỷ đồng.

Có 1.728 người lao động nhận được việc làm qua các phiên, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Đồng thời, có 313 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động và 7.237 người được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Cùng với giải quyết việc làm, Sở Nội vụ Hà Nội cũng ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 6.280 người lao động, với số tiền hỗ trợ là 207,37 tỷ đồng.

Có 3.840 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm. 87 người lao động được hỗ trợ học nghề với số tiền 348 triệu đồng.

Thời gian qua, Sở Nội vụ Hà Nội thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường lao động để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động để kết nối cung - cầu, hỗ trợ việc làm cho người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 636 đơn vị, doanh nghiệp và 5.408 người lao động đăng ký tham gia. Kết quả có 3.766 người lao động đăng ký tìm việc làm, được phỏng vấn, 1.403 người được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.

Để tiếp tục hỗ trợ và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo".

Đơn vị cũng chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã/phường trên địa bàn thành phố trong các hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm, tuyên truyền và cung ứng kịp thời các thông tin thị trường lao động cho các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn.

Cùng với đó, tổ chức triển khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn thành phố.