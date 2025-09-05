Ưu tiên thu hút, trọng dụng người tài vào lĩnh vực lao động, tiền lương

Bộ Nội vụ xác định lao động tiền lương là một trong những vị trí được ưu tiên thu hút, trọng dụng nhân lực nhằm đảm bảo chính sách tiền lương công bằng và hợp lý, giữ chân nhân tài...

Quyết định 983/QĐ-BNV vừa ban hành của Bộ Nội vụ đã xác định các lĩnh vực và vị trí trọng dụng người có tài năng từ 2025 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lĩnh vực ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng của Bộ Nội vụ bao gồm: Xây dựng thể chế, bao gồm các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Đây là lĩnh vực quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của các chính sách công.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là những yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Bộ.

Vị trí việc làm ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng của Bộ Nội vụ bao gồm: Vị trí về tổ chức bộ máy, đảm bảo sự vận hành hiệu quả và linh hoạt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vị trí về quản lý nguồn nhân lực, tập trung vào việc phát triển và quản lý nhân sự, đảm bảo nguồn lực chất lượng cao cho các hoạt động của Bộ.

Vị trí về địa giới hành chính, nhằm quản lý và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến địa giới hành chính, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Vị trí về lao động tiền lương, nhằm đảm bảo chính sách tiền lương công bằng và hợp lý, thu hút và giữ chân nhân tài.

Vị trí về pháp chế, nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các hoạt động của Bộ.

Vị trí về công nghệ thông tin, nhằm phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ.

Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng đối với các lĩnh vực, vị trí việc làm ưu tiên nêu trên.

Đồng thời, tham mưu rà soát, đánh giá hằng năm và đề xuất điều chỉnh (nếu có) danh mục lĩnh vực, vị trí việc làm ưu tiên cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, định hướng phát triển của Bộ.

Người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ cần căn cứ vào các lĩnh vực và vị trí việc làm ưu tiên được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành để chủ động đề xuất phương án tuyển dụng, bố trí và sử dụng người có tài năng. Điều này nhằm đảm bảo thực hiện đúng các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.