Trang chủ Dân sinh

Ưu tiên thu hút, trọng dụng người tài vào lĩnh vực lao động, tiền lương

Nhật Dương

05/09/2025, 16:11

Bộ Nội vụ xác định lao động tiền lương là một trong những vị trí được ưu tiên thu hút, trọng dụng nhân lực nhằm đảm bảo chính sách tiền lương công bằng và hợp lý, giữ chân nhân tài...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quyết định 983/QĐ-BNV vừa ban hành của Bộ Nội vụ đã xác định các lĩnh vực và vị trí trọng dụng người có tài năng từ 2025 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lĩnh vực ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng của Bộ Nội vụ bao gồm: Xây dựng thể chế, bao gồm các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Đây là lĩnh vực quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của các chính sách công.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là những yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Bộ.

Vị trí việc làm ưu tiên thu hút, trọng dụng người có tài năng của Bộ Nội vụ bao gồm: Vị trí về tổ chức bộ máy, đảm bảo sự vận hành hiệu quả và linh hoạt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vị trí về quản lý nguồn nhân lực, tập trung vào việc phát triển và quản lý nhân sự, đảm bảo nguồn lực chất lượng cao cho các hoạt động của Bộ.

Vị trí về địa giới hành chính, nhằm quản lý và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến địa giới hành chính, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Vị trí về lao động tiền lương, nhằm đảm bảo chính sách tiền lương công bằng và hợp lý, thu hút và giữ chân nhân tài.

Vị trí về pháp chế, nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các hoạt động của Bộ.

Vị trí về công nghệ thông tin, nhằm phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ.

Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng đối với các lĩnh vực, vị trí việc làm ưu tiên nêu trên.

Đồng thời, tham mưu rà soát, đánh giá hằng năm và đề xuất điều chỉnh (nếu có) danh mục lĩnh vực, vị trí việc làm ưu tiên cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, định hướng phát triển của Bộ.

Người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ cần căn cứ vào các lĩnh vực và vị trí việc làm ưu tiên được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành để chủ động đề xuất phương án tuyển dụng, bố trí và sử dụng người có tài năng. Điều này nhằm đảm bảo thực hiện đúng các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

09:02, 04/09/2025

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Đề xuất mới về tiền lương, thu nhập của viên chức

09:00, 15/08/2025

Đề xuất mới về tiền lương, thu nhập của viên chức

Đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

15:20, 22/07/2025

Đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Đọc thêm

Cuộc “chạy đua” số hóa tại các bệnh viện tuyến cuối

Cuộc “chạy đua” số hóa tại các bệnh viện tuyến cuối

Với việc 100% bệnh án của bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai đã được số hóa và điện tử hóa, kho dữ liệu khổng lồ này sẽ liên tục được đưa vào huấn luyện các công cụ AI. Khi dữ liệu càng lớn, các công cụ AI sẽ càng thông minh, chính xác hơn, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh về chẩn đoán và điều trị...

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Từ năm 2026, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Với những trường hợp vượt ngưỡng, phương pháp tính thuế chuyển sang tính thuế suất 17% trên thu nhập ròng. Quy định trên nhằm kích thích người có thu nhập cao tiếp tục cống hiến...

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,..

Hà Nội hướng dẫn xác định trường hợp lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép

Hà Nội hướng dẫn xác định trường hợp lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép

Việc này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội trong cách hiểu và áp dụng quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt

Mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt

Lượng chất thải tại Hà Nội phát sinh khoảng 7.300 tấn/ngày, trong khi đó, lượng chất thải tại TP.HCM phát sinh gần gấp đôi Hà Nội, khoảng 14.000 tấn/ngày. Tổng lượng chất thải của 2 thành phố chiếm khoảng 23% lượng rác thải của cả nước...

