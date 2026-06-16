Nghệ An bổ sung kinh tế số, kinh tế đêm vào chiến lược phát triển dài hạn
Nguyễn Thuấn
16/06/2026, 17:29
Không chỉ tập trung vào công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển, Nghệ An còn đưa kinh tế số, kinh tế đêm trở thành những động lực tăng trưởng mới trong quy hoạch điều chỉnh. Định hướng này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thích ứng với xu thế phát triển hiện đại.
Sáng 16/6, Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ
An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ
điều chỉnh quy hoạch. Hồ sơ được 100% thành viên Hội đồng thẩm định dự họp thống
nhất thông qua.
CẬP NHẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH MỚI
Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày
14/9/2023. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng
về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Tuy nhiên, quá trình sắp xếp không gian phát triển quốc gia,
tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng việc điều chỉnh các quy hoạch cấp quốc
gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và ban hành nhiều nghị quyết chiến lược mới
của Trung ương đã tạo ra những yêu cầu phát triển mới. Điều này khiến một số nội
dung của quy hoạch hiện hành không còn phù hợp và cần được rà soát, điều chỉnh.
Theo đơn vị tư vấn, quy hoạch điều chỉnh kế thừa các mục tiêu
cơ bản của quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật các định hướng mới
phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 của Nghệ An và
Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.
Nội dung điều chỉnh tập trung bổ sung mô hình tăng trưởng mới
dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả; lấy khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển
gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch và nông
nghiệp công nghệ cao.
Đáng chú ý, quy hoạch bổ sung các mô hình kinh tế mới như
kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp và kinh tế bạc nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng
trong giai đoạn tới.
Không gian phát triển cũng được cụ thể hóa theo hướng phát
huy lợi thế khu vực ven biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển, đô
thị trung tâm, đô thị cửa khẩu và các hành lang kinh tế động lực. Khu vực phía
Tây được xác định là không gian phát triển quan trọng, gắn với liên kết Đông -
Tây, kết nối với Lào và tiểu vùng Mê Công.
HƯỚNG TỚI CỰC TĂNG TRƯỞNG QUAN TRỌNG CỦA CẢ NƯỚC
Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch điều chỉnh là nâng
mục tiêu tăng trưởng GRDP từ mức 10,5-11%/năm lên từ 12%/năm trở lên.
Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 25-30%
GRDP; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 55% vào tăng trưởng;
kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD; số doanh nghiệp hoạt động đạt từ 30.000 - 32.000
doanh nghiệp.
Quy hoạch cũng bổ sung các mục tiêu phát triển hạ tầng giao
thông đa phương thức, kết nối đồng bộ cảng biển, cảng hàng không và đường sắt
quốc gia; phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, hạ tầng số, phủ sóng 5G, hạ tầng
khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới cùng hệ thống thủy lợi, cấp thoát
nước và phòng chống thiên tai.
Đến năm 2050, Nghệ An được định hướng trở thành trung tâm
phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, cực tăng trưởng có vai trò quan trọng của cả
nước; đồng thời là đầu mối kết nối giữa Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ, hành lang Đông
- Tây, Lào và tiểu vùng Mê Công.
Theo phương án điều chỉnh, Đô thị Vinh và Khu kinh tế tự do sẽ
là hai hạt nhân động lực phát triển. Không gian kinh tế - xã hội của tỉnh được
tổ chức theo mô hình gồm 1 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng,
3 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành
lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực.
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung
đánh giá mức độ phù hợp của các mục tiêu, chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu và phương án
phân bố không gian phát triển; đồng thời xem xét tính đồng bộ với chiến lược
phát triển quốc gia và quy hoạch vùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải
nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả
thi, phù hợp với định hướng phát triển quốc gia và điều kiện thực tiễn của Nghệ
An; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển nhanh
và bền vững.
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