Nghệ An bổ sung kinh tế số, kinh tế đêm vào chiến lược phát triển dài hạn

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển, Nghệ An còn đưa kinh tế số, kinh tế đêm trở thành những động lực tăng trưởng mới trong quy hoạch điều chỉnh. Định hướng này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thích ứng với xu thế phát triển hiện đại.

Sáng 16/6, Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Hồ sơ được 100% thành viên Hội đồng thẩm định dự họp thống nhất thông qua.

CẬP NHẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH MỚI

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp không gian phát triển quốc gia, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng việc điều chỉnh các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và ban hành nhiều nghị quyết chiến lược mới của Trung ương đã tạo ra những yêu cầu phát triển mới. Điều này khiến một số nội dung của quy hoạch hiện hành không còn phù hợp và cần được rà soát, điều chỉnh.

Theo đơn vị tư vấn, quy hoạch điều chỉnh kế thừa các mục tiêu cơ bản của quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật các định hướng mới phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 của Nghệ An và Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

Nội dung điều chỉnh tập trung bổ sung mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Đáng chú ý, quy hoạch bổ sung các mô hình kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp và kinh tế bạc nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị

Không gian phát triển cũng được cụ thể hóa theo hướng phát huy lợi thế khu vực ven biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển, đô thị trung tâm, đô thị cửa khẩu và các hành lang kinh tế động lực. Khu vực phía Tây được xác định là không gian phát triển quan trọng, gắn với liên kết Đông - Tây, kết nối với Lào và tiểu vùng Mê Công.

HƯỚNG TỚI CỰC TĂNG TRƯỞNG QUAN TRỌNG CỦA CẢ NƯỚC

Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch điều chỉnh là nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP từ mức 10,5-11%/năm lên từ 12%/năm trở lên.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 25-30% GRDP; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 55% vào tăng trưởng; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD; số doanh nghiệp hoạt động đạt từ 30.000 - 32.000 doanh nghiệp.

Quy hoạch cũng bổ sung các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối đồng bộ cảng biển, cảng hàng không và đường sắt quốc gia; phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, hạ tầng số, phủ sóng 5G, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới cùng hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước và phòng chống thiên tai.

Đến năm 2050, Nghệ An được định hướng trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, cực tăng trưởng có vai trò quan trọng của cả nước; đồng thời là đầu mối kết nối giữa Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ, hành lang Đông - Tây, Lào và tiểu vùng Mê Công.

Theo phương án điều chỉnh, Đô thị Vinh và Khu kinh tế tự do sẽ là hai hạt nhân động lực phát triển. Không gian kinh tế - xã hội của tỉnh được tổ chức theo mô hình gồm 1 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực.

Sơ đồ phương hướng tổ chức không gian kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung đánh giá mức độ phù hợp của các mục tiêu, chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu và phương án phân bố không gian phát triển; đồng thời xem xét tính đồng bộ với chiến lược phát triển quốc gia và quy hoạch vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi, phù hợp với định hướng phát triển quốc gia và điều kiện thực tiễn của Nghệ An; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.