Hải Phòng chỉ đạo gỡ vướng cho 4 dự án giao thông

Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các xã phường nơi có 4 dự án giao thông phối hợp với các sở ngành giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2026…

Ngày 24/7/2026, sau khi kiểm tra tình hình thực hiện tại 4 dự án giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân yêu cầu các địa phương tập trung phối hợp với các sở ngành giải quyết dứt điểm các vướng mắc, sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng, đồng thời, yêu cầu các nhà thầu khắc phục khó khăn, chủ động bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca để bù phần khối lượng bị chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân cùng đại diện các sở ngành, đơn vị đã kiểm tra thực địa tại 4 dự án giao thông quan trọng nằm tại khu vực phía Tây Hải Phòng. Trong đó, dự án Tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37 với đường dẫn cầu Triều có chiều dài toàn tuyến hơn 13km cùng cầu bê tông cốt thép dài 894m, tổng mức đầu tư 1.296 tỷ đồng.

Dự án cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 có chiều dài toàn tuyến hơn 3,4km (cầu dài hơn 572m) tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Dự án cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I (đoạn từ ĐT.391 đến ĐT.390C) có chiều dài hơn 2,4km với cầu chính dài hơn 663m, tổng mức đầu tư hơn 1.228 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương (cũ) đến đường trục Đông - Tây có chiều dài toàn tuyến hơn 13,8km, tổng mức đầu tư hơn 1.392 tỷ đồng.

Tại các dự án giao thông này đang gặp phải một số khó khăn chung làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Giá các loại vật liệu xây dựng chính như đất cát đắp nền, đá dăm, nhựa đường tăng cao đột biến từ đầu tháng 3/2026 và khan hiếm đã khiến các nhà thầu thi công cầm chừng. Nhà thầu triển khai thi công bị chậm tiến độ so với hợp đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 của các dự án đạt từ 33,9% đến 73,1%.

Công tác giải phóng mặt bằng tại các xã phường Nam An Phụ, Chu Văn An, Hợp Tiến, Tân Hưng, Chí Minh... còn vướng mắc cục bộ do một số hộ dân chưa bàn giao cũng như một số đường dây điện, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản chưa được di dời.

Dự án cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I hơn 1.228 tỷ đồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Lê Anh Quân cho rằng các dự án giao thông này mang tính chất kết nối liên vùng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ông Quân yêu cầu chính quyền các xã phường phối hợp với các sở ngành, tập trung cao độ, khẩn giải quyết dứt điểm các vướng mắc để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong tháng 7/2026. Đồng thời, các địa phương tích cực hỗ trợ chủ đầu tư xác định các vị trí tập kết, điều phối vật liệu thừa để tái sử dụng hiệu quả cho các dự án đầu tư công khác trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Lê Anh Quân yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục khó khăn về tài chính, chủ động bổ sung thêm nhân lực, thiết bị để tổ chức làm tăng ca bù lại phần khối lượng bị chậm. Trong trường hợp nhà thầu cố tình thi công cầm chừng, không bảo đảm tiến độ theo cam kết, sau khi đã bị nhắc nhở, chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý, tuỳ theo mức độ có thể điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ hoặc chấm dứt hợp đồng.

Ông Lê Anh Quân giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị tư vấn sớm ban hành hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng hàng tháng làm cơ sở điều chỉnh giá nhằm tháo gỡ khó khăn khi giá vật liệu tăng cao, giúp nhà thầu yên tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.