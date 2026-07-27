Thành phố Huế có tân chủ tịch

Chiều 26/7, HĐND thành phố Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND thành phố. Với số phiếu tín nhiệm cao, HĐND thành phố đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trước đó cùng ngày, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Ban Bí thư, đồng thời chúc mừng ông Lê Trí Thanh trên cương vị công tác mới.
Ông Lê Trí Thanh, 56 tuổi, quê xã Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ). Ông có trình độ đại học ngân hàng, đại học luật kinh tế, cử nhân chính trị và thạc sĩ chính sách công.
Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (trước khi sáp nhập). Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, từ tháng 12/2025, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Việc ông Lê Trí Thanh được điều động về Huế diễn ra sau khi Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
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