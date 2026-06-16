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TP. Hồ Chí Minh tìm phương án kiến trúc tối ưu cho cầu Thủ Thiêm 4

Thanh Thủy

16/06/2026, 08:59

TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam Thành phố...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc Dự án thành phần 2 của Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm kết nối khu Nam thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, cuộc thi do UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là đơn vị thực hiện.

Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, mang dấu ấn hiện đại và đặc sắc, đồng thời tạo điểm nhấn trên tuyến giao thông chiến lược nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu vực phía Nam Thành phố.

Theo quy hoạch, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ vượt sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Dự án có tổng chiều dài khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km. Điểm đầu tuyến nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2; điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Cơ Thạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với mặt cắt ngang gồm 8 làn xe, trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Sau khi đánh giá hồ sơ năng lực, các tổ chức đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia vòng đề xuất phương án thiết kế. Hội đồng thi tuyển sẽ chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn phương án tối ưu để trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt.

Đối tượng tham gia là các đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước hoặc liên danh có năng lực trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và giao thông cầu đường. Các đơn vị dự thi phải có kinh nghiệm thực hiện công trình cấp I hoặc cấp II, hoặc từng đạt giải tại các cuộc thi thiết kế kiến trúc giao thông. Chủ trì thiết kế phải là kiến trúc sư có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến kéo dài khoảng 85 ngày kể từ thời điểm kế hoạch được phê duyệt.

Liên quan đến dự án, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao phối hợp với chính quyền địa phương rà soát quy hoạch, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, lập kế hoạch triển khai chi tiết và đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND TP. Hồ Chí Minh giao các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, bố trí vốn, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đẩy nhanh các thủ tục đầu tư theo quy định.

Việc đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để cầu Thủ Thiêm 4 sớm được triển khai, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa trung tâm thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

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Từ khóa:

cầu Thủ Thiêm 4 Đầu tư công dự án giải phóng mặt bằng hạ tầng quy hoạch giao thông thi tuyển phương án kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

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