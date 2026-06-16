Quảng Trị: Khu công nghiệp Quán Ngang thu hút gần 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 27.000 tỷ đồng, Khu công nghiệp Quán Ngang đang là một trong những điểm đến đầu tư quan trọng của Quảng Trị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, địa phương cũng đang tập trung xử lý các dự án chậm triển khai để phát huy hiệu quả khu công nghiệp.

Ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra tình hình hoạt động và triển khai các dự án tại Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, Khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 1 và 2) được thành lập từ năm 2008 với tổng diện tích 201,39 ha, trong đó diện tích quy hoạch dành cho các nhà đầu tư thuê đất xây dựng nhà máy là 143,87 ha.

Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 32 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 26.973 tỷ đồng. Tổng diện tích các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư đạt 133,45 ha.

Trong số này, có 16 dự án đã được giao, cho thuê đất và đi vào hoạt động với diện tích sử dụng 60,34 ha; 11 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, thuê đất và đang triển khai xây dựng trên diện tích 68,18 ha; 5 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện thuê đất, với tổng diện tích 4,93 ha.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Quán Ngang tiếp tục duy trì ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt khoảng 950 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 123 tỷ đồng. Hiện khu công nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 1.250 lao động với mức thu nhập bình quân 8,67 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ và doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, có 3 dự án chậm tiến độ gồm Nhà máy bia Hà Nội - Quảng Trị, Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Trường Danh và Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Komix. Ngoài ra, hiện có 3 doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động do gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra tình hình triển khai các dự án tại Khu công nghiệp Quán Ngang

Tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm xử lý các tồn tại, nhất là đối với các dự án chậm tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác quỹ đất trong khu công nghiệp.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu đồng bộ các yếu tố đầu vào, đầu ra để hình thành và phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ logistics phù hợp. Qua đó tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các nhà máy hiện có.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, xây dựng chiến lược tối ưu hóa hoạt động logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các đơn vị liên quan cần rà soát, đánh giá cụ thể từng trường hợp để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, hạ tầng và các nguồn lực đầu tư khác do dự án chậm triển khai.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tiếp tục chủ động phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện của nhà đầu tư, từ đó xây dựng phương án xử lý phù hợp theo quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất và nguồn lực đầu tư trên địa bàn.