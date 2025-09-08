Thứ Hai, 08/09/2025

Du lịch

Đưa du lịch Việt Nam đến với du khách Ấn Độ

Chu Khôi

08/09/2025, 14:50

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam…

Chương trình diễn ra tại Bengaluru vào ngày 5/9/2025.
Chương trình diễn ra tại Bengaluru vào ngày 5/9/2025.

Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp du lịch Ấn Độ diễn ra tại hai thành phố của Ấn Độ là Bengaluru vào ngày 5/9 và tại Hyderabad vào ngày 9/9/2025.

Sự kiện này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức, với sự dẫn dắt của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phạm Văn Thủy. Chương trình có sự tham gia của 31 cơ quan, đơn vị du lịch trong cả nước, cùng 29 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhằm quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam đến với các đối tác lữ hành và khách du lịch Ấn Độ.

VIỆT NAM DUYỆT CẤP E-VISA CHỈ TRONG 3 NGÀY

Chương trình tại Ấn Độ bao gồm nhiều hoạt động chính, trong đó có gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ (B2B), giới thiệu du lịch Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và tiệc giao thương. Hoạt động B2B sẽ tạo cơ hội cho 150 đại biểu từ các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, vận chuyển, hàng không và công viên du lịch chuyên đề của hai nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật sẽ không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Chia sẻ với các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết Việt Nam chào đón du khách Ấn Độ bằng chính sách e-visa thuận tiện, với thủ tục đơn giản, không yêu cầu thư mời hay chứng minh tài chính, duyệt cấp e-visa nhanh chóng trong 3 ngày, chi phí thấp và thời gian lưu trú lên đến 90 ngày.

Ông Phạm Văn Thuỷ:
Ông Phạm Văn Thuỷ: "Việt Nam chào đón du khách Ấn Độ bằng chính sách e-visa thuận tiện".
Từ 7 thành phố lớn của Ấn Độ, du khách có thể dễ dàng bay thẳng tới Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc chỉ sau 4 đến 5 giờ đồng hồ, với hàng trăm chuyến bay mỗi tuần cùng mức giá hợp lý. Hệ thống hàng không và sân bay nội địa hiện đại còn giúp việc di chuyển giữa các điểm đến trong Việt Nam trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.
Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Theo ông Thuỷ, ẩm thực Việt Nam cũng là một điểm nhấn khó quên, từ những món ăn truyền thống đầy hương vị đến các nhà hàng Ấn Độ, Trung Hoa, Hàn Quốc, Âu châu, hay các nhà hàng Michelin danh giá.

“Việt Nam được chuyên gia nhận xét là bếp ăn của thế giới, nơi du khách có thể tận hưởng hành trình trọn vẹn mà không lo ngại rào cản ngôn ngữ, bởi tiếng Anh được sử dụng phổ biến khắp nơi”, ông Thuỷ khẳng định.

Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Ấn Độ không chỉ nhằm tăng cường sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường tiềm năng này, mà còn góp phần giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và hướng tới phát triển du lịch bền vững. Thành phố Bengaluru và Hyderabad, với tốc độ đô thị hóa nhanh và tập trung đông tầng lớp tri thức, trung lưu và thượng lưu, là những địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện này.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định quyết tâm định hướng chiến lược, tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia tại thị trường Ấn Độ, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, tạo động lực phục hồi và phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Sự kiện này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam mà còn là cơ hội quan trọng để tăng cường kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp kinh doanh du lịch hai nước.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH MẠNH MẼ

Đại diện phía Ấn Độ, ông Nama Subbiah Setty Srinivasa Murthy - Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Bengaluru, cho biết Bengaluru và Hyderabad là những trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng nhu cầu du lịch quốc tế. Việc kết nối với các đối tác lữ hành tại đây sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho du lịch Việt Nam.

Ông Nama Subbiah Setty Srinivasa Murthy - Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Bengaluru.
Ông Nama Subbiah Setty Srinivasa Murthy - Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Bengaluru.

“Du khách Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển đảo, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, các tour trăng mật và tổ chức lễ cưới. Đây đều là những sản phẩm mà du lịch Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng để khai thác sâu và hiệu quả”, ông Nama Subbiah Setty Srinivasa Murthy chia sẻ.

Ấn Độ có dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam”. 
Ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ.

Chương trình diễn ra tại Ấn Độ cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam phù hợp với thị hiếu khách Ấn Độ, bao gồm nghỉ dưỡng biển đảo tại Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng; trải nghiệm khám phá tại Sa Pa, Hà Giang, miền Tây sông nước Cần Thơ, An Giang; ẩm thực đa dạng với nhiều lựa chọn như món chay và món ăn thân thiện với du khách theo đạo Hindu; văn hóa – di sản tại Hà Nội, Huế, Ninh Bình, Hạ Long. Bên cạnh đó, các sản phẩm cao cấp như golf, MICE, du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe và các đô thị sôi động như TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ được giới thiệu.

Trong Chương trình, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã cập nhật, giới thiệu về chính sách, sản phẩm dịch vụ của hàng không Việt Nam đối với thị trường Ấn Độ. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng cung cấp những dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc thù dành cho thị trường khách Ấn Độ.

Chương trình cũng chú trọng đến việc quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Du lịch bền vững không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho du khách, từ đó thu hút thêm nhiều lượt khách đến với Việt Nam.

Với tất cả những nỗ lực này, Việt Nam không chỉ mong muốn thu hút du khách Ấn Độ mà còn hướng tới việc xây dựng một thương hiệu du lịch mạnh mẽ, có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Sự kiện giới thiệu du lịch Việt Nam tại Ấn Độ năm 2025 sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình này, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả hai bên trong việc phát triển du lịch bền vững và hiệu quả.

