Đưa du lịch Việt Nam đến với du khách Ấn Độ

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam…
Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh
nghiệp du lịch Ấn Độ diễn ra tại hai thành phố của Ấn Độ là Bengaluru vào ngày
5/9 và tại Hyderabad vào ngày 9/9/2025.
Sự kiện này do Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Việt Nam tổ chức, với sự dẫn dắt của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc
gia Việt Nam, Phạm Văn Thủy. Chương trình có sự tham gia của 31 cơ quan, đơn vị
du lịch trong cả nước, cùng 29 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhằm quảng bá
điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam đến với các đối tác lữ hành
và khách du lịch Ấn Độ.
VIỆT NAM DUYỆT CẤP E-VISA CHỈ TRONG 3 NGÀY
Chương trình tại Ấn Độ bao gồm nhiều hoạt động chính,
trong đó có gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ (B2B), giới thiệu du
lịch Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và tiệc giao thương. Hoạt động
B2B sẽ tạo cơ hội cho 150 đại biểu từ các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách
sạn, vận chuyển, hàng không và công viên du lịch chuyên đề của hai nước gặp gỡ,
tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật
sẽ không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách mà còn giúp họ hiểu rõ
hơn về văn hóa và con người Việt Nam.
Chia sẻ với các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ, ông Phạm Văn
Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết Việt Nam chào đón
du khách Ấn Độ bằng chính sách e-visa thuận tiện, với thủ tục đơn giản, không
yêu cầu thư mời hay chứng minh tài chính, duyệt cấp e-visa nhanh chóng trong 3
ngày, chi phí thấp và thời gian lưu trú lên đến 90 ngày.
Theo ông Thuỷ, ẩm thực Việt Nam cũng là một điểm nhấn khó
quên, từ những món ăn truyền thống đầy hương vị đến các nhà hàng Ấn Độ, Trung
Hoa, Hàn Quốc, Âu châu, hay các nhà hàng Michelin danh giá.
“Việt Nam được chuyên gia nhận xét là bếp ăn của thế giới,
nơi du khách có thể tận hưởng hành trình trọn vẹn mà không lo ngại rào cản ngôn
ngữ, bởi tiếng Anh được sử dụng phổ biến khắp nơi”, ông Thuỷ khẳng định.
Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Ấn Độ không
chỉ nhằm tăng cường sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường
tiềm năng này, mà còn góp phần giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống,
mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và hướng tới phát
triển du lịch bền vững. Thành phố Bengaluru và Hyderabad, với tốc độ đô thị hóa
nhanh và tập trung đông tầng lớp tri thức, trung lưu và thượng lưu, là những địa
điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện này.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định
quyết tâm định hướng chiến lược, tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá, xúc
tiến, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia tại thị trường Ấn Độ, góp phần thúc
đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, tạo động lực phục hồi và phát triển bền vững
cho du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Sự kiện này không chỉ là dịp quảng bá
hình ảnh du lịch Việt Nam mà còn là cơ hội quan trọng để tăng cường kết nối hợp
tác giữa doanh nghiệp kinh doanh du lịch hai nước.
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH MẠNH MẼ
Đại diện phía Ấn Độ, ông Nama Subbiah Setty Srinivasa Murthy - Lãnh sự danh dự của
Việt Nam tại Bengaluru, cho biết Bengaluru và Hyderabad là những
trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, nơi tập trung nhiều doanh
nghiệp và tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng nhu cầu du lịch quốc tế.
Việc kết nối với các đối tác lữ hành tại đây sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho du lịch
Việt Nam.
“Du khách Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm nghỉ
dưỡng cao cấp, du lịch biển đảo, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, các tour trăng
mật và tổ chức lễ cưới. Đây đều là những sản phẩm mà du lịch Việt Nam có lợi thế
cạnh tranh, sẵn sàng để khai thác sâu và hiệu quả”, ông Nama Subbiah Setty Srinivasa Murthy chia sẻ.
Chương trình diễn ra tại Ấn Độ cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch
chủ đạo của Việt Nam phù hợp với thị hiếu khách Ấn Độ, bao gồm nghỉ dưỡng biển
đảo tại Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng; trải nghiệm khám phá tại Sa Pa, Hà Giang,
miền Tây sông nước Cần Thơ, An Giang; ẩm thực đa dạng với nhiều lựa chọn như
món chay và món ăn thân thiện với du khách theo đạo Hindu; văn hóa – di sản tại
Hà Nội, Huế, Ninh Bình, Hạ Long. Bên cạnh đó, các sản phẩm cao cấp như golf, MICE,
du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe và các đô thị sôi động như TP. Hồ Chí Minh cũng
sẽ được giới thiệu.
Trong Chương trình, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã cập nhật,
giới thiệu về chính sách, sản phẩm dịch vụ của hàng không Việt Nam đối với thị
trường Ấn Độ. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng cung cấp những
dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc thù dành cho thị trường khách Ấn Độ.
Chương trình cũng chú trọng đến việc quảng bá các sản phẩm
du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện
đại. Du lịch bền vững không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra những trải
nghiệm độc đáo cho du khách, từ đó thu hút thêm nhiều lượt khách đến với Việt
Nam.
Với tất cả những nỗ lực này, Việt Nam không chỉ mong muốn
thu hút du khách Ấn Độ mà còn hướng tới việc xây dựng một thương hiệu du lịch mạnh
mẽ, có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Sự kiện giới thiệu du lịch
Việt Nam tại Ấn Độ năm 2025 sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình
này, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả hai bên trong việc phát triển du lịch bền vững
và hiệu quả.
