Nghệ An đối thoại với nông dân, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 16/6/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân năm 2026. Nhiều vấn đề được nông dân quan tâm như phát triển vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, quản lý giống cây trồng, chuyển đổi số, tích tụ đất đai và nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất đã được lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trực tiếp giải đáp..

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, cho biết dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, vai trò của người nông dân ngày càng được khẳng định, không chỉ trong sản xuất mà còn trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hợp tác và giữ gìn bản sắc văn hóa ở cơ sở.

NÔNG DÂN NÊU HÀNG LOẠT KIẾN NGHỊ THIẾT THỰC

Tại hội nghị, nhiều nông dân đã nêu các kiến nghị liên quan đến phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển đổi số trong nông nghiệp, tiếp cận vốn tín dụng và cải cách thủ tục đất đai.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh (xã Tân Kỳ) đề nghị tỉnh có chính sách phát triển vùng nguyên liệu dứa gắn với Nhà máy chế biến của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, đồng thời có giải pháp hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Trả lời nội dung này, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, cho biết tỉnh xác định dứa là cây trồng chủ lực và đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Đồng Giao để xây dựng nhà máy chế biến sâu tại xã Tân Thắng. Theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND, diện tích dứa trồng mới trong quy hoạch được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống, 5 triệu đồng/ha chi phí làm đất và 3,5 triệu đồng/ha màng phủ nilon. Hiện tỉnh đã phân bổ 14 tỷ đồng cho đợt 1 và đang rà soát nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển 1.000 ha dứa nguyên liệu.

Liên quan đến chất lượng giống cây lâm nghiệp, ông Đặng Văn Dũng (xã Nghĩa Đồng) phản ánh tình trạng giống keo bị thoái hóa, sinh trưởng kém.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tỉnh sẽ đẩy nhanh xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường kiểm tra nguồn gốc giống, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh giống không bảo đảm chất lượng và khuyến khích phát triển rừng gỗ lớn.

Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An trả lời câu hỏi của người dân.

Đối với thương hiệu cam Vinh, ông Nguyễn Viết Lượng (xã Minh Hợp) bày tỏ lo ngại khi diện tích và chất lượng cam suy giảm trong những năm gần đây.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết diện tích cam Vinh đã giảm từ hơn 6.100 ha năm 2018 xuống còn khoảng 1.970 ha hiện nay do dịch bệnh, đất đai thoái hóa và nguồn giống không bảo đảm chất lượng. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp phục hồi vùng cam, trong đó có việc sản xuất giống sạch bệnh, hỗ trợ tái canh và mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Ngoài ra, các sở, ngành cũng giải đáp nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ lao động nông thôn, xúc tiến thương mại nông sản, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông, lâm sản và tạo việc làm tại địa phương.

THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, SINH THÁI VÀ BỀN VỮNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ hỗ trợ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, nâng cao hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất, kinh tế tập thể và phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của nông dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho rằng người nông dân hiện nay không chỉ quan tâm đến cây trồng, vật nuôi mà còn chú trọng đến thị trường, thương hiệu, chuyển đổi số, thương mại điện tử và kinh tế tuần hoàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nông nghiệp tỉnh này vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ chưa chặt chẽ, đầu ra nông sản thiếu ổn định, chi phí sản xuất cao và tình trạng “được mùa mất giá” vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Để khắc phục những tồn tại, tỉnh xác định người nông dân phải là trung tâm của quá trình phát triển; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cùng với đó, tỉnh sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và các ngành nghề nông thôn nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của nông dân, đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp để xây dựng nền nông nghiệp Nghệ An theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững.