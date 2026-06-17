Nghệ An đối thoại với nông dân, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất nông nghiệp
Nguyễn Thuấn
17/06/2026, 07:38
Ngày 16/6/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân năm 2026. Nhiều vấn đề được nông dân quan tâm như phát triển vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, quản lý giống cây trồng, chuyển đổi số, tích tụ đất đai và nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất đã được lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trực tiếp giải đáp..
Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, cho biết dù phải đối mặt với nhiều
khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường,
lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.
Đặc biệt, vai trò của người nông
dân ngày càng được khẳng định, không chỉ trong sản xuất mà còn trong xây dựng
nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hợp tác và giữ gìn bản sắc
văn hóa ở cơ sở.
NÔNG DÂN NÊU HÀNG LOẠT KIẾN NGHỊ
THIẾT THỰC
Tại hội nghị, nhiều nông dân đã
nêu các kiến nghị liên quan đến phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế
biến, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững, phát triển nông nghiệp
xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển đổi số trong nông
nghiệp, tiếp cận vốn tín dụng và cải cách thủ tục đất đai.
Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh (xã Tân Kỳ)
đề nghị tỉnh có chính sách phát triển vùng nguyên liệu dứa gắn với Nhà máy chế
biến của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, đồng thời có giải pháp
hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”.
Trả lời nội dung này, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, cho biết tỉnh xác định dứa là cây trồng
chủ lực và đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Đồng Giao để xây dựng nhà máy chế
biến sâu tại xã Tân Thắng. Theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND, diện tích dứa trồng
mới trong quy hoạch được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống, 5 triệu đồng/ha chi phí
làm đất và 3,5 triệu đồng/ha màng phủ nilon. Hiện tỉnh đã phân bổ 14 tỷ đồng
cho đợt 1 và đang rà soát nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển 1.000 ha dứa
nguyên liệu.
Liên quan đến chất lượng giống
cây lâm nghiệp, ông Đặng Văn Dũng (xã Nghĩa Đồng) phản ánh tình trạng giống keo
bị thoái hóa, sinh trưởng kém.
Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tỉnh
sẽ đẩy nhanh xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, tăng cường kiểm tra nguồn gốc giống, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh giống
không bảo đảm chất lượng và khuyến khích phát triển rừng gỗ lớn.
Đối với thương hiệu cam Vinh, ông
Nguyễn Viết Lượng (xã Minh Hợp) bày tỏ lo ngại khi diện tích và chất lượng cam
suy giảm trong những năm gần đây.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết
diện tích cam Vinh đã giảm từ hơn 6.100 ha năm 2018 xuống còn khoảng 1.970 ha
hiện nay do dịch bệnh, đất đai thoái hóa và nguồn giống không bảo đảm chất lượng.
Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp phục hồi vùng cam, trong đó có việc sản xuất
giống sạch bệnh, hỗ trợ tái canh và mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu
cơ.
Ngoài ra, các sở, ngành cũng giải
đáp nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển
kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ lao động nông thôn, xúc tiến thương mại nông sản, thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông, lâm sản và tạo việc làm tại địa
phương.
THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI,
SINH THÁI VÀ BỀN VỮNG
Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch
Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi
mới phương thức hoạt động, chuyển từ hỗ trợ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả,
nâng cao hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất, kinh tế tập thể và phát huy hiệu
quả Quỹ Hỗ trợ nông dân.
Đánh giá cao những đóng góp của nông dân đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho rằng người nông dân hiện nay không chỉ quan tâm đến cây
trồng, vật nuôi mà còn chú trọng đến thị trường, thương hiệu, chuyển đổi số,
thương mại điện tử và kinh tế tuần hoàn.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An,
nông nghiệp tỉnh này vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ,
liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ chưa chặt chẽ, đầu ra nông sản thiếu ổn
định, chi phí sản xuất cao và tình trạng “được mùa mất giá” vẫn xảy ra ở một số
lĩnh vực.
Để khắc phục những tồn tại, tỉnh xác định người nông dân phải là trung tâm của quá trình phát triển; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Cùng với đó, tỉnh sẽ thúc đẩy
phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; khuyến khích doanh nghiệp đầu
tư vào chế biến nông sản, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và các ngành
nghề nông thôn nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu
các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của
nông dân, đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học
và doanh nghiệp để xây dựng nền nông nghiệp Nghệ An theo hướng sinh thái, hiện
đại và bền vững.
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