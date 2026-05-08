Bộ Công Thương làm việc với Nghệ An về tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm

Nguyễn Thuấn

08/05/2026, 10:42

Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hàng loạt dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó nổi bật là dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập cùng nhiều dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện quy mô lớn.

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 7/5, đoàn công tác Bộ Công Thương do Nguyễn Hoàng Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An cho biết, đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, ngày 12/2/2026, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc) thực hiện dự án.

Đến ngày 10/3/2026, Sở Tài chính Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án. Hiện tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo nhằm bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt.

Ngoài dự án LNG Quỳnh Lập, Nghệ An đang triển khai thủ tục đầu tư đối với 8 dự án nguồn điện đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, gồm các dự án điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu, hồ Khe Gỗ; các dự án thủy điện Mỹ Lý, Nậm Mô, Cẩm Sơn, Thông Thụ và các dự án điện gió Nam Đàn, Quỳnh Lập 2.

Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An Phạm Văn Hóa báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh

Theo UBND tỉnh Nghệ An, địa phương phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án này trong năm 2026 để bảo đảm tiến độ thực hiện theo quy hoạch.

Đối với dự án nâng công suất thủy điện Đồng Văn từ 28 MW lên 29,8 MW, chủ đầu tư đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai điều chỉnh công suất.

Trong khi đó, Nhà máy điện rác Nghệ An đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư hiện đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đang trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Liên quan đến điện mặt trời mái nhà, Nghệ An được phân bổ công suất đến năm 2030 là 286 MW và giai đoạn 2031-2035 là 49 MW. Đến nay, tổng công suất đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đạt gần 48,2 MWp.

Theo định hướng của Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Nghệ An đặt mục tiêu phát triển trung bình khoảng 50 MW điện mặt trời mái nhà mỗi năm trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh tiến độ vận hành Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập từ năm 2028 sang năm 2030 để phù hợp với tiến độ trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, địa phương đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn để cấp điện cho 21 thôn, bản và Đảo Mắt hiện chưa có điện lưới quốc gia, chủ yếu thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, an ninh năng lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và phải đi trước một bước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu

Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của Nghệ An trong triển khai các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.

Bộ Công Thương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, hiện đại theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

