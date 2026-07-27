Quỹ Fubon ETF bất ngờ mua ròng cổ phiếu Việt Nam

Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.

Trong tuần từ ngày 20-24/7/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng 84,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với quy mô rút ròng 309,4 tỷ đồng trong tuần trước, nhờ dòng tiền quay trở lại một số quỹ, trong đó có Fubon FTSE Vietnam ETF.

Cụ thể, VanEck Vietnam ETF tiếp tục là quỹ chịu áp lực rút ròng lớn nhất trong tuần 20-24/7, với giá trị gần 269 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với mức 279 tỷ đồng của tuần trước đó. Các quỹ khác ghi nhận rút ròng gồm KIM GROWTH VNFINSELECT ETF (-21,6 tỷ đồng), SSIAM VNFIN Lead ETF (-5,4 tỷ đồng) và MAFM VNDIAMOND (-5,4 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VFMVN Diamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng 54,1 tỷ đồng. Theo sau là Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (+46,4 tỷ đồng), VFM VN30 ETF (+39,3 tỷ đồng) và Fubon FTSE Vietnam ETF (+35,7 tỷ đồng).

Các quỹ ETF còn lại không ghi nhận biến động đáng chú ý về dòng tiền vào/rút ròng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DR): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 400 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 13,1 tỷ đồng. Ngược lại, 160 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF bị bán ròng, tương ứng 5,5 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng tại các quỹ ETF đạt 904 tỷ đồng, tăng 119,2% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, giảm 65,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 24/7/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, đạt khoảng 53,9 nghìn tỷ đồng, giảm 18,7% so với cuối năm 2025.

Trong tuần từ ngày 20-24/7/2026, nhóm ETF bán ròng mạnh nhất các mã MCH, VCB, VCK, VPL và VNM.

Riêng trong ngày 27/7/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền. Trong khi đó, quỹ VFM VN30 ETF và VFMVN Diamond ETF lần lượt ghi nhận dòng tiền vào ròng gần 26 tỷ đồng và ...; VNMIDCAP ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền.

Về diễn biến dòng tiền toàn cầu, theo thống kê của ABS, quỹ cổ phiếu Mỹ bị rút ròng 7,34 tỷ USD trong tuần thứ hai liên tiếp, tăng mạnh so với mức 4,18 tỷ USD của tuần trước, khi nhà đầu tư thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn và giá dầu phục hồi gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Một chi tiết đáng lo ngại là các quỹ tăng trưởng (growth funds) bị rút ròng 8,55 tỷ USD, mức cao nhất trong 3 tuần. Trong khi đó, các quỹ giá trị (value funds) cũng đảo chiều, bị rút ròng 1,39 tỷ USD sau 3 tuần liên tiếp được rót vốn. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang rút khỏi cả hai phong cách đầu tư, chứ không chỉ riêng nhóm tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh quý 2 của Alphabet và Tesla gây thất vọng do chi phí đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao, tăng trưởng chậm lại và mức tiêu hao tiền mặt lớn. Trong tuần tới, Microsoft, Amazon và Meta sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh, khiến thị trường đang trong trạng thái chờ đợi thận trọng.

Điểm sáng duy nhất là các quỹ theo ngành (sector funds) tiếp tục được rót ròng 2,46 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp. Trong đó, nhóm Tài chính hút 1,39 tỷ USD, Chăm sóc sức khỏe 1,35 tỷ USD và Công nghệ 1,17 tỷ USD. Điều này cho thấy nhà đầu tư không hoàn toàn rút khỏi thị trường Mỹ mà đang luân chuyển dòng tiền sang các nhóm ngành có tính phòng thủ hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng riêng.