Nghệ An: Đơn vị nào sẽ thực hiện mua sắm tập trung?

UBND tỉnh Nghệ An quyết định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh này, bao gồm: Máy tính xách tay; máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện); máy in, máy Photocopy, máy chiếu, bàn ghế làm việc; bàn ghế hội trường; bàn ghế giáo viên, học sinh (trừ cấp học mầm non); tủ đựng tài liệu.

THỰC HIỆN THEO CÁCH THỨC KÝ THỎA THUẬN KHUNG

Trong trường hợp các thiết bị thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh cần lắp đặt đồng bộ với các thiết bị khác (không thuộc danh mục mua sắm tập trung) theo đề cương, giải pháp kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn thẩm định hoặc lắp đặt đồng bộ theo thiết kế mẫu được cơ quan có thẩm quyền ban hành thì không phải tách các thiết bị này để mua sắm tập trung. UBND tỉnh Nghệ An giao Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An là đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc mua sắm tập trung được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 71, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ban quản lý dự án thuộc tỉnh, huyện, thành phố, thị xã có tổng giá trị dự toán mua sắm nằm trong danh mục mua sắm tập trung từ 100 triệu đồng trở lên.

Nguồn kinh phí áp dụng mua sắm tập trung bao gồm: Kinh phí được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA. Nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Nghị định số 151 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

VƯỚNG MẮC GỬI THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH

Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung từ các nguồn gồm: Ngân sách nhà nước cấp bổ sung để mua sắm trong năm ngoài dự toán được giao đầu năm và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm; nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ quyết định hình thức mua sắm và thời gian mua sắm phù hợp.

Đối với tài sản mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách Nhà nước đã bố trí trong dự toán đầu năm và nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu mua sắm tập trung) thời gian đăng ký mua sắm tập trung trước ngày 31/01 hàng năm. Sau thời hạn quy định đăng ký mua sắm tập trung trên, giao Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An không tiếp nhận, xử lý nhu cầu mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật và giá trị của máy móc, thiết bị theo nhu cầu chuyên môn của đơn vị mình trình cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có) để phê duyệt hoặc thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương mua sắm (nếu vượt quá thẩm quyền), đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, về cấu hình kỹ thuật và dự toán mua sắm của máy móc, thiết bị đó.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính và Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc mua sắm tập trung theo đúng quy định. Giao các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ mua sắm tập trung nếu có vướng mắc cần giải đáp, gửi thông tin về Sở Tài chính để được giải đáp; trường hợp vượt thẩm quyền, giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2023, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đối với tài sản mua sắm nằm trong danh mục tài sản mua sắm tập trung đã có chủ trương mua sắm, đã có chủ trương xác định mua sắm tập trung hoặc mua sắm phân tán của cấp có thẩm quyền thì thực hiện theo chủ trương về phương thức mua sắm đã được phê duyệt. Đối với tài sản mua sắm nằm trong danh mục tài sản mua sắm tập trung đã có chủ trương mua sắm nhưng chưa có chủ trương xác định phương thức mua sắm của cấp có thẩm quyền thì thực hiện phương thức mua sắm theo quy định tại Quyết định này.