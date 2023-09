Nghệ An gần 1.200 ngôi nhà ngập trong biển nước

Những ngày qua, tỉnh Nghệ An do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông nên toàn tỉnh đã có mưa vừa mưa to, có nơi đặc biệt to, trong đêm 26/9, sáng 27/9. Lượng mưa tính từ 7h00 ngày 25/9 đến 7h00 ngày 27/9 đo được là 100-320mm, có nơi nhiều hơn 350mm như: Quỳ Châu 384mm, Đô Lương 352mm... Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở và chia cắt cục bộ.

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An (PCTT&TKCN) cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 1.200 ngôi nhà bị ngập. Trong đó, huyện Quỳ Châu có 1.080 ngôi nhà, huyện Quế Phong 65 ngôi nhà, Thanh Chương 23 ngôi nhà và huyện Kỳ Sơn 10 ngôi nhà. Số nhà bị cô lập: huyện Quế Phong 10 nhà; nhà tạm bị sập hoàn toàn 2 nhà (Tương Dương và Quế Phong); số nhà bị ảnh hưởng 54 nhà (huyện Quế Phong 48 nhà; huyện Thanh Chương 01 nhà; huyện Tương Dương 4 nhà; huyện Quỳ Châu 1 nhà). Nhà thiệt hại trên 70% là 94 nhà (huyện Thanh Chương 4 nhà; huyện Nam Đàn 5 nhà; huyện Đô Lương 8 nhà; huyện Anh Sơn 13 nhà; huyện Quế Phong 3 nhà; huyện Nghi Lộc 2 nhà; huyện Tương Dương 1 nhà; huyện Quỳ Châu 1 nhà; huyện Yên Thành 2 nhà; huyện Nghĩa Đàn 1 nhà; huyện Kỳ Sơn 55 nhà…

Về nông nghiệp, Nghệ An thiệt hại về lúa 15ha; thiệt hại về hoa màu 1081ha; diện tích ao hồ nhỏ bị ngập 116.8ha; lồng cá bị cuốn trôi 2 cái.

Về giao thông vận tải, đường bị sạt lở 500m; cầu loại nhỏ bị hư hỏng 2 cầu; cống bị hư hỏng, cuốn trôi 148 cống; điểm đường giao thông bị sạt lở 21 điểm; cột điện viễn thông 1 cột; tường rào các cơ quan, đơn vị bị đổ 55m, tường rào dân cư bị đổ 135m; công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng 160m

Các địa phương huy động lực lượng tham gia di chuyển tài sản và đưa người dân đến vùng an toàn.

Khoảng 7 giờ sáng 27/9, nước lũ cuồn cuộn đổ về thị trấn Tân Lạc khiến nhiều nhà dân bị ngập nặng. Lúc này có 40 học sinh (lớp 10 đến 12) của Trường THPT Quỳ Châu đang ở tại các dãy nhà trọ kế bên trường.

Nước lũ dâng lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã ngập tới mái nhà khiến toàn bộ vật dụng, quần áo và sách vở của 40 em đều bị nhấn chìm. Những học sinh này đã nhanh trí phá mái ngói rồi trèo lên nóc nhà. Do nhà trọ được xây sát với dãy tường rào của nhà trường nên các học sinh này tìm cách leo qua tường rào. Sau đó, các giáo viên của trường đã hướng dẫn, hỗ trợ các em đi men theo tường rào để đến chỗ an toàn.

40 học sinh phá mái ngói, trèo lên nóc nhà sau đó men theo tường rào của trường để đến chỗ cao tránh cơn lũ lên quá nhanh. Ảnh: Thành Đạt

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương:

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt là công trình đang thi công hoặc bị hư hỏng, xuống cấp. Chủ động phương án vận hành an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, đầy nước; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, sạt lở.

Quản lý chặt và hướng dẫn giao thông ở các bến đò, các ngầm, tràn bị ngập, sạt lở, tiến hành cắm tiêu, cử người trực gác, cấm đường, phân luồng... để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá... trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người. Tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ. Đặc biệt quan tâm, giám sát đối với trẻ em sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Nước suối Xốp Nặm dâng cao mấp mé khu nhà ở nội trú cho học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: NTCC.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của đơn vị, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.