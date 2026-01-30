Nghệ An: Hơn 172 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Tại Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”, đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ người nghèo, các hộ gia đình Nghệ An khó khăn số tiền và quà trị giá hơn 172 tỷ đồng...

Tối 29/01, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”. Sau 12 năm tổ chức với tên gọi “Tết vì người nghèo”, từ Xuân Ất Tỵ 2025, chương trình chính thức đổi tên thành “Nghĩa tình dòng Lam”.

Trải qua 13 năm triển khai, từ “Tết vì người nghèo” đến “Nghĩa tình Dòng Lam”, chương trình đã huy động tổng nguồn lực trên 1.000 tỷ đồng, mang Tết ấm đến với hàng trăm nghìn hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Riêng trong năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, tinh thần “tương thân, tương ái” vẫn được lan tỏa mạnh mẽ. Dịp Tết Ất Tỵ, toàn tỉnh đã huy động trên 150 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 120.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp nhận gần 583 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 29/01/2026, đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng số tiền và quà trị giá 172 tỷ đồng.

Tại Chương trình, đại diện Công ty Hoàng Gia Phát trao 129 triệu đồng cho Trường Tiểu học Mường Quàng và bày tỏ mong muốn với sự đồng hành của Công ty sẽ góp phần tạo điều kiện cho các em học tập

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với địa phương trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Theo ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, năm 2025 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với địa phương.

Trong thời gian ngắn, tỉnh liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng, với tổng mức thiệt hại ước tính gần 9.000 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đạt 8,44%; thu ngân sách đạt trên 29.200 tỷ đồng; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong đó tỉnh đã hoàn thành xóa 20.802 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp hàng chục nghìn hộ dân ổn định cuộc sống.

Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trên 13.000 nạn nhân chất độc da cam; gần 9.000 trẻ mồ côi và nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay, góp sức để Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” lan tỏa sâu rộng hơn, mang mùa Xuân ấm áp đến với mọi người dân.