Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Nghệ An: Hơn 172 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Nguyễn Thuấn

30/01/2026, 17:28

Tại Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”, đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ người nghèo, các hộ gia đình Nghệ An khó khăn số tiền và quà trị giá hơn 172 tỷ đồng...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhân đã ủng hộ người nghèo tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhân đã ủng hộ người nghèo tỉnh Nghệ An

Tối 29/01, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”. Sau 12 năm tổ chức với tên gọi “Tết vì người nghèo”, từ Xuân Ất Tỵ 2025, chương trình chính thức đổi tên thành “Nghĩa tình dòng Lam”. 

Trải qua 13 năm triển khai, từ “Tết vì người nghèo” đến “Nghĩa tình Dòng Lam”, chương trình đã huy động tổng nguồn lực trên 1.000 tỷ đồng, mang Tết ấm đến với hàng trăm nghìn hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Riêng trong năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, tinh thần “tương thân, tương ái” vẫn được lan tỏa mạnh mẽ. Dịp Tết Ất Tỵ, toàn tỉnh đã huy động trên 150 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 120.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp nhận gần 583 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 29/01/2026, đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng số tiền và quà trị giá 172 tỷ đồng.

Tại Chương trình, đại diện Công ty Hoàng Gia Phát trao 129 triệu đồng cho Trường Tiểu học Mường Quàng và bày tỏ mong muốn với sự đồng hành của Công ty sẽ góp phần tạo điều kiện cho các em học tập
Tại Chương trình, đại diện Công ty Hoàng Gia Phát trao 129 triệu đồng cho Trường Tiểu học Mường Quàng và bày tỏ mong muốn với sự đồng hành của Công ty sẽ góp phần tạo điều kiện cho các em học tập

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với địa phương trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Theo ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, năm 2025 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với địa phương.

Trong thời gian ngắn, tỉnh liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng, với tổng mức thiệt hại ước tính gần 9.000 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đạt 8,44%; thu ngân sách đạt trên 29.200 tỷ đồng; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong đó tỉnh đã hoàn thành xóa 20.802 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp hàng chục nghìn hộ dân ổn định cuộc sống.

Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trên 13.000 nạn nhân chất độc da cam; gần 9.000 trẻ mồ côi và nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay, góp sức để Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” lan tỏa sâu rộng hơn, mang mùa Xuân ấm áp đến với mọi người dân.

Vietcombank khánh thành nhiều ngôi nhà tặng người nghèo an cư đón Tết

16:25, 01/02/2024

Vietcombank khánh thành nhiều ngôi nhà tặng người nghèo an cư đón Tết

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội”

10:44, 04/11/2025

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội”

Từ khóa:

Chương trình an sinh xã hội hỗ trợ khắc phục hậu quả hỗ trợ người nghèo Nghĩa tình Dòng Lam Tết vì người nghèo

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời gian dành cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không còn nhiều. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh lưu ý cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm các nhiệm vụ chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ đề ra...

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Quỹ phòng, chống tội phạm sẽ chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, mức thưởng tối đa đối với cá nhân là 20 triệu đồng/người/lần...

Hà Nội nhận danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO

Hà Nội nhận danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO

Việc gia nhập mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO giúp Hà Nội mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với 425 thành phố thành viên từ 91 quốc gia; đồng thời tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục...

Bộ Y tế lên phương án ứng phó bệnh lây truyền qua thực phẩm do virus Nipah

Bộ Y tế lên phương án ứng phó bệnh lây truyền qua thực phẩm do virus Nipah

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến dịch bệnh do virus Nipah...

Bao phủ bảo hiểm xã hội mở rộng, 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí

Bao phủ bảo hiểm xã hội mở rộng, 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí

Tính đến hết năm 2025, số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cả nước khoảng 2,5 triệu người. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội tiếp tục được mở rộng, đạt trên 21 triệu người…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SABECO tôn vinh văn hóa Việt qua chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền"

Doanh nghiệp

2

Tại Việt Nam, không có giới hạn nào cho khát vọng của phụ nữ

Doanh nghiệp

3

Blog chứng khoán: Phục hồi diện rộng, tiền “nhặt” hàng chiết khấu

Chứng khoán

4

Thủ tướng đề nghị Texhong mở rộng đầu tư chiều sâu vào dệt may và các lĩnh vực khác

Tiêu điểm

5

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy