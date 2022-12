Nghệ An hủy bỏ pháp lý phần diện tích 28 ha mở rộng Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định hủy bỏ pháp lý liên quan đến phần diện tích đất 28 ha, tính từ chỉ giới đường quy hoạch rộng 35 m chạy qua khu đất Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, hiện nay thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng phía đông Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2488/QĐ.UBND-CN ngày 11/7/2006.

Lý do là Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được phê duyệt từ năm 2006 nhưng không triển khai thực hiện đầu tư xây dựng; phần diện tích mở rộng nêu trên không còn phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch TP.Vinh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 22/7/2022 chỉ đạo Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Dũng, TP.Vinh đã được phê duyệt.

Để thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND TP.Vinh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, giao Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trường theo nội dung Công văn số 3659/UBND-CN ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 22/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND TP.Vinh để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường... tổ chức đầu tư xây dựng dự án theo quy định. Các quyền và nghĩa vụ của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh sau khi hủy bỏ pháp lý của khu đất quy hoạch mở rộng trường thực hiện theo quy định.

Được biết, thời gian vừa qua, Nghệ An cũng đã thu hồi hơn 36,6 ha đất cơ sở giáo dục đào tạo tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò do Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý. Lý do thu hồi là Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân đã vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư, theo Kết luận của UBND tỉnh Nghệ An tại các công văn số 5878/UBND-CN và số 7560/UBND-CN.

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã giao các sở, ban ngành cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành.

Đặc biệt xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm; dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.